Figyelem: egy nagyon fontos részlet derült ki a lakossági energiatárolós pályázat kapcsán

A kormány december 10-én jelentette be, hogy 100 milliárd forintos pályázatot indít lakossági energiatárolókra. Azóta az is kiderült, hogy az első benyújtási szakasz 2026. február 1. és március 15. között lesz. A támogatás keretében egy legalább 8 kilowattórás (kWh) energiatárolóra lehet forrást kapni napelemmel rendelkező, vagy annak telepítését vállaló háztartásoknak.
Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes, akit októberben villamosenergia-tárolási kapacitás bővítésért felelős kormánybiztossá neveztek ki, Facebook videójában újabb részletet árult el a támogatással kapcsolatban.
Aki részt vesz a programban, nem veszti el a rá vonatkozó éves szaldó kedvezményt
- mondta Czepek.
A pályázaton többek között azok vehetnek részt, akik a napelemes szaldó elszámolásból már kiestek vagy 2030-ig kiesnek.
Ez azt jelenti, hogy
a kedvezményes rendszert a lakossági napelemtulajdonosok a támogatástól függetlenül vehetik továbbra is igénybe
a számukra nyitva álló ideig, tehát a bruttó elszámolásba történő átsorolásig.
A miniszterhelyettes elmondta azt is, hogy egyszerű pályázati eljárást dolgoztak ki és azt is biztosnak látják az egyeztetések alapján, hogy elég készlettel rendelkeznek a kereskedők, így nem várható áremelkedés az energiatárolók piacán.
Megszólalt a szövetség is
A Magyar Megújuló Energia Szövetséget (MMESZ) az Energiaügyi Minisztérium (EM) megkereste azzal kapcsolatban, hogy a piacon tapasztalható-e kivitelezői kapacitáskorlát - tudtuk meg a Portfolionak megküldött közleményükből.
Bár a Szövetség elsősorban ipari és rendszerszintű megoldásokat támogató javaslatairól ismert, minisztériumi megkeresésre reagálva jelezték, hogy tapasztalataik alapján vállalkozói kapacitás jelenleg bőségesen rendelkezésre áll, ugyanakkor a piaci szereplők részéről érezhető némi óvatosság a korábbi támogatási programok kifizetési tapasztalatai miatt.
Fontos, hogy a most induló program végrehajtása során bizalomépítés és kiszámítható kifizetési gyakorlat valósuljon meg, mert ez alapvető feltétele annak, hogy a kivitelezők és a beszállítók hosszú távon is elkötelezetten vegyenek részt a programban
– hangsúlyozta a Szövetség közleményében.
A piaci árak alakulásával kapcsolatban az MMESZ is úgy látja, hogy nem várható jelentős drágulás. A korábbi Napenergia Plusz Program során sem tapasztaltak érdemi áremelkedést, sőt egészséges versenyhelyzet alakult ki a gyártók között, amely most is féken tarthatja az árakat. Ez a helyzet nem hasonlítható a korábbi, például nyílászárócsere-támogatások idején tapasztalt torzulásokhoz - emelték ki. Érdemes megjegyezni, hogy Czepek Gábor egyértelműen leszögezte, hogy áremelkedés nem várható, míg a szövetség szerint a megnövekedett kereslet miatt kisebb árváltozás előfordulhat.
Ezzel párhuzamosan az MMESZ azt közölte, javaslatot tett az Energiaügyi Minisztérium felé, hogy a jövőben
trafókörzetenként elhelyezett energiatárolók telepítésének lehetőségét is vizsgálja,
mivel ez hatékony hálózati optimalizálási megoldást jelenthetne a lokális egyensúly biztosítására.
„Mi rendszerszinten érzékelhető nagy potenciált látunk a trafókörzeti energiatárolásban: ez nemcsak a hálózat stabilitását javítaná, hanem hozzájárulna a megújuló energiaforrások rugalmasabb integrációjához is” – fogalmazott a Szövetség elnöke, dr. Novák Csaba.
