Nagy változás jön a KRESZ-ben január elsején

A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent 439/2025. (XII. 23.) számú kormányrendelet
alapjaiban alakítja át a nehéz tehergépkocsik közlekedési lehetőségeit Magyarországon.
Az új szabályozás szerint ezek a járművek lakott területeken kívül kizárólag autópályán, autóúton és főútvonalakon haladhatnak, minden egyéb útvonal használata tilos lesz számukra.
A kormányzat indoklása szerint a módosításra azért volt szükség, mert "a gyorsforgalmi utakról leterelődő teherforgalom visszaszorítása érdekében elengedhetetlenné vált a vonatkozó szabályok pontosítása és a jogkövetkezmények felülvizsgálata". A rendelet különös figyelmet fordít a nemzetközi tranzitforgalomra: azok a kamionok, amelyek nem Magyarországra szállítanak árut, kizárólag a kijelölt tranzitútvonalakat használhatják.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi Kormányinfón részletesen ismertette a döntés hátterét. Elmondása szerint mintegy hárommillió magyar állampolgár él olyan útvonalak közelében, ahol rendszeresen közlekednek nehéz tehergépjárművek, ami jelentős zajterhelést és környezetszennyezést okoz.
A miniszter elismerte, hogy bár az Építési és Közlekedési Minisztérium megállapodott a fuvarozók többségét képviselő szervezetekkel, mégis voltak demonstrációk az intézkedés ellen.
A KRESZ módosítása mellett a rendelet egy technikai pontosítást is tartalmaz: a közútkezelői tevékenység immár egyértelműen a közérdekű feladatok kategóriájába tartozik, a köztisztasági és közegészségügyi feladatokhoz hasonlóan.
A változások 2026. január 1-jén lépnek hatályba,
ami rendkívül szűk, mindössze egyhetes felkészülési időt hagy a logisztikai szektor szereplőinek.
Címlapkép forrása: EU
