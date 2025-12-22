  • Megjelenítés
Bizonytalan mozgásokkal indul az ünnepi hét a tőzsdéken
Bizonytalan mozgásokkal indul az ünnepi hét a tőzsdéken

Portfolio
Emelkedéssel zártak pénteken az amerikai tőzsdék, amelyet az ázsiai piacokon szintén erősödés követett ma reggel. A mesterséges intelligencia körüli feléledő optimizmus hozzájárult a jó hangulathoz. Európában ehhez képest visszafogott mozgások látszanak a kereskedés első szakaszában, enyhe esés jellemző a tőzsdéken ma délelőtt. Közben a nemesfémek ralija tovább folytatódik, az arany új történelmi csúcsra ment.
Iránykeresés

Vegyes elmozdulások látszanak az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,1 százalékot emelkedett, míg a CAC 0,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékos mínuszban van. A milánói börze stagnál, míg a spanyol piac 0,2 százalékot esett.

Próbál irányba állni a magyar tőzsde

A rövid kereskedési hetet iránykereséssel kezdi a magyar tőzsde. A blue chipek többnyire esnek, egyedül a Mol kezdi pluszban a napot.

Próbál irányba állni a magyar tőzsde
A Jim Beam whisky gyártója jövőre leállítja a termelést a legnagyobb lepárlójában

A Jim Beam bourbon whisky gyártója 2026-ban egész évre leállítja a termelést fő kentucky-i lepárlójában, mert nagyszabású fejlesztéseket hajt végre az üzemben – erősítette meg a cég a BBC-nek.

A Jim Beam whisky gyártója jövőre leállítja a termelést a legnagyobb lepárlójában
Történelmi csúcsra szárnyalt az arany és az ezüst

Az arany unciánkénti ára hétfőn története során először lépte át a 4400 dolláros határt. A befektetők egyre inkább további amerikai kamatcsökkentésekre számítanak, miközben tartósan erős a kereslet a biztonságos menedékeszközök iránt. Az ezüst is csatlakozott a ralihoz, és történelmi csúcsra emelkedett ma reggel.

Történelmi csúcsra szárnyalt az arany és az ezüst
Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,9 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,3 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel jó hangulat látszik, a Nikkei 1,98 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,29 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,38 százalékos pluszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,73 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,08 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,17 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,06 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,27 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma Kínára figyel a világ: hajnalban érkezett az ázsiai óriás kamatdöntése. A Kínai Népi Bank az egyéves és ötéves hitelkamatlábakat változatlanul 3% és 3,5% szinten tartotta. Délután az Egyesült Államokból a Chicago Fed gazdasági hangulatindexe érkezik, ami átfogó képet ad a tengerentúli növekedés dinamikájáról, megalapozva a hét eleji kereskedési hangulatot.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 50,8 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 10,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 62,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,4 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 65,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 134,89 0,4% -0,7% 4,3% 13,1% 13,7% 59,5%
S&P 500 6 834,5 0,9% 0,1% 2,9% 16,2% 16,5% 84,2%
Nasdaq 25 346,18 1,3% 0,6% 2,9% 20,6% 20,1% 99,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 49 507,21 1,0% -2,6% 2,0% 24,1% 27,6% 85,0%
Hang Seng 25 690,53 0,8% -1,1% -0,5% 28,1% 30,1% -3,0%
CSI 300 4 568,18 0,3% -0,3% -0,4% 16,1% 15,8% -8,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 288,4 0,4% 0,4% 4,9% 22,0% 21,6% 78,2%
CAC 8 151,38 0,0% 1,0% 2,5% 10,4% 11,7% 47,5%
FTSE 9 897,42 0,6% 2,6% 4,1% 21,1% 22,1% 51,6%
FTSE MIB 44 757,55 0,7% 2,9% 4,9% 30,9% 32,5% 103,7%
IBEX 17 169,8 0,2% 1,9% 8,1% 48,1% 50,1% 113,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 110 405,8 0,8% 0,7% 3,0% 39,2% 40,3% 165,3%
ATX 5 234,55 0,9% 2,6% 8,8% 42,9% 45,9% 92,9%
PX 2 654,25 0,9% 3,3% 7,2% 50,8% 50,6% 163,0%
Magyar blue chipek              
OTP 35 300 1,3% 2,6% 9,6% 62,7% 64,4% 160,7%
Mol 2 824 -0,2% -3,9% -8,3% 3,4% 5,8% 33,2%
Richter 9 735 0,6% 0,3% 0,4% -6,4% -7,5% 33,1%
Magyar Telekom 1 816 0,8% 2,6% 5,6% 42,5% 43,9% 390,1%
Nyersanyagok              
WTI 56,8 1,0% -1,4% -5,8% -21,6% -19,0% 15,7%
Brent 60,5 1,1% -1,1% -4,8% -19,1% -17,0% 15,7%
Arany 4 343,16 -0,5% 1,3% 6,1% 65,4% 67,8% 130,5%
Devizák              
EURHUF 386,9500 -0,2% 0,4% 1,4% -5,9% -6,8% 8,2%
USDHUF 330,4441 0,0% 0,6% 0,0% -16,8% -17,4% 13,1%
GBPHUF 441,7900 -0,2% 0,7% 2,3% -11,2% -11,7% 12,0%
EURUSD 1,1710 -0,1% -0,2% 1,4% 13,1% 12,8% -4,3%
USDJPY 155,5250 0,0% -0,2% -0,6% -1,0% -1,4% 50,4%
GBPUSD 1,3362 -0,2% 0,1% 2,2% 6,7% 6,5% -0,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 88 095 3,1% -2,4% -3,7% -6,7% -9,5% 280,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 0,9% -1,0% 0,4% -9,7% -9,6% 335,6%
10 éves német állampapírhozam 2,86 1,6% 1,0% 7,0% 20,9% 23,9% -602,5%
10 éves magyar állampapírhozam 6,87 -0,4% -2,6% -3,8% 3,8% 4,6% 215,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Mi az, hogy nem gyengül a dollár?

Olaszország aggasztja a befektetőket

Elérte a korrekció a magyar tőzsdét, megugrott a forgalom szeptemberben

