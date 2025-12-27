  • Megjelenítés
Közel 500 drón és 40 rakéta csapott le egyetlen éjszaka alatt: fűtés nélkül maradt Kijev harmada
Közel 500 drón és 40 rakéta csapott le egyetlen éjszaka alatt: fűtés nélkül maradt Kijev harmada

Kijev lakásainak mintegy egyharmada maradt fűtés nélkül a péntekről szombatra virradó éjszakai orosz támadás után, miközben Volodimir Zelenszkij az Egyesült Államokat és Európát Moszkva elleni keményebb fellépésre szólította fel.

Kijev lakásainak mintegy egyharmada maradt fűtés nélkül fagypont körüli hőmérsékletben a péntekről szombatra virradó éjszaka során végrehajtott orosz támadás után – közölte Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter szombaton.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint

Oroszország az éjszaka folyamán közel 500 drónnal és 40 rakétával támadta Ukrajnát, energia- és polgári infrastruktúrát véve célba.

Zelenszkij az X-en arra szólította fel az Egyesült Államokat és az európai országokat, hogy fokozzák a Moszkvára gyakorolt nyomást.

Elszabadultak a nemesfémek árai: kilőtt az ezüst, új csúcson az arany

Peking drasztikus lépésre szánta el magát az embereket utánzó AI ellen, szigorú szabályok jönnek

Sok mindent eldöntő találkozóra készül holnap Trump és Zelenszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

