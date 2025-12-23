  • Megjelenítés
30 millió dollárt tett a 4iG a Kapu Tibort űrbe juttató cégbe
30 millió dollárt tett a 4iG a Kapu Tibort űrbe juttató cégbe

Lezárta az Axiom Space-befektetés első ütemét a 4iG – tette közzé a társaság.

A 4iG űripari és védelmi leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. tegnap

30 millió dolláros befektetést teljesített az Axiom Space-ben.

A befektetés második, 70 millió dolláros összegű részletének teljesítése legkésőbb 2026. március 31.-ig esedékes.

A 4iG pénteken jelentette be, hogy végleges befektetési megállapodást kötött a Kapu Tibort az űrbe juttató Axiom Space-cel 100 millió dolláros befektetésről. A 4iG szerint ez fontos lépést jelent a Magyarország és Egyesült Államok közötti űrkutatási és űripari együttműködésben: első alkalommal valósul meg, hogy magyar vállalat amerikai űripari cégben hajt végre befektetést, és ezzel aktív szerepet vállal az űrkutatási ökoszisztéma, valamint az alacsony Föld körüli pályán (LEO) kiépülő kereskedelmi alapú űrinfrastruktúra fejlesztésében.

Az Axiom Space a kereskedelmi emberes űrrepülés és az űrinfrastruktúra-fejlesztés egyik vezető globális szereplője. A vállalat meghatározó tapasztalattal rendelkezik a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén végrehajtott küldetések lebonyolításában, valamint az Axiom Station – a világ első kereskedelmi célú űrállomása – fejlesztésében. Innovációi a mikrogravitációs kutatásoktól az orbitális adatkommunikációs és adatfeldolgozási megoldásokig terjednek. 

Címlapkép forrása: Axiom Space

