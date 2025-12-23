Megkapta az engedélyt a Novo Nordisk: jön a fogyókúrás csodaszer tablettás változata

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) engedélyezte a Novo Nordisk új, szemaglutid hatóanyagú fogyókúrás tablettáját, amellyel a dán gyógyszergyártó előnyt szerezhet fő riválisával, az Eli Lillyvel szemben.

A tabletta 25 milligramm szemaglutidot tartalmaz – ugyanazt a hatóanyagot, amely az injekciós Wegovy és Ozempic készítményekben is megtalálható –, és

Wegovy márkanéven kerül forgalomba.

A jóváhagyás lendületet adhat a Novo Nordisknak, amely nehéz évet tudhat maga mögött. A vállalat részvényei estek, pofit warningokat adott ki, az injekciós Wegovy eladásai pedig lassultak az Eli Lilly erős versenynyomása miatt.

A bejelentést követően a Novo részvényei 9,5 százalékot száguldottak az amerikai zárás utáni kereskedésben.

Egy 64 hetes, késői fázisú vizsgálatban a napi 25 milligramm szemaglutidot szedő résztvevők átlagosan 16,6 százalékos testsúlycsökkenést értek el, szemben a placebocsoport 2,7 százalékos csökkenésével. A tablettát felnőttkori elhízás vagy túlsúly krónikus kezelésére hagyták jóvá, ha a betegnek legalább egy kapcsolódó egészségügyi problémája is van. Az amerikai felnőttek mintegy 40 százaléka elhízott, és körülbelül 12 százalékuk szed jelenleg GLP-1 típusú gyógyszereket.

A Novo arra számít, hogy az elsőként piacra lépés előnye fellendíti amerikai eladásait, miután az Egyesült Államokban eddig az Eli Lilly állt előnyben. A Lilly új generációs fogyókúrás tablettája, az orforglipron március végén kaphat engedélyt.

Elemzők szerint a tabletták 2030-ra a piac mintegy ötödét szerezhetik meg, különösen azoknál a betegeknél, akik egyszerűbb és kevésbé invazív kezelést keresnek. "A tabletták nem szorítják ki az injekciókat" – mondta a BCG szakértője a Reutersnek. "De egyértelmű előnyöket kínálnak: kényelmesebb utazni velük, és nem kell hűtőben tárolni őket."

A Novo közölte, hogy az 1,5 milligrammos kezdő adag január elején lesz elérhető. A cég nemrég 499 dollárról 349 dollárra csökkentette a Wegovy havi árát a készpénzes vásárlók számára. A tablettát reggelente, éhgyomorra kell bevenni, legalább harminc perccel étkezés, folyadékfogyasztás vagy bármilyen más szájon át szedett gyógyszer előtt. A Lilly készülő tablettájánál nincsenek ilyen megkötések.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ