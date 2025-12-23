Padlógázzal jönnek a kínaiak, összeomlik a Tesla - Látványos átalakulás történik az autópiacon

Átalakul a piac
Az EU újautó-piaca 2025-ben továbbra sem a visszapattanásról szól, hiszen január és november között összesen nagyjából stabil, 1,4%-os bővülést mutat a regisztrációk száma, miközben az iparág egészére nézve az a kényelmetlen igazság marad érvényben, hogy a volumen még mindig nagyon messze van a pandémia előtti szintektől. Míg 2019 január-november között 14,1 millió autót adtak el, addig idén csak 9,9 millió darabnál járnak a regisztrációk,
tehát durván 30 százalékkal kevesebb autót vesz fel a piac.
A hajtásláncok közötti erőviszonyok eközben látványosan átrendeződnek. 2025 első 11 hónapjában az EU-ban a hibridek adták a regisztrációk legnagyobb részét: több mint 3,4 millió autóval már 34,6%-os részesedésnél járnak. Ezzel párhuzamosan a tisztán elektromos (BEV) szegmens is érdemben feljebb lépett: 1,66 millió darab körüli mennyiséggel 16,9%-ra nőtt a részarány, miközben egy éve ilyenkor még 13,4% volt. A plug-in hibridek (PHEV) is erősödtek, 9,3%-os részesedésre. A másik oldalon a benzines és dízel autók együtt már csak 36,1%-ot képviselnek, szemben az egy évvel korábbi 45,8%-kal.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés