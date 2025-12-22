Bizonytalan mozgásokkal indul az ünnepi hét a tőzsdéken

Iránykeresés
Vegyes elmozdulások látszanak az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,1 százalékot emelkedett, míg a CAC 0,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékos mínuszban van. A milánói börze stagnál, míg a spanyol piac 0,2 százalékot esett.
Próbál irányba állni a magyar tőzsde
A rövid kereskedési hetet iránykereséssel kezdi a magyar tőzsde. A blue chipek többnyire esnek, egyedül a Mol kezdi pluszban a napot.
A Jim Beam whisky gyártója jövőre leállítja a termelést a legnagyobb lepárlójában
A Jim Beam bourbon whisky gyártója 2026-ban egész évre leállítja a termelést fő kentucky-i lepárlójában, mert nagyszabású fejlesztéseket hajt végre az üzemben – erősítette meg a cég a BBC-nek.
Történelmi csúcsra szárnyalt az arany és az ezüst
Az arany unciánkénti ára hétfőn története során először lépte át a 4400 dolláros határt. A befektetők egyre inkább további amerikai kamatcsökkentésekre számítanak, miközben tartósan erős a kereslet a biztonságos menedékeszközök iránt. Az ezüst is csatlakozott a ralihoz, és történelmi csúcsra emelkedett ma reggel.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,9 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,3 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel jó hangulat látszik, a Nikkei 1,98 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,29 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,38 százalékos pluszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,73 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,08 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,17 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,06 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,27 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma Kínára figyel a világ: hajnalban érkezett az ázsiai óriás kamatdöntése. A Kínai Népi Bank az egyéves és ötéves hitelkamatlábakat változatlanul 3% és 3,5% szinten tartotta. Délután az Egyesült Államokból a Chicago Fed gazdasági hangulatindexe érkezik, ami átfogó képet ad a tengerentúli növekedés dinamikájáról, megalapozva a hét eleji kereskedési hangulatot.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 50,8 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 10,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 62,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,4 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 65,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 134,89
|0,4%
|-0,7%
|4,3%
|13,1%
|13,7%
|59,5%
|S&P 500
|6 834,5
|0,9%
|0,1%
|2,9%
|16,2%
|16,5%
|84,2%
|Nasdaq
|25 346,18
|1,3%
|0,6%
|2,9%
|20,6%
|20,1%
|99,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|49 507,21
|1,0%
|-2,6%
|2,0%
|24,1%
|27,6%
|85,0%
|Hang Seng
|25 690,53
|0,8%
|-1,1%
|-0,5%
|28,1%
|30,1%
|-3,0%
|CSI 300
|4 568,18
|0,3%
|-0,3%
|-0,4%
|16,1%
|15,8%
|-8,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 288,4
|0,4%
|0,4%
|4,9%
|22,0%
|21,6%
|78,2%
|CAC
|8 151,38
|0,0%
|1,0%
|2,5%
|10,4%
|11,7%
|47,5%
|FTSE
|9 897,42
|0,6%
|2,6%
|4,1%
|21,1%
|22,1%
|51,6%
|FTSE MIB
|44 757,55
|0,7%
|2,9%
|4,9%
|30,9%
|32,5%
|103,7%
|IBEX
|17 169,8
|0,2%
|1,9%
|8,1%
|48,1%
|50,1%
|113,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|110 405,8
|0,8%
|0,7%
|3,0%
|39,2%
|40,3%
|165,3%
|ATX
|5 234,55
|0,9%
|2,6%
|8,8%
|42,9%
|45,9%
|92,9%
|PX
|2 654,25
|0,9%
|3,3%
|7,2%
|50,8%
|50,6%
|163,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 300
|1,3%
|2,6%
|9,6%
|62,7%
|64,4%
|160,7%
|Mol
|2 824
|-0,2%
|-3,9%
|-8,3%
|3,4%
|5,8%
|33,2%
|Richter
|9 735
|0,6%
|0,3%
|0,4%
|-6,4%
|-7,5%
|33,1%
|Magyar Telekom
|1 816
|0,8%
|2,6%
|5,6%
|42,5%
|43,9%
|390,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|56,8
|1,0%
|-1,4%
|-5,8%
|-21,6%
|-19,0%
|15,7%
|Brent
|60,5
|1,1%
|-1,1%
|-4,8%
|-19,1%
|-17,0%
|15,7%
|Arany
|4 343,16
|-0,5%
|1,3%
|6,1%
|65,4%
|67,8%
|130,5%
|Devizák
|EURHUF
|386,9500
|-0,2%
|0,4%
|1,4%
|-5,9%
|-6,8%
|8,2%
|USDHUF
|330,4441
|0,0%
|0,6%
|0,0%
|-16,8%
|-17,4%
|13,1%
|GBPHUF
|441,7900
|-0,2%
|0,7%
|2,3%
|-11,2%
|-11,7%
|12,0%
|EURUSD
|1,1710
|-0,1%
|-0,2%
|1,4%
|13,1%
|12,8%
|-4,3%
|USDJPY
|155,5250
|0,0%
|-0,2%
|-0,6%
|-1,0%
|-1,4%
|50,4%
|GBPUSD
|1,3362
|-0,2%
|0,1%
|2,2%
|6,7%
|6,5%
|-0,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|88 095
|3,1%
|-2,4%
|-3,7%
|-6,7%
|-9,5%
|280,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,13
|0,9%
|-1,0%
|0,4%
|-9,7%
|-9,6%
|335,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,86
|1,6%
|1,0%
|7,0%
|20,9%
|23,9%
|-602,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,87
|-0,4%
|-2,6%
|-3,8%
|3,8%
|4,6%
|215,1%
