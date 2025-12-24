  • Megjelenítés
Varga Mihály jegybankelnök három fontos célról beszélt
Varga Mihály jegybankelnök három fontos célról beszélt

Portfolio
Varga Mihály márciusi hivatalba lépésekor három fontos monetáris politikai cél lett kitűzve, amelyeket teljesítettek is idén a jegybankelnök szerint - olvasható Varga Facebook-posztjában.

Facebook-posztjában így fogalmazott Varga Mihály jegybankelnök:

Márciusi hivatalba lépésemkor három monetáris politikai cél tűztünk ki, amelyet teljesítettünk:

A három cél a következő volt a poszt szerint:

  1. Csökkenjen az infláció. (5,6 volt, most 3,8%)
  2. Stabilabb árfolyam legyen. (€ 410, most 390ft)
  3. Növekedjen a tartalék. (44,6 Md € volt, most 51 Md €)

Az alábbiak szerint alakult a forint árfolyama az euróval szemben, illetve az infláció Magyarországon:

