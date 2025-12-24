Napokra bezár a magyar tőzsde - Mutatjuk, hol lehet kereskedni az ünnepek alatt

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

December 23 volt az utolsó kereskedési nap a héten a Budapesti Értéktőzsdén, a karácsonyi ünnepek alatt december 24 és 26 között nem nyit ki a magyar tőzsde. Összeszedtük, hogy a fontosabb külföldi piacok közül hol lehet kereskedni a 2025-ös év utolsó napjaiban.

A főbb ázsiai tőzsdék közül a japán és a kínai részvénypiacon végig lesz kereskedés december 24 és 26 között.

Európában december 24-én sok tőzsde már ki sem nyit, a magyar tőzsde mellett a német, a cseh és a lengyel tőzsdén egyáltalán nem lesz kereskedés. A párizsi és a londoni tőzsdén, valamint az amerikai piacokon azonban lesz kereskedés, bár rövidített, koradélután bezárnak a részvénypiacok.

December 25 és 26 kivétel nélkül szünnap a fontosabb európai tőzsdéken,

az Egyesült Államokban azonban csak egy teljes szünnap lesz, december 26-án már a szokott rendben zajlik a kereskedés az NYSE-n és a Nasdaqon is.

Az év utolsó hetén január 1 mindenhol szünnap. December 31-én azonban több helyen lehet még kereskedni, miközben a magyar tőzsde már zárva tart, az amerikai piacokon például egész nap lesz kereskedési, a francia és a brit tőzsdén pedig rövidített lesz a nap.

A BÉT-en december 30 az idei utolsó kereskedési nap, az osztrák és a német tőzsdén már ezen a napon rövidített kereskedés lesz, a piacok többségén azonban a szokott rendben zajlik majd a kereskedés.

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ