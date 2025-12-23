Lelepleződött a Ryanair trükkje, lecsapott a hatóság

A római székhelyű hatóság megállapítása szerint Európa legnagyobb légitársasága különféle akadályokat gördített az érintett utasok elé. Egyes irodai foglalásoknál további arcfelismerő ellenőrzést írt elő, letiltotta a fizetést, fiókokat törölt, és rendszeresen megzavarta az értékesítést. A hivatal szerint a Ryanair korlátozó szerződések elfogadására kényszerítette az irodákat, akadályozta a szolgáltatások csomagban történő értékesítését, és nyilvánosan támadta a nem partnercégeket. A kifogásolt magatartás 2023 áprilisától legalább 2025 áprilisáig tartott.
Az olasz versenyhatóság 256 millió eurós büntetést szabott ki a Ryanairre.
A dublini székhelyű vállalat fellebbezést jelentett be, és a döntést "bizarrnak" és "megalapozatlannak" nevezte. A Ryanair és az olasz hatóságok viszonya az elmúlt években egyébként is feszültté vált. 2023 nyarán a kormány rendeletben maximálta az olasz szigetekre szóló belföldi repülőjegyek árát, ezzel párhuzamosan pedig a versenyhivatal vizsgálatot indított a cég turisztikai szolgáltatásokban – például autóbérlés és szállásfoglalás – betöltött feltételezett erőfölénye miatt.
Az EU Travel Tech utazási irodákat tömörítő szövetség üdvözölte a bírságot, mondván, hogy a Ryanair gyakorlata egyetlen célt szolgált: megakadályozni, hogy a fogyasztók könnyen összehasonlíthassák és kombinálhassák az utazási lehetőségeket az online platformokon.
A légitársaság korábban is keveredett hasonló vitákba. 2024-ben egyezséget kötött az On the Beach csoporttal, miután az utazásszervező cég 2021-ben versenyellenességre hivatkozva pert indított ellene.
Címlapkép forrása: Shutterstock
