Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

A nemzetközi piacokhoz hasonlóan a magyar tőzsde sem mutat érdemi elmozdulásokat ma reggel.

Nem mutat jelentős elmozdulást ma reggel a BUX, az index értéke 110 945 ponton, vagyis előző napi záróértéke közelében áll.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter és a Magyar Telekom árfolyama emelkedik, miközben csak a Mol árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a MBH JZB és az Appeninn teljesít, míg a leggyengébben a Rába és a Waberer's indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a MBH Bank is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

