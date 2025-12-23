Figyelem: egy nagyon fontos részlet derült ki a lakossági energiatárolós pályázat kapcsán

Jövő februárban indul a 100 milliárd forintos lakossági energiatároló pályázat, amelyről egyre több részlet derül ki. Kedden Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy a programban résztvevő napelemes háztartások megtarthatják a szaldó kedvezményt. Eközben a Portfolionak eljuttatott közleményében a Magyar Megújuló Energia Szövetséget (MMESZ) pedig azt hangsúlyozta, hogy a piacon elegendő kivitelezői kapacitás áll rendelkezésre, így nem várható jelentős áremelkedés az energiatárolóknál - ez némileg eltér a miniszterhelyettes várakozásától.

A kormány december 10-én jelentette be, hogy 100 milliárd forintos pályázatot indít lakossági energiatárolókra. Azóta az is kiderült, hogy az első benyújtási szakasz 2026. február 1. és március 15. között lesz. A támogatás keretében egy legalább 8 kilowattórás (kWh) energiatárolóra lehet forrást kapni napelemmel rendelkező, vagy annak telepítését vállaló háztartásoknak.

Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes, akit októberben villamosenergia-tárolási kapacitás bővítésért felelős kormánybiztossá neveztek ki, Facebook videójában újabb részletet árult el a támogatással kapcsolatban.

Aki részt vesz a programban, nem veszti el a rá vonatkozó éves szaldó kedvezményt

- mondta Czepek.

A pályázaton többek között azok vehetnek részt, akik a napelemes szaldó elszámolásból már kiestek vagy 2030-ig kiesnek.

Ez azt jelenti, hogy

a kedvezményes rendszert a lakossági napelemtulajdonosok a támogatástól függetlenül vehetik továbbra is igénybe

a számukra nyitva álló ideig, tehát a bruttó elszámolásba történő átsorolásig.

A miniszterhelyettes elmondta azt is, hogy egyszerű pályázati eljárást dolgoztak ki és azt is biztosnak látják az egyeztetések alapján, hogy elég készlettel rendelkeznek a kereskedők, így nem várható áremelkedés az energiatárolók piacán.

Megszólalt a szövetség is

A Magyar Megújuló Energia Szövetséget (MMESZ) az Energiaügyi Minisztérium (EM) megkereste azzal kapcsolatban, hogy a piacon tapasztalható-e kivitelezői kapacitáskorlát - tudtuk meg a Portfolionak megküldött közleményükből.

Bár a Szövetség elsősorban ipari és rendszerszintű megoldásokat támogató javaslatairól ismert, minisztériumi megkeresésre reagálva jelezték, hogy tapasztalataik alapján vállalkozói kapacitás jelenleg bőségesen rendelkezésre áll, ugyanakkor a piaci szereplők részéről érezhető némi óvatosság a korábbi támogatási programok kifizetési tapasztalatai miatt.

Fontos, hogy a most induló program végrehajtása során bizalomépítés és kiszámítható kifizetési gyakorlat valósuljon meg, mert ez alapvető feltétele annak, hogy a kivitelezők és a beszállítók hosszú távon is elkötelezetten vegyenek részt a programban

– hangsúlyozta a Szövetség közleményében.

A piaci árak alakulásával kapcsolatban az MMESZ is úgy látja, hogy nem várható jelentős drágulás. A korábbi Napenergia Plusz Program során sem tapasztaltak érdemi áremelkedést, sőt egészséges versenyhelyzet alakult ki a gyártók között, amely most is féken tarthatja az árakat. Ez a helyzet nem hasonlítható a korábbi, például nyílászárócsere-támogatások idején tapasztalt torzulásokhoz - emelték ki. Érdemes megjegyezni, hogy Czepek Gábor egyértelműen leszögezte, hogy áremelkedés nem várható, míg a szövetség szerint a megnövekedett kereslet miatt kisebb árváltozás előfordulhat.

Ezzel párhuzamosan az MMESZ azt közölte, javaslatot tett az Energiaügyi Minisztérium felé, hogy a jövőben

trafókörzetenként elhelyezett energiatárolók telepítésének lehetőségét is vizsgálja,



mivel ez hatékony hálózati optimalizálási megoldást jelenthetne a lokális egyensúly biztosítására.

„Mi rendszerszinten érzékelhető nagy potenciált látunk a trafókörzeti energiatárolásban: ez nemcsak a hálózat stabilitását javítaná, hanem hozzájárulna a megújuló energiaforrások rugalmasabb integrációjához is” – fogalmazott a Szövetség elnöke, dr. Novák Csaba.

