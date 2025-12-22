Az amerikai tőzsde ritka teljesítményre készül – már csak 3% hiányzik

Az S&P 500 index hétfőn 0,6 százalékos emelkedéssel zárt,

így már a harmadik egymást követő kereskedési napon erősödött.

A Dow Jones ipari átlag 228 ponttal, azaz 0,5 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq szintén 0,5 százalékos pluszban fejezte be a napot.

A szélesebb piacot elsősorban a mesterséges intelligenciához köthető részvények húzták. Az Nvidia árfolyama több mint 1 százalékkal emelkedett, miután a Reuters beszámolója szerint a vállalat február közepére tervezi megkezdeni H200-as chipjeinek kínai szállítását. A Micron Technology részvényei mintegy 4, az Oracle papírjai pedig több mint 3 százalékkal drágultak.

Will McGough, a Prime Capital Financial befektetési igazgatóhelyettese a CNBC-nek úgy fogalmazott, hogy

jelenleg kevés olyan tényező látszik, amely érdemben megmozgathatná a piacokat.

Az S&P 500 idén eddig mintegy 17 százalékot emelkedett, miután 2023-ban több mint 24, 2024-ben pedig több mint 23 százalékos éves hozamot ért el. Ha az index idén is 20 százalék feletti nyereséggel zárna, az már rendkívül ritka teljesítménynek számítana.