  • Megjelenítés
Elszabadultak a nemesfémek árai: kilőtt az ezüst, új csúcson az arany
Üzlet

Elszabadultak a nemesfémek árai: kilőtt az ezüst, új csúcson az arany

Portfolio
Több nemesfém is történelmi csúcsra emelkedett a pénteki kereskedésben, óriási ralizott az ezüst és a platina, több mint 10 százalékos emelkedéssel. Az emelkedést többek között a várható amerikai kamatcsökkentések és a geopolitikai feszültségek hajtották.

Az ezüst azonnali ára 11 százalékkal ugrott pénteken, új történelmi csúcsra, 79,7 dollárra.

A fém idén eddig közel 170 százalékkal drágult, amit a kínálati hiány, az ipari kereslet, az amerikai kritikus ásványkinccsé való besorolása és az erős befektetői tőkebeáramlás hajt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az arany azonnali ára 1,3 százalékkal 4562 dollárra emelkedett, ami szintén új rekord.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A Fed 2026-ra várt további lazítása, a gyenge dollár és a fokozódó geopolitikai feszültségek volatilitást okoznak a szűk piacokon. Bár az év vége előtt van némi kockázata a profitrealizálásnak, a trend erős marad

Még több Üzlet

Peking drasztikus lépésre szánta el magát az embereket utánzó AI ellen, szigorú szabályok jönnek

Sok mindent eldöntő találkozóra készül holnap Trump és Zelenszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Közel 500 drón és 40 rakéta csapott le egyetlen éjszaka alatt: fűtés nélkül maradt Kijev harmada

– mondta Peter Grant, a Zaner Metals alelnöke és vezető nemesfémpiaci stratégája a Reutersnek.

A piacok 2026-ban két kamatcsökkentést áraznak, az első lépést várhatóan az év közepére. A spekulációkat erősíti, hogy Donald Trump új Fed-elnököt nevez ki, aki alkalmazkodóbb monetáris politikát vetít előre.

A dollárindex a héten csökkenés felé tartott, ami vonzóbbá tette a dollárban jegyzett aranyat a külföldi vásárlók számára. A geopolitikai kockázatok is erősödtek, miután az Egyesült Államok csütörtökön légicsapásokat hajtott végre az Iszlám Állam fegyveresei ellen Északnyugat-Nigériában.

Nagyot ment pénteken a platina és a palládium is: a platina azonnali ára 11,8 százalékkal került feljebb, a palládium 14 százalékos ugrással 1927,81 dollárra drágult, ami több mint hároméves csúcs.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Valamennyi nemesfém heti nyereséget könyvelt el, a platina pedig története legerősebb heti emelkedését produkálta.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kijött a lista: ez most a világ 10 legerősebb hadserege
Az amerikai gazdaság olyan csapdába került, amiből nincs kiút – de ezen nagyot nyerhetsz most
Stratégiai fordulat: az orosz határ mellett épül fel az a gyár, ami megváltoztathatja Európa jövőjét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility