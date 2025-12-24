  • Megjelenítés
Napokra bezár a magyar tőzsde - Mutatjuk, hol lehet kereskedni az ünnepek alatt
Üzlet

Napokra bezár a magyar tőzsde - Mutatjuk, hol lehet kereskedni az ünnepek alatt

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
December 23 volt az utolsó kereskedési nap a héten a Budapesti Értéktőzsdén, a karácsonyi ünnepek alatt december 24 és 26 között nem nyit ki a magyar tőzsde. Összeszedtük, hogy a fontosabb külföldi piacok közül hol lehet kereskedni a 2025-ös év utolsó napjaiban.

A főbb ázsiai tőzsdék közül a japán és a kínai részvénypiacon végig lesz kereskedés december 24 és 26 között.

unnepikereskedes_2per1

Európában december 24-én sok tőzsde már ki sem nyit, a magyar tőzsde mellett a német, a cseh és a lengyel tőzsdén egyáltalán nem lesz kereskedés. A párizsi és a londoni tőzsdén, valamint az amerikai piacokon azonban lesz kereskedés, bár rövidített, koradélután bezárnak a részvénypiacok.

December 25 és 26 kivétel nélkül szünnap a fontosabb európai tőzsdéken,

az Egyesült Államokban azonban csak egy teljes szünnap lesz, december 26-án már a szokott rendben zajlik a kereskedés az NYSE-n és a Nasdaqon is.

Még több Üzlet

Új csúcsokkal kanyarodnak rá az ünnepekre az amerikai tőzsdék

Negyedáron lehet beszállni - Épp most tör ki ez az olcsó részvény!

Helikopter-karbantartó céget vesz a 4iG

Az év utolsó hetén január 1 mindenhol szünnap. December 31-én azonban több helyen lehet még kereskedni, miközben a magyar tőzsde már zárva tart, az amerikai piacokon például egész nap lesz kereskedési, a francia és a brit tőzsdén pedig rövidített lesz a nap.

unnepikereskedes_2per2

A BÉT-en december 30 az idei utolsó kereskedési nap, az osztrák és a német tőzsdén már ezen a napon rövidített kereskedés lesz, a piacok többségén azonban a szokott rendben zajlik majd a kereskedés.

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden
Lidl-vásárlók figyelem: tejterméket kellett visszahívni
Vucic határidőt szabott: nem sok ideje maradt a Mol-nak a szerb olajtársaság megmentésére
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility