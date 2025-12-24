Mutatjuk, hol lesz idén fehér karácsony!

Az előrejelzéseknek megfelelően hazánk fölé is megérkezett a mediterrán ciklon, amely jelentős csapadékot hoz magával. A Dunántúl több pontján már a reggeli órákban megkezdődött az esőzés, a csapadékzóna pedig a nap folyamán várhatóan tovább terjed a régió déli területei felé.

Az északnyugati országrészben – különösen Sopron térségében –

a reggeli havas esőt délutánra egyre inkább tiszta havazás váltotta fel.

Az Alpokalja magasabban fekvő területein, elsősorban a Kőszegi-hegység csúcsain a hóréteg vastagsága elérheti a tíz centimétert is.

A síkvidéki területeken szerényebb, mindössze néhány centiméteres hótakaró kialakulására lehet számítani, amely várhatóan nem marad meg tartósan. A térségből érkező jelentések szerint egyes helyeken már most 1–2 centiméter friss hó fedi a tájat.

Kópházáról például arról számoltak be, hogy szenteste reggelén már intenzív havazás tapasztalható a településen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images