  • Megjelenítés
Még a Bitcoin egyik legnagyobb mecénása is megrettent a legutóbbi kriptozuhanástól
Üzlet

Még a Bitcoin egyik legnagyobb mecénása is megrettent a legutóbbi kriptozuhanástól

Portfolio
Michael Saylor vállalata, a Strategy az elmúlt héten felfüggesztette Bitcoin-vásárlásait, miközben 2,19 milliárd dollárra növelte készpénztartalékát. Úgy tűnik, a világ legnagyobb digitáliseszköz-tartalékkal rendelkező cége hosszabb kriptotélre rendezkedik be - írta a Bloomberg.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A virginiai székhelyű társaság december 21-ig 748 millió dollárt vont be törzsrészvények értékesítésével – derül ki az amerikai tőzsdefelügyelethez benyújtott dokumentumból. Az ezt megelőző két hétben még körülbelül 2 milliárd dollár értékben vásároltak Bitcoint,

így teljes állományuk mintegy 60 milliárd dollárra rúg.

A Strategy december elején 1,4 milliárd dolláros tartalékot különített el a jövőbeli osztalék- és kamatfizetések fedezetére. Ezzel igyekezett eloszlatni azokat a félelmeket, hogy kénytelen lesz Bitcoint eladni, ha az árfolyam tovább esik. A vállalatnak évente mintegy 824 millió dollár kamat- és osztalékfizetési kötelezettsége van, miközben szoftverüzletága nem termel elegendő szabad pénzáramlást ennek fedezésére. A Bitcoin ráadásul nem fizet osztalékot.

A kriptovaluta az október eleji történelmi csúcsa óta nagyjából 30 százalékot veszített értékéből, a Strategy részvényei pedig több mint 50 százalékot zuhantak.

Még több Üzlet

Vége a trükközésnek: sokmilliárdos pofont kapott a Mercedes a dízelbotrány végén

Csúcson az arany, pattan az olaj - Mi történik a piacokon?

Gigantikus, több mint 1500 milliárd forintos üzletet kötött a Google anyacége

SpBGLVpa
Kapcsolódó cikkünk

Bóvli kategóriába sorolták a 70 milliárd dolláros bitcoin-óriást: itt vannak a veszélyek

Mi marad a kripto- és MI-lufik kidurranása után?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángokban áll a stratégiai fontosságú kikötő: evakuálták a hajók legénységét, 1500 négyzetméteren tombol a tűz
Fájó karácsonyi ajándék: Kína súlyos gazdasági csapást mért az Európai Unióra
Ilyen támogatás még nem volt: 40 ezer család kaphat 2,5 millió forintnyi ingyenpénzt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility