Megszületett a megállapodás: indulhat a Bubi közbringarendszer harmadik generációja

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megkötötte a szerződést a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, elindulhat a Bubi közbringarendszer harmadik generációja.

A közleményben azt írta a BKK, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese, az Inurba Mobility jelentős nemzetközi üzemeltetési tapasztalattal rendelkezik: üzemeltet kerékpárokat a franciaországi Rouenban, valamint több lengyel városban (Gdansk, Gdynia, Sopot). Az új szolgáltató

a tervek szerint legalább 5000 teljesen új kerékpárt biztosít, amelyből legalább 1000 elektromos rásegítésű lesz.

A jelenlegi szolgáltatási terület határától távolabbi, minden jelentős, legalább 30 ezres utazásszámmal rendelkező közlekedési csomópontot, így az összes metróállomást is lefedheti idővel.

Az új flotta a tervek szerint legkésőbb fél éven belül megjelenhet a budapesti utcákon - ismertette a közlekedési társaság. Azt is írták, hogy december 24-étől kezdődik a pilot időszak, amely alatt február 15-ig 500 forintért MOL Bubi Pilot bérlettel lehet használni a közbringa-szolgáltatást. Az átmeneti időszakban a közlekedési társaság megvizsgálja a Bubi-felhasználók használati szokásait a VI. kerületben, ezért a kerékpárok az eddigiektől eltérően

nemcsak a gyűjtőállomásokon, hanem 168 Mobi-ponton is leadhatók lesznek - számoltak be róla.

Kiemelték, hogy a MOL Bubi második generációja a BKK egyik legnagyobb sikertörténete volt: a kezdeti rendszer radikális megújítása után 5-8 szorosára nőtt az utazásszám, az elmúlt 4,5 év alatt 14 millió alkalommal bérelték ki és több mint 31 millió kilométert tekertek a bringákkal az ügyfelek.

