Lelepleződött a Ryanair trükkje, lecsapott a hatóság
Közel 256 millió eurós bírságot szabott ki az olasz versenyhivatal a Ryanairre, mert a hatóság szerint a légitársaság visszaélésszerű stratégiával nehezítette meg azoknak az utasoknak a helyzetét, akik utazási irodákon keresztül foglaltak jegyet.

A római székhelyű hatóság megállapítása szerint Európa legnagyobb légitársasága különféle akadályokat gördített az érintett utasok elé. Egyes irodai foglalásoknál további arcfelismerő ellenőrzést írt elő, letiltotta a fizetést, fiókokat törölt, és rendszeresen megzavarta az értékesítést. A hivatal szerint a Ryanair korlátozó szerződések elfogadására kényszerítette az irodákat, akadályozta a szolgáltatások csomagban történő értékesítését, és nyilvánosan támadta a nem partnercégeket. A kifogásolt magatartás 2023 áprilisától legalább 2025 áprilisáig tartott.

A dublini székhelyű vállalat fellebbezést jelentett be, és a döntést "bizarrnak" és "megalapozatlannak" nevezte. A Ryanair és az olasz hatóságok viszonya az elmúlt években egyébként is feszültté vált. 2023 nyarán a kormány rendeletben maximálta az olasz szigetekre szóló belföldi repülőjegyek árát, ezzel párhuzamosan pedig a versenyhivatal vizsgálatot indított a cég turisztikai szolgáltatásokban – például autóbérlés és szállásfoglalás – betöltött feltételezett erőfölénye miatt.

Az EU Travel Tech utazási irodákat tömörítő szövetség üdvözölte a bírságot, mondván, hogy a Ryanair gyakorlata egyetlen célt szolgált: megakadályozni, hogy a fogyasztók könnyen összehasonlíthassák és kombinálhassák az utazási lehetőségeket az online platformokon.

A légitársaság korábban is keveredett hasonló vitákba. 2024-ben egyezséget kötött az On the Beach csoporttal, miután az utazásszervező cég 2021-ben versenyellenességre hivatkozva pert indított ellene.

Címlapkép forrása: Shutterstock

