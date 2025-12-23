Padlógázzal jönnek a kínaiak, összeomlik a Tesla - Látványos átalakulás történik az autópiacon

Mérsékelt növekedést mutat az EU autópiaca, a volumen viszont továbbra is nagyjából harmadával elmarad a Covid előtti szintektől. A valódi sztori viszont nem is a darabszámokban keresendő, hanem a piac struktúrájának átalakulásában. Az elektromos hajtások törnek előre, miközben a benzin-dízel vonal látványos ütemben zsugorodik. Eközben a gyártói oldal egy másik, de mégis a piaci struktúra átalakulásával összefüggő történetet mesél el. Az elektromos autózásban erős kínai gyártók törnek be a piacra, mostanra érdemi szeletet kihasítva abból, miközben az "európai nagyok" közé tartozó Stellantis komoly piacvesztést szenved el, és a Tesla vonzereje is jelentősen csökken.

Átalakul a piac

Az EU újautó-piaca 2025-ben továbbra sem a visszapattanásról szól, hiszen január és november között összesen nagyjából stabil, 1,4%-os bővülést mutat a regisztrációk száma, miközben az iparág egészére nézve az a kényelmetlen igazság marad érvényben, hogy a volumen még mindig nagyon messze van a pandémia előtti szintektől. Míg 2019 január-november között 14,1 millió autót adtak el, addig idén csak 9,9 millió darabnál járnak a regisztrációk,

tehát durván 30 százalékkal kevesebb autót vesz fel a piac.

A hajtásláncok közötti erőviszonyok eközben látványosan átrendeződnek. 2025 első 11 hónapjában az EU-ban a hibridek adták a regisztrációk legnagyobb részét: több mint 3,4 millió autóval már 34,6%-os részesedésnél járnak. Ezzel párhuzamosan a tisztán elektromos (BEV) szegmens is érdemben feljebb lépett: 1,66 millió darab körüli mennyiséggel 16,9%-ra nőtt a részarány, miközben egy éve ilyenkor még 13,4% volt. A plug-in hibridek (PHEV) is erősödtek, 9,3%-os részesedésre. A másik oldalon a benzines és dízel autók együtt már csak 36,1%-ot képviselnek, szemben az egy évvel korábbi 45,8%-kal.