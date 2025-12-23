Bejelentették Magyarország eddigi legnagyobb naperőmű-beruházását

A 450 MW csúcsteljesítményű új erőmű várhatóan évi 470 gigawattóra (GWh) villamos energiát fog termelni. A rezsicsökkentéshez kapcsolódó átlagos áramfogyasztást (2523 kWh) alapul véve a napelempark 186 ezer háztartás áramigényét fedezheti. Amint megvalósul, a heves megyei projekt

Magyarország legnagyobb működő napelemfarmja lesz - nem is kicsivel.

A dobogó második helyére szoruló mezőcsáti 250 MW-os napelempark kapacitását ez a beruházás csaknem megkétszerezi.

A projekt a kínai vállalat új fejlesztésű moduljait használja, amelyek úgynevezett hátsó érintkezésű (back contact - BC) technológiával készülnek. A hagyományos napelemek elülső felületén vékony fémvezetők hálózata található, amelyek a cellában megtermelt elektromos áram összegyűjtését szolgálják. A hátsó érintkezésű napelemek esetében ezek az elektromos érintkezők teljes egészében a cella hátoldalára kerülnek. A megoldás csökkenti az árnyékolási veszteséget, és lehetővé teszi a beérkező napfény hatékonyabb hasznosítását.

A vállalat állítása szerint a megoldás a hagyományos modulokhoz képest

akár 22 százalékos hatásfokot is lehetővé tesz,

ami mintegy 8 százalékos energiatermelés-növekedést eredményezhet.

Mit kell tudni a Solarpro-ról? A 2007-ben alapított Solarpro Holding a megújulóenergia-szektorban működő közép-kelet-európai vállalat, amely hat kelet-európai országban van jelen és több mint 12 GW-nyi napelemprojektet valósított meg. Tevékenysége a fotovoltaikus és energiatároló rendszerek teljes életciklusát lefedi, a tervezéstől az üzemeltetésig. A társaság a bécsi székhelyű befektetési csoport, a Renalfa Solarpro Group tagja, amely a tiszta energia és az e-mobilitás eszközökre összpontosít.

A Solarpro honlapján közzétett adatok szerint a vállalat Magyarországon mintegy 20 projektben érintett, összesen közel 290 MW beépített napelemes kapacitással, valamint egy fotovoltaikus és akkumulátoros energiatárolót kombináló hibrid beruházással. A hazai portfólió részét képezik többek között nagy léptékű naperőművek – Tázláron 63 MW, Kaposváron 55 MW, Százhalombattán 21,3 MW, Pakson 21 MW –, továbbá számos kisebb, jellemzően 0,5–0,6 MW kapacitású projekt is, főként a 2018–2019-es időszakból.

A MAVIR adatai szerint Magyarországon 2025 december elsejéig 716 MW ipari napelem került telepítésre idén. Ez a trend jól illeszkedik az elmúlt évek dinamikus bővüléséhez: 2019 óta az ipari napelemes kapacitás 936 MW-ról 4746 MW-ra nőtt, az éves átlagos növekedés mintegy 635 MW, ami hozzávetőleg 31,5 százalékos bővülést jelent. A mostani bejelentéssel az is biztosnak látszik, hogy - a projekt befejezési időpontjától függően - a következő 1-2 évben még biztosan kitarthat a lendület, hiszen ez az egy projekt önmagában lefedi az éves bővülési ütem kétharmadát.

Címlapkép forrása: Yuan Hongyan/VCG via Getty Images