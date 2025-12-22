  • Megjelenítés
Az amerikai tőzsde ritka teljesítményre készül – már csak 3% hiányzik
Üzlet

Az amerikai tőzsde ritka teljesítményre készül – már csak 3% hiányzik

Portfolio
Emelkedéssel zártak pénteken az amerikai tőzsdék, amelyet az ázsiai piacokon szintén erősödés követett ma reggel. A mesterséges intelligencia körüli feléledő optimizmus hozzájárult a jó hangulathoz. Európában ehhez képest visszafogott mozgások voltak a mai kereskedésben, enyhe esés volt a jellemző a tőzsdéken. Közben a nemesfémek ralija tovább folytatódott, az arany új történelmi csúcsra ment, de jól teljesít az ezüst is. Emelkedett az olaj ára is a Venezuela közelében fokozódó geopolitikai feszültségek miatt.
Megosztás

Így zártak a nagyobb amerikai indexek

Az S&P 500 index hétfőn 0,6 százalékos emelkedéssel zárt,

így már a harmadik egymást követő kereskedési napon erősödött.

A Dow Jones ipari átlag 228 ponttal, azaz 0,5 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq szintén 0,5 százalékos pluszban fejezte be a napot.

A szélesebb piacot elsősorban a mesterséges intelligenciához köthető részvények húzták. Az Nvidia árfolyama több mint 1 százalékkal emelkedett, miután a Reuters beszámolója szerint a vállalat február közepére tervezi megkezdeni H200-as chipjeinek kínai szállítását. A Micron Technology részvényei mintegy 4, az Oracle papírjai pedig több mint 3 százalékkal drágultak.

Will McGough, a Prime Capital Financial befektetési igazgatóhelyettese a CNBC-nek úgy fogalmazott, hogy

jelenleg kevés olyan tényező látszik, amely érdemben megmozgathatná a piacokat.

Az S&P 500 idén eddig mintegy 17 százalékot emelkedett, miután 2023-ban több mint 24, 2024-ben pedig több mint 23 százalékos éves hozamot ért el. Ha az index idén is 20 százalék feletti nyereséggel zárna, az már rendkívül ritka teljesítménynek számítana.

Megosztás

Futótűzként terjed az új amerikai pénzkeresési lehetőség - fogadj a jövőre

A FanDuel sportfogadási vállalat és a derivatív tőzsdét üzemeltető CME Group hétfőn elindította közös predikciós piaci platformját öt amerikai államban, belépve a gyorsan növekvő eszközosztály szereplői közé.

Tovább a cikkhez
Futótűzként terjed az új amerikai pénzkeresési lehetőség - fogadj a jövőre
Megosztás

Vége a trükközésnek: sokmilliárdos pofont kapott a Mercedes a dízelbotrány végén

A Mercedes-Benz 149,6 millió dolláros egyezséget kötött az amerikai államokkal a dízelbotrány lezárására – jelentette be hétfőn Letitia James, New York állam főügyésze. A német autógyártó szerint ezzel gyakorlatilag lezárultak a dízelbotrányhoz kapcsolódó jogi eljárások az Egyesült Államokban.

Tovább a cikkhez
Vége a trükközésnek: sokmilliárdos pofont kapott a Mercedes a dízelbotrány végén
Megosztás

Gigantikus, több mint 1500 milliárd forintos üzletet kötött a Google anyacége

Az Alphabet 4,75 milliárd dollárért (megközelítőleg 1560 milliárd forint)  felvásárolja az Intersect adatközpont- és energiainfrastruktúra-szolgáltatót, hogy tovább bővítse a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges számítási kapacitást és energiaellátást - közölte a vállalat.

Tovább a cikkhez
Gigantikus, több mint 1500 milliárd forintos üzletet kötött a Google anyacége
Megosztás

Emelkedett a Mol és az OTP

Mérékelt elmozdulások jellemzik a mai kereskedésben az európai tőzsdéket, a BUX kis pluszban zárt.

Tovább a cikkhez
Emelkedett a Mol és az OTP
Megosztás

Kis pluszban a 4iG hírt követően

Hírek tekintetében csendes a nap a magyar tőzsdén, egyedül a 4iG háza táján voltak izgalmak, a társaság ugyanis bejelentette 370 milliárd forint névértékű kötvénye törlesztésének változtatásáról állapodott meg. Az árfolyam nem mozdult különösebben a hírre, átlag alatti forgalom mellett 0,7 százalékos pluszban van a papír.

Kapcsolódó cikkünk

370 milliárd forintnyi kötvény törlesztési feltételén változtatott a 4iG - Mutatjuk az okát

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Megosztás

370 milliárd forintnyi kötvény törlesztési feltételén változtatott a 4iG - Mutatjuk az okát

A 4iG ma bejelentette, hogy megállapodott a Növekedési Kötvényprogram második fázisában kibocsátott kötvényei feltételrendszerének változtatásáról, nem kis összegből van szó, összesen 370 milliárd forint névértékű kötvényről. A 4iG vezérigazgatóját, Fekete Pétert kérdeztük egy villáminterjúban arról, hogy miért volt szükség a lépésre.

Tovább a cikkhez
370 milliárd forintnyi kötvény törlesztési feltételén változtatott a 4iG - Mutatjuk az okát
Megosztás

Kis mozgások a tőzsdéken

Mérsékelt emelkedésekkel nyitják a hétfői kereskedést az amerikai tőzsdék a technológia szektor vezetésével, a Dow 0,2 százalékot, az S&P 500 0,5 százalékot, a Nasdaq pedig 0,6 százalékot erősödött.

Eközben az európai piacokon enyhén negatív a hangulat, a Stoxx 600 0,3 százalékos, a DAX 0,2 százalékos mínuszban áll, míg az FTSE-100 0,5 százalékot, a CAC-40 pedig 0,4 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Ami a magyar piacot illeti, a BUX kissé emelkedik, 0,2 százalékkal került ma feljebb.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Teljesítette kötvényfizetési kötelezettségét a Masterplast

A Masterplast teljesítette az esedékes, 2027/I kötvényekhez kapcsolódó fizetési kötelezettségét 2025. december 22-ig határidőben, melynek keretében a HU0000360219 ISIN azonosítójú kötvényre 1,5 milliárd forint tőke és 94,5 millió forint kamatösszeget megfizetett.

Megosztás

Fekete bárányból lett a befektetők egyik kedvence - Van még potenciál a védelmi részvényekben?

2025 egyik nagy befektetési sztorija volt, hogy látványos fordulat következett be a védelmi szektor megítélésében. A korábban alulértékelt és mellőzött iparág szerepe az orosz-ukrán háború kitörésével előtérbe került, már nem páriaként kezelik a befektetők, ami a részvénypiaci teljesítményeken is meglátszott. A legnagyobb európai védelmi vállalatok közül a Rheinmetall árfolyama több mint 150 százalékot emelkedett az év eleje óta, de több papír is masszív erősödést mutatott, megnéztük, hogy milyenek a kilátások most az európai védelmi vállalatoknál, mi lesz, ha béke lesz és hogy mit gondolnak az elemzők a részvényekről.

Tovább a cikkhez
Fekete bárányból lett a befektetők egyik kedvence - Van még potenciál a védelmi részvényekben?
Megosztás

Gyengélkedő Európa, erősödő magyar tőzsde

Továbbra is kisebb esés jellemző a tőzsdéken, a DAX ugyan stagnál, de a CAC és a FTSE 100 0,4 százalékot esett. A magyar piac minimális felülteljesítést mutat, a BUX 0,1 százalékos pluszban, elsősorban a Mol ralijának köszönhetően, hiszen az olajtársaság részvénye 2,1 százalékot erősödött.

AnuW54At
Megosztás

Bejelentette a 4iG: változik az NKP-s kötvények visszafizetése

A 4iG megállapodást kötött az NKP II. keretében kibocsátott kötvényei feltételrendszerének változtatásáról, aminek lényege, hogy a tőketörlesztésre a futamidő végén, egy összegben kerül sor, 2031-ben, viszont kissé emelkedik a kamat is a következő évekre. A lépéssel felszabaduló forrásokat a vállalatcsoport a hazai és nemzetközi növekedési stratégiájának prioritásaira (az űr- és védelmi ipari, valamint a távközlési és digitális infrastruktúra területén tervezett beruházásokra, valamint célzott akvizíciókra) fordíthatja – magyarázta a lépést a cég.

Tovább a cikkhez
Bejelentette a 4iG: változik az NKP-s kötvények visszafizetése
Megosztás

Éleződik a helyzet Venezuelánál, emelkedik az olajár

Az olajárak hétfőn emelkedtek, miután az Egyesült Államok a nemzetközi vizeken feltartóztatott egy venezuelai olajszállító tankert, ami újabb bizonytalanságot keltett a globális kínálat körül.

Tovább a cikkhez
Éleződik a helyzet Venezuelánál, emelkedik az olajár
Megosztás

Tőzsdére megy a ChatGPT versenytársa

A MiniMax nevű kínai mesterségesintelligencia-vállalat január elején tervezi hongkongi tőzsdei bevezetését, amelyből akár 700 millió dollárt is bevonhat – erősítették meg hétfőn az ügyletet közvetlenül ismerő források. A vasárnap benyújtott tőzsdei dokumentum szerint a cég már sikeresen átesett a hongkongi tőzsde meghallgatásán.

Tovább a cikkhez
Tőzsdére megy a ChatGPT versenytársa
Megosztás

Megszenvedte az idei évet, jövőre viszont jöhet a fordulat ebben a szektorban

A vámháborús bizonytalanságok után az európai ipari nagyvállalatok ismét derűlátóan tekintenek 2026 elé. Az adatközpont‑építések, az elektrifikáció iránti erős kereslet és a gyártási aktivitás élénkülése egyaránt javuló kilátásokat jelez - tudósított a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Megszenvedte az idei évet, jövőre viszont jöhet a fordulat ebben a szektorban
Megosztás

Iránykeresés

Vegyes elmozdulások látszanak az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,1 százalékot emelkedett, míg a CAC 0,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékos mínuszban van. A milánói börze stagnál, míg a spanyol piac 0,2 százalékot esett.

ewaN2xfo
Megosztás

Próbál irányba állni a magyar tőzsde

A rövid kereskedési hetet iránykereséssel kezdi a magyar tőzsde. A blue chipek többnyire esnek, egyedül a Mol kezdi pluszban a napot.

Tovább a cikkhez
Próbál irányba állni a magyar tőzsde
Megosztás

A Jim Beam whisky gyártója jövőre leállítja a termelést a legnagyobb lepárlójában

A Jim Beam bourbon whisky gyártója 2026-ban egész évre leállítja a termelést fő kentucky-i lepárlójában, mert nagyszabású fejlesztéseket hajt végre az üzemben – erősítette meg a cég a BBC-nek.

Tovább a cikkhez
A Jim Beam whisky gyártója jövőre leállítja a termelést a legnagyobb lepárlójában
Megosztás

Történelmi csúcsra szárnyalt az arany és az ezüst

Az arany unciánkénti ára hétfőn története során először lépte át a 4400 dolláros határt. A befektetők egyre inkább további amerikai kamatcsökkentésekre számítanak, miközben tartósan erős a kereslet a biztonságos menedékeszközök iránt. Az ezüst is csatlakozott a ralihoz, és történelmi csúcsra emelkedett ma reggel.

Tovább a cikkhez
Történelmi csúcsra szárnyalt az arany és az ezüst
Megosztás

Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,9 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,3 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel jó hangulat látszik, a Nikkei 1,98 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,29 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,38 százalékos pluszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,73 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,08 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,17 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,06 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,27 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma Kínára figyel a világ: hajnalban érkezett az ázsiai óriás kamatdöntése. A Kínai Népi Bank az egyéves és ötéves hitelkamatlábakat változatlanul 3% és 3,5% szinten tartotta. Délután az Egyesült Államokból a Chicago Fed gazdasági hangulatindexe érkezik, ami átfogó képet ad a tengerentúli növekedés dinamikájáról, megalapozva a hét eleji kereskedési hangulatot.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 50,8 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 10,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 62,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,4 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 65,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 134,89 0,4% -0,7% 4,3% 13,1% 13,7% 59,5%
S&P 500 6 834,5 0,9% 0,1% 2,9% 16,2% 16,5% 84,2%
Nasdaq 25 346,18 1,3% 0,6% 2,9% 20,6% 20,1% 99,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 49 507,21 1,0% -2,6% 2,0% 24,1% 27,6% 85,0%
Hang Seng 25 690,53 0,8% -1,1% -0,5% 28,1% 30,1% -3,0%
CSI 300 4 568,18 0,3% -0,3% -0,4% 16,1% 15,8% -8,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 288,4 0,4% 0,4% 4,9% 22,0% 21,6% 78,2%
CAC 8 151,38 0,0% 1,0% 2,5% 10,4% 11,7% 47,5%
FTSE 9 897,42 0,6% 2,6% 4,1% 21,1% 22,1% 51,6%
FTSE MIB 44 757,55 0,7% 2,9% 4,9% 30,9% 32,5% 103,7%
IBEX 17 169,8 0,2% 1,9% 8,1% 48,1% 50,1% 113,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 110 405,8 0,8% 0,7% 3,0% 39,2% 40,3% 165,3%
ATX 5 234,55 0,9% 2,6% 8,8% 42,9% 45,9% 92,9%
PX 2 654,25 0,9% 3,3% 7,2% 50,8% 50,6% 163,0%
Magyar blue chipek              
OTP 35 300 1,3% 2,6% 9,6% 62,7% 64,4% 160,7%
Mol 2 824 -0,2% -3,9% -8,3% 3,4% 5,8% 33,2%
Richter 9 735 0,6% 0,3% 0,4% -6,4% -7,5% 33,1%
Magyar Telekom 1 816 0,8% 2,6% 5,6% 42,5% 43,9% 390,1%
Nyersanyagok              
WTI 56,8 1,0% -1,4% -5,8% -21,6% -19,0% 15,7%
Brent 60,5 1,1% -1,1% -4,8% -19,1% -17,0% 15,7%
Arany 4 343,16 -0,5% 1,3% 6,1% 65,4% 67,8% 130,5%
Devizák              
EURHUF 386,9500 -0,2% 0,4% 1,4% -5,9% -6,8% 8,2%
USDHUF 330,4441 0,0% 0,6% 0,0% -16,8% -17,4% 13,1%
GBPHUF 441,7900 -0,2% 0,7% 2,3% -11,2% -11,7% 12,0%
EURUSD 1,1710 -0,1% -0,2% 1,4% 13,1% 12,8% -4,3%
USDJPY 155,5250 0,0% -0,2% -0,6% -1,0% -1,4% 50,4%
GBPUSD 1,3362 -0,2% 0,1% 2,2% 6,7% 6,5% -0,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 88 095 3,1% -2,4% -3,7% -6,7% -9,5% 280,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 0,9% -1,0% 0,4% -9,7% -9,6% 335,6%
10 éves német állampapírhozam 2,86 1,6% 1,0% 7,0% 20,9% 23,9% -602,5%
10 éves magyar állampapírhozam 6,87 -0,4% -2,6% -3,8% 3,8% 4,6% 215,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Mi az, hogy nem gyengül a dollár?

Olaszország aggasztja a befektetőket

Elérte a korrekció a magyar tőzsdét, megugrott a forgalom szeptemberben

Címlapkép forrása: greenbutterfly

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Oroszország feltette a kártyákat az asztalra: jogilag is garantálnák, hogy nem lépik meg, amitől Európa retteg
Az államcsődig lökött egy országot a hitelminősítő, kimondták az áment
Ilyen támogatás még nem volt: 40 ezer család kaphat 2,5 millió forintnyi ingyenpénzt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility