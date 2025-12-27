Elszabadultak a nemesfémek árai: kilőtt az ezüst, új csúcson az arany

Több nemesfém is történelmi csúcsra emelkedett a pénteki kereskedésben, óriási ralizott az ezüst és a platina, több mint 10 százalékos emelkedéssel. Az emelkedést többek között a várható amerikai kamatcsökkentések és a geopolitikai feszültségek hajtották.

Az ezüst azonnali ára 11 százalékkal ugrott pénteken, új történelmi csúcsra, 79,7 dollárra.

A fém idén eddig közel 170 százalékkal drágult, amit a kínálati hiány, az ipari kereslet, az amerikai kritikus ásványkinccsé való besorolása és az erős befektetői tőkebeáramlás hajt.

Az arany azonnali ára 1,3 százalékkal 4562 dollárra emelkedett, ami szintén új rekord.

A Fed 2026-ra várt további lazítása, a gyenge dollár és a fokozódó geopolitikai feszültségek volatilitást okoznak a szűk piacokon. Bár az év vége előtt van némi kockázata a profitrealizálásnak, a trend erős marad

– mondta Peter Grant, a Zaner Metals alelnöke és vezető nemesfémpiaci stratégája a Reutersnek.

A piacok 2026-ban két kamatcsökkentést áraznak, az első lépést várhatóan az év közepére. A spekulációkat erősíti, hogy Donald Trump új Fed-elnököt nevez ki, aki alkalmazkodóbb monetáris politikát vetít előre.

A dollárindex a héten csökkenés felé tartott, ami vonzóbbá tette a dollárban jegyzett aranyat a külföldi vásárlók számára. A geopolitikai kockázatok is erősödtek, miután az Egyesült Államok csütörtökön légicsapásokat hajtott végre az Iszlám Állam fegyveresei ellen Északnyugat-Nigériában.

Nagyot ment pénteken a platina és a palládium is: a platina azonnali ára 11,8 százalékkal került feljebb, a palládium 14 százalékos ugrással 1927,81 dollárra drágult, ami több mint hároméves csúcs.

Valamennyi nemesfém heti nyereséget könyvelt el, a platina pedig története legerősebb heti emelkedését produkálta.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

