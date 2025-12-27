Közel 500 drón és 40 rakéta csapott le egyetlen éjszaka alatt: fűtés nélkül maradt Kijev harmada

Kijev lakásainak mintegy egyharmada maradt fűtés nélkül fagypont körüli hőmérsékletben a péntekről szombatra virradó éjszaka során végrehajtott orosz támadás után – közölte Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter szombaton.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint
Oroszország az éjszaka folyamán közel 500 drónnal és 40 rakétával támadta Ukrajnát, energia- és polgári infrastruktúrát véve célba.
Zelenszkij az X-en arra szólította fel az Egyesült Államokat és az európai országokat, hogy fokozzák a Moszkvára gyakorolt nyomást.
Forrás: Reuters
