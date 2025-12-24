Nagy változás jön a KRESZ-ben január elsején

A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent 439/2025. (XII. 23.) számú kormányrendelet

alapjaiban alakítja át a nehéz tehergépkocsik közlekedési lehetőségeit Magyarországon.

Az új szabályozás szerint ezek a járművek lakott területeken kívül kizárólag autópályán, autóúton és főútvonalakon haladhatnak, minden egyéb útvonal használata tilos lesz számukra.

A kormányzat indoklása szerint a módosításra azért volt szükség, mert "a gyorsforgalmi utakról leterelődő teherforgalom visszaszorítása érdekében elengedhetetlenné vált a vonatkozó szabályok pontosítása és a jogkövetkezmények felülvizsgálata". A rendelet különös figyelmet fordít a nemzetközi tranzitforgalomra: azok a kamionok, amelyek nem Magyarországra szállítanak árut, kizárólag a kijelölt tranzitútvonalakat használhatják.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi Kormányinfón részletesen ismertette a döntés hátterét. Elmondása szerint mintegy hárommillió magyar állampolgár él olyan útvonalak közelében, ahol rendszeresen közlekednek nehéz tehergépjárművek, ami jelentős zajterhelést és környezetszennyezést okoz.

A miniszter elismerte, hogy bár az Építési és Közlekedési Minisztérium megállapodott a fuvarozók többségét képviselő szervezetekkel, mégis voltak demonstrációk az intézkedés ellen.

A KRESZ módosítása mellett a rendelet egy technikai pontosítást is tartalmaz: a közútkezelői tevékenység immár egyértelműen a közérdekű feladatok kategóriájába tartozik, a köztisztasági és közegészségügyi feladatokhoz hasonlóan.

A változások 2026. január 1-jén lépnek hatályba,

ami rendkívül szűk, mindössze egyhetes felkészülési időt hagy a logisztikai szektor szereplőinek.

Címlapkép forrása: EU