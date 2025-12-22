A 4iG megállapodott a Magyar Nemzeti Bank NKP II. keretében kibocsátott vállalati kötvényei intézményi és banki befektetőivel a kötvényállomány új feltételrendszeréről, amelynek értelmében
a kötvények tőketörlesztése – kamatfizetések folyamatos teljesítése mellett – a futamidő végén, 2031-ben, egy összegben esedékes.
Ez azt jelenti, hogy a 2026-2030 időszakban résztörlesztésre nem kerül sor, csak kamatfizetésre. A törlesztés módosításával együtt változik a kamat is a BÉT-en publikált tájékoztatás szerint: a kötvény 2025.12.17-ig évi 6,00% fix kamatozású, amelyet követően a lejárati napig (2031.12.17.) évi 6,75%-ra változik
A megállapodás célja egy olyan finanszírozási szerkezet kialakítása volt, amely összhangban áll a 4iG hosszú távú növekedési stratégiájával, miközben kiszámítható és stabil keretet biztosít a cégcsoport számára
– áll a cég közleményében.
2021 és 2024 között a 4iG csoportszintű árbevétele több mint hétszeresére, az EBITDA pedig közel húszszorosára nőtt, az eredménytermelő képesség megerősödése, valamint a pénzügyi stabilitás megalapozta a kötvényprogram új feltételeinek kialakítását. Az új feltételrendszer növeli a 4iG pénzügyi mozgásterét, és lehetővé teszi, hogy a vállalat a felszabaduló jelentős forrásokat stratégiai prioritásaira összpontosítsa. Ezek közé tartoznak az űr- és védelmi ipari, valamint a távközlési és digitális infrastruktúra területén tervezett beruházások, illetve további növekedési lépések és célzott akvizíciók – magyarázta a 4iG.
A Scope Ratings előzetes minősítési szolgáltatás keretében megvizsgálta az új konstrukciót és változatlan hitelminősítés mellett kedvezőnek ítélte a likviditás javulását.
Második körben a Növekedési Kötvényprogram keretében 2021-ben összesen 370 milliárd forint névértékű kötvényt bocsátott ki a 4iG.
A 4iG árfolyama egyelőre nem reagál a hírre, 0,6 százalékos pluszban áll az árfolyam.
Címlapkép forrása: Portfolio
Bejelentette a 4iG: változik az NKP-s kötvények visszafizetése
A második körös kibocsátásból.
