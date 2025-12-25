Itt a nagy bejelentés: újabb techóriás robbanna be az elektromos autók piacára

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A modellt online termékbemutatón leplezték le. Li Ping-jen elnök elmondta, hogy a Bria mérföldkő a tajvani elektromosautó-iparban, mivel egyszerre tükrözi a vállalat tajvani gyökereit és nemzetközi ambícióit. Li kiemelte, hogy a jármű Tajvan elektronikai és mesterséges intelligencia-fejlesztésben felhalmozott tapasztalataira épül. Ezek adják a Foxtron szoftveralapú járműplatformjának gerincét. A fejlesztésben tajvani, amerikai és olasz csapatok vettek részt, és a vállalat japán partnerei is kedvező visszajelzéseket adtak.

Mindhárom Bria-változat 57,7 kilowattórás lítium-vas-foszfát akkumulátort kapott, amely az NEDC-szabvány szerint akár 516 kilométeres hatótávot biztosíthat.

A járművek L2–L2+ szintű vezetéstámogató rendszerekkel, valamint 360 fokos körkamerával rendelkeznek.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a saját márka révén a Foxtron közvetlenebb kapcsolatot építhet ki a vásárlókkal, és pontosabban felmérheti a piaci igényeket. A Foxtront 2020-ban alapította közösen a tajvani techóriás, a Foxconn és a Yulon Group. A két vállalat továbbra is a legnagyobb tulajdonos: részesedésük körülbelül 45,62, illetve 43,83 százalék.

Címlapkép forrása: An Rong Xu/Bloomberg via Getty Images