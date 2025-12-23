Beköszöntött a karácsony a tőzsdéken

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,1 százalékos mínuszban áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékos pluszban áll, a Richter árfolyama 0,2 százalékkal került feljebb, a Mol árfolyama stagnál. Míg az OTP árfolyama 0,3 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Rába árfolyama 4,7 százalékot esett, az Alteo árfolyama pedig 1,4 százalékkal esett. A legjobban ma a Gránit Bank részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 2 százalékkal került feljebb.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a MBH Bank, a Richter és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
