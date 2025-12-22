Még a Bitcoin egyik legnagyobb mecénása is megrettent a legutóbbi kriptozuhanástól

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A virginiai székhelyű társaság december 21-ig 748 millió dollárt vont be törzsrészvények értékesítésével – derül ki az amerikai tőzsdefelügyelethez benyújtott dokumentumból. Az ezt megelőző két hétben még körülbelül 2 milliárd dollár értékben vásároltak Bitcoint,

így teljes állományuk mintegy 60 milliárd dollárra rúg.

A Strategy december elején 1,4 milliárd dolláros tartalékot különített el a jövőbeli osztalék- és kamatfizetések fedezetére. Ezzel igyekezett eloszlatni azokat a félelmeket, hogy kénytelen lesz Bitcoint eladni, ha az árfolyam tovább esik. A vállalatnak évente mintegy 824 millió dollár kamat- és osztalékfizetési kötelezettsége van, miközben szoftverüzletága nem termel elegendő szabad pénzáramlást ennek fedezésére. A Bitcoin ráadásul nem fizet osztalékot.

A kriptovaluta az október eleji történelmi csúcsa óta nagyjából 30 százalékot veszített értékéből, a Strategy részvényei pedig több mint 50 százalékot zuhantak.

