Baleset volt az M5-ös autópályán

MTI
Baleset miatt megállították az M5-ös autópálya forgalmát Örkény térségében, a Budapest felé vezető oldalon - közölte az Útinform szerda délután a honlapján.

Baleset miatt megállították az M5-ös autópálya forgalmát Örkény térségében. A tájékoztatás szerint egy személygépkocsi árokba hajtott az 57-es kilométernél.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. A balesethez az egység és a mentők járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett.

