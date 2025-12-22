Az amerikai tőzsde ritka teljesítményre készül – már csak 3% hiányzik

Így zártak a nagyobb amerikai indexek
Az S&P 500 index hétfőn 0,6 százalékos emelkedéssel zárt,
így már a harmadik egymást követő kereskedési napon erősödött.
A Dow Jones ipari átlag 228 ponttal, azaz 0,5 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq szintén 0,5 százalékos pluszban fejezte be a napot.
A szélesebb piacot elsősorban a mesterséges intelligenciához köthető részvények húzták. Az Nvidia árfolyama több mint 1 százalékkal emelkedett, miután a Reuters beszámolója szerint a vállalat február közepére tervezi megkezdeni H200-as chipjeinek kínai szállítását. A Micron Technology részvényei mintegy 4, az Oracle papírjai pedig több mint 3 százalékkal drágultak.
Will McGough, a Prime Capital Financial befektetési igazgatóhelyettese a CNBC-nek úgy fogalmazott, hogy
jelenleg kevés olyan tényező látszik, amely érdemben megmozgathatná a piacokat.
Az S&P 500 idén eddig mintegy 17 százalékot emelkedett, miután 2023-ban több mint 24, 2024-ben pedig több mint 23 százalékos éves hozamot ért el. Ha az index idén is 20 százalék feletti nyereséggel zárna, az már rendkívül ritka teljesítménynek számítana.
Futótűzként terjed az új amerikai pénzkeresési lehetőség - fogadj a jövőre
A FanDuel sportfogadási vállalat és a derivatív tőzsdét üzemeltető CME Group hétfőn elindította közös predikciós piaci platformját öt amerikai államban, belépve a gyorsan növekvő eszközosztály szereplői közé.
Vége a trükközésnek: sokmilliárdos pofont kapott a Mercedes a dízelbotrány végén
A Mercedes-Benz 149,6 millió dolláros egyezséget kötött az amerikai államokkal a dízelbotrány lezárására – jelentette be hétfőn Letitia James, New York állam főügyésze. A német autógyártó szerint ezzel gyakorlatilag lezárultak a dízelbotrányhoz kapcsolódó jogi eljárások az Egyesült Államokban.
Gigantikus, több mint 1500 milliárd forintos üzletet kötött a Google anyacége
Az Alphabet 4,75 milliárd dollárért (megközelítőleg 1560 milliárd forint) felvásárolja az Intersect adatközpont- és energiainfrastruktúra-szolgáltatót, hogy tovább bővítse a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges számítási kapacitást és energiaellátást - közölte a vállalat.
Emelkedett a Mol és az OTP
Mérékelt elmozdulások jellemzik a mai kereskedésben az európai tőzsdéket, a BUX kis pluszban zárt.
Kis pluszban a 4iG hírt követően
Hírek tekintetében csendes a nap a magyar tőzsdén, egyedül a 4iG háza táján voltak izgalmak, a társaság ugyanis bejelentette 370 milliárd forint névértékű kötvénye törlesztésének változtatásáról állapodott meg. Az árfolyam nem mozdult különösebben a hírre, átlag alatti forgalom mellett 0,7 százalékos pluszban van a papír.
370 milliárd forintnyi kötvény törlesztési feltételén változtatott a 4iG - Mutatjuk az okát
A 4iG ma bejelentette, hogy megállapodott a Növekedési Kötvényprogram második fázisában kibocsátott kötvényei feltételrendszerének változtatásáról, nem kis összegből van szó, összesen 370 milliárd forint névértékű kötvényről. A 4iG vezérigazgatóját, Fekete Pétert kérdeztük egy villáminterjúban arról, hogy miért volt szükség a lépésre.
Kis mozgások a tőzsdéken
Mérsékelt emelkedésekkel nyitják a hétfői kereskedést az amerikai tőzsdék a technológia szektor vezetésével, a Dow 0,2 százalékot, az S&P 500 0,5 százalékot, a Nasdaq pedig 0,6 százalékot erősödött.
Eközben az európai piacokon enyhén negatív a hangulat, a Stoxx 600 0,3 százalékos, a DAX 0,2 százalékos mínuszban áll, míg az FTSE-100 0,5 százalékot, a CAC-40 pedig 0,4 százalékot esett.
Ami a magyar piacot illeti, a BUX kissé emelkedik, 0,2 százalékkal került ma feljebb.
Teljesítette kötvényfizetési kötelezettségét a Masterplast
A Masterplast teljesítette az esedékes, 2027/I kötvényekhez kapcsolódó fizetési kötelezettségét 2025. december 22-ig határidőben, melynek keretében a HU0000360219 ISIN azonosítójú kötvényre 1,5 milliárd forint tőke és 94,5 millió forint kamatösszeget megfizetett.
Fekete bárányból lett a befektetők egyik kedvence - Van még potenciál a védelmi részvényekben?
2025 egyik nagy befektetési sztorija volt, hogy látványos fordulat következett be a védelmi szektor megítélésében. A korábban alulértékelt és mellőzött iparág szerepe az orosz-ukrán háború kitörésével előtérbe került, már nem páriaként kezelik a befektetők, ami a részvénypiaci teljesítményeken is meglátszott. A legnagyobb európai védelmi vállalatok közül a Rheinmetall árfolyama több mint 150 százalékot emelkedett az év eleje óta, de több papír is masszív erősödést mutatott, megnéztük, hogy milyenek a kilátások most az európai védelmi vállalatoknál, mi lesz, ha béke lesz és hogy mit gondolnak az elemzők a részvényekről.
Gyengélkedő Európa, erősödő magyar tőzsde
Továbbra is kisebb esés jellemző a tőzsdéken, a DAX ugyan stagnál, de a CAC és a FTSE 100 0,4 százalékot esett. A magyar piac minimális felülteljesítést mutat, a BUX 0,1 százalékos pluszban, elsősorban a Mol ralijának köszönhetően, hiszen az olajtársaság részvénye 2,1 százalékot erősödött.
Bejelentette a 4iG: változik az NKP-s kötvények visszafizetése
A 4iG megállapodást kötött az NKP II. keretében kibocsátott kötvényei feltételrendszerének változtatásáról, aminek lényege, hogy a tőketörlesztésre a futamidő végén, egy összegben kerül sor, 2031-ben, viszont kissé emelkedik a kamat is a következő évekre. A lépéssel felszabaduló forrásokat a vállalatcsoport a hazai és nemzetközi növekedési stratégiájának prioritásaira (az űr- és védelmi ipari, valamint a távközlési és digitális infrastruktúra területén tervezett beruházásokra, valamint célzott akvizíciókra) fordíthatja – magyarázta a lépést a cég.
Éleződik a helyzet Venezuelánál, emelkedik az olajár
Az olajárak hétfőn emelkedtek, miután az Egyesült Államok a nemzetközi vizeken feltartóztatott egy venezuelai olajszállító tankert, ami újabb bizonytalanságot keltett a globális kínálat körül.
Tőzsdére megy a ChatGPT versenytársa
A MiniMax nevű kínai mesterségesintelligencia-vállalat január elején tervezi hongkongi tőzsdei bevezetését, amelyből akár 700 millió dollárt is bevonhat – erősítették meg hétfőn az ügyletet közvetlenül ismerő források. A vasárnap benyújtott tőzsdei dokumentum szerint a cég már sikeresen átesett a hongkongi tőzsde meghallgatásán.
Megszenvedte az idei évet, jövőre viszont jöhet a fordulat ebben a szektorban
A vámháborús bizonytalanságok után az európai ipari nagyvállalatok ismét derűlátóan tekintenek 2026 elé. Az adatközpont‑építések, az elektrifikáció iránti erős kereslet és a gyártási aktivitás élénkülése egyaránt javuló kilátásokat jelez - tudósított a Bloomberg.
Iránykeresés
Vegyes elmozdulások látszanak az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,1 százalékot emelkedett, míg a CAC 0,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékos mínuszban van. A milánói börze stagnál, míg a spanyol piac 0,2 százalékot esett.
Próbál irányba állni a magyar tőzsde
A rövid kereskedési hetet iránykereséssel kezdi a magyar tőzsde. A blue chipek többnyire esnek, egyedül a Mol kezdi pluszban a napot.
A Jim Beam whisky gyártója jövőre leállítja a termelést a legnagyobb lepárlójában
A Jim Beam bourbon whisky gyártója 2026-ban egész évre leállítja a termelést fő kentucky-i lepárlójában, mert nagyszabású fejlesztéseket hajt végre az üzemben – erősítette meg a cég a BBC-nek.
Történelmi csúcsra szárnyalt az arany és az ezüst
Az arany unciánkénti ára hétfőn története során először lépte át a 4400 dolláros határt. A befektetők egyre inkább további amerikai kamatcsökkentésekre számítanak, miközben tartósan erős a kereslet a biztonságos menedékeszközök iránt. Az ezüst is csatlakozott a ralihoz, és történelmi csúcsra emelkedett ma reggel.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,9 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,3 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel jó hangulat látszik, a Nikkei 1,98 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,29 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,38 százalékos pluszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,73 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,08 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,17 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,06 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,27 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma Kínára figyel a világ: hajnalban érkezett az ázsiai óriás kamatdöntése. A Kínai Népi Bank az egyéves és ötéves hitelkamatlábakat változatlanul 3% és 3,5% szinten tartotta. Délután az Egyesült Államokból a Chicago Fed gazdasági hangulatindexe érkezik, ami átfogó képet ad a tengerentúli növekedés dinamikájáról, megalapozva a hét eleji kereskedési hangulatot.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 50,8 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 10,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 62,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,4 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 65,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 134,89
|0,4%
|-0,7%
|4,3%
|13,1%
|13,7%
|59,5%
|S&P 500
|6 834,5
|0,9%
|0,1%
|2,9%
|16,2%
|16,5%
|84,2%
|Nasdaq
|25 346,18
|1,3%
|0,6%
|2,9%
|20,6%
|20,1%
|99,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|49 507,21
|1,0%
|-2,6%
|2,0%
|24,1%
|27,6%
|85,0%
|Hang Seng
|25 690,53
|0,8%
|-1,1%
|-0,5%
|28,1%
|30,1%
|-3,0%
|CSI 300
|4 568,18
|0,3%
|-0,3%
|-0,4%
|16,1%
|15,8%
|-8,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 288,4
|0,4%
|0,4%
|4,9%
|22,0%
|21,6%
|78,2%
|CAC
|8 151,38
|0,0%
|1,0%
|2,5%
|10,4%
|11,7%
|47,5%
|FTSE
|9 897,42
|0,6%
|2,6%
|4,1%
|21,1%
|22,1%
|51,6%
|FTSE MIB
|44 757,55
|0,7%
|2,9%
|4,9%
|30,9%
|32,5%
|103,7%
|IBEX
|17 169,8
|0,2%
|1,9%
|8,1%
|48,1%
|50,1%
|113,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|110 405,8
|0,8%
|0,7%
|3,0%
|39,2%
|40,3%
|165,3%
|ATX
|5 234,55
|0,9%
|2,6%
|8,8%
|42,9%
|45,9%
|92,9%
|PX
|2 654,25
|0,9%
|3,3%
|7,2%
|50,8%
|50,6%
|163,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 300
|1,3%
|2,6%
|9,6%
|62,7%
|64,4%
|160,7%
|Mol
|2 824
|-0,2%
|-3,9%
|-8,3%
|3,4%
|5,8%
|33,2%
|Richter
|9 735
|0,6%
|0,3%
|0,4%
|-6,4%
|-7,5%
|33,1%
|Magyar Telekom
|1 816
|0,8%
|2,6%
|5,6%
|42,5%
|43,9%
|390,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|56,8
|1,0%
|-1,4%
|-5,8%
|-21,6%
|-19,0%
|15,7%
|Brent
|60,5
|1,1%
|-1,1%
|-4,8%
|-19,1%
|-17,0%
|15,7%
|Arany
|4 343,16
|-0,5%
|1,3%
|6,1%
|65,4%
|67,8%
|130,5%
|Devizák
|EURHUF
|386,9500
|-0,2%
|0,4%
|1,4%
|-5,9%
|-6,8%
|8,2%
|USDHUF
|330,4441
|0,0%
|0,6%
|0,0%
|-16,8%
|-17,4%
|13,1%
|GBPHUF
|441,7900
|-0,2%
|0,7%
|2,3%
|-11,2%
|-11,7%
|12,0%
|EURUSD
|1,1710
|-0,1%
|-0,2%
|1,4%
|13,1%
|12,8%
|-4,3%
|USDJPY
|155,5250
|0,0%
|-0,2%
|-0,6%
|-1,0%
|-1,4%
|50,4%
|GBPUSD
|1,3362
|-0,2%
|0,1%
|2,2%
|6,7%
|6,5%
|-0,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|88 095
|3,1%
|-2,4%
|-3,7%
|-6,7%
|-9,5%
|280,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,13
|0,9%
|-1,0%
|0,4%
|-9,7%
|-9,6%
|335,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,86
|1,6%
|1,0%
|7,0%
|20,9%
|23,9%
|-602,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,87
|-0,4%
|-2,6%
|-3,8%
|3,8%
|4,6%
|215,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: greenbutterfly
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Döbbenetes számok: 270 milliárd forint vált köddé az MNB-alapítványok vagyonából
Most a tűzoltás zajlik.
Futótűzként terjed az új amerikai pénzkeresési lehetőség - fogadj a jövőre
Nagy az érdeklődés a predikciós piacok iránt.
Trump újabb lépésével közelebb került egy vörös vonalhoz
Eddig, és ne tovább!
Vége a trükközésnek: sokmilliárdos pofont kapott a Mercedes a dízelbotrány végén
Megszületett az egyezség.
Még a Bitcoin egyik legnagyobb mecénása is megrettent a legutóbbi kriptozuhanástól
Beszüntette a vásárlásait.
Gigantikus, több mint 1500 milliárd forintos üzletet kötött a Google anyacége
Tovább bővíti adatközpont portfólióját.
Fontos mérföldkő: elkészült az első magyarországi kolokációs mintaszerződés
Új korszak kezdődik.
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Mekkora nyugdíjra számíthatnak a magyarok 2026-ban?
Megjelent a jogszabály a 2026-os nyugdíjemelésről és a tizennegyedik havi nyugdíjról. De mégis mekkora jövedelemre számíthat egy átlagos idős a jövő évben? A mai napon a Magyar Közlönyben
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.