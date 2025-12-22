  • Megjelenítés
Megszületett a megállapodás: indulhat a Bubi közbringarendszer harmadik generációja
Üzlet

Megszületett a megállapodás: indulhat a Bubi közbringarendszer harmadik generációja

MTI
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megkötötte a szerződést a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, elindulhat a Bubi közbringarendszer harmadik generációja.

A közleményben azt írta a BKK, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese, az Inurba Mobility jelentős nemzetközi üzemeltetési tapasztalattal rendelkezik: üzemeltet kerékpárokat a franciaországi Rouenban, valamint több lengyel városban (Gdansk, Gdynia, Sopot). Az új szolgáltató

a tervek szerint legalább 5000 teljesen új kerékpárt biztosít, amelyből legalább 1000 elektromos rásegítésű lesz.

A jelenlegi szolgáltatási terület határától távolabbi, minden jelentős, legalább 30 ezres utazásszámmal rendelkező közlekedési csomópontot, így az összes metróállomást is lefedheti idővel.

Az új flotta a tervek szerint legkésőbb fél éven belül megjelenhet a budapesti utcákon - ismertette a közlekedési társaság. Azt is írták, hogy december 24-étől kezdődik a pilot időszak, amely alatt február 15-ig 500 forintért MOL Bubi Pilot bérlettel lehet használni a közbringa-szolgáltatást. Az átmeneti időszakban a közlekedési társaság megvizsgálja a Bubi-felhasználók használati szokásait a VI. kerületben, ezért a kerékpárok az eddigiektől eltérően

Még több Üzlet

Csúcson az arany, pattan az olaj - Mi történik a piacokon?

Állítólag feltörték a Spotifyt, és 86 millió hangfájlt terveznek közzétenni

Fekete bárányból lett a befektetők egyik kedvence - Van még potenciál a védelmi részvényekben?

nemcsak a gyűjtőállomásokon, hanem 168 Mobi-ponton is leadhatók lesznek - számoltak be róla.

Kiemelték, hogy a MOL Bubi második generációja a BKK egyik legnagyobb sikertörténete volt: a kezdeti rendszer radikális megújítása után 5-8 szorosára nőtt az utazásszám, az elmúlt 4,5 év alatt 14 millió alkalommal bérelték ki és több mint 31 millió kilométert tekertek a bringákkal az ügyfelek.

Kapcsolódó cikkünk

Új Mol Bubi-bérlet jön, éppen karácsony előtt fog mindenkinek lejárni

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángokban áll a stratégiai fontosságú kikötő: evakuálták a hajók legénységét, 1500 négyzetméteren tombol a tűz
Felrobbant egy orosz tábornok Moszkvában
Ilyen támogatás még nem volt: 40 ezer család kaphat 2,5 millió forintnyi ingyenpénzt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility