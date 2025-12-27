Lakóházak tetejéről irányítják a halálos drónokat: megdöbbentő módszerrel kerülik meg az ukrán légvédelmet

Zelenszkij szerint Oroszország belarusz lakóházak tetejéről irányítja az Ukrajna ellen bevetett Sahed drónokat, miközben Fehérorszország már orosz Oresnyik rakétarendszert is befogadott.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország Belarusz területén lévő hétköznapi lakóépületeket használ az ukrán célpontok elleni támadásokhoz,

így próbálva megkerülni Kijev légvédelmét.

A Kreml már a 2022. februári invázió megindításakor is belarusz területről támadta Ukrajnát. Belarusz azóta is Oroszország szoros szövetségese, bár Aljakszandr Lukasenka elnök többször hangsúlyozta, hogy nem küld belarusz csapatokat a háborúba.

"Azt tapasztaljuk, hogy az oroszok a szomszédos Belarusz területét felhasználva próbálják megkerülni légvédelmi állásainkat. Ez Belarusz számára is kockázatos" – írta Zelenszkij a Telegramon, egy katonai értekezletet követően. Hozzátette, hogy szerinte sajnálatos módon Belarusz feladja szuverenitását Oroszország agresszív ambícióinak kiszolgálására.

Az ukrán elnök szerint a hírszerzés megfigyelte, hogy Belarusz a határ menti településeken, többek között lakóépületeken helyez el támadó berendezéseket. "Közönséges ötszintes lakóházak tetején antennákat és egyéb eszközöket szereltek fel, amelyek a nyugati régióink ellen bevetett Sahed drónok irányítását segítik. Ez az emberi életek teljes semmibevétele, és fontos, hogy Minszk hagyjon fel ezzel a veszélyes játékkal" – fogalmazott.

Az orosz és a belarusz védelmi minisztérium nem reagált azonnal az újságírói megkeresésekre.

Zelenszkij elmondta, hogy az értekezleten az elfogó drónok finanszírozásának kérdését is megvitatták. Kijevben ezt tartják az egyre intenzívebbé váló orosz dróntámadások elleni leginkább költséghatékony megoldásnak. Az elnök szerint a vezérkar feladatul kapta a légvédelmi stratégia módosítását az infrastruktúra és a frontvonalak jobb védelme érdekében.

Lukasenka ebben a hónapban jelentette be, hogy az orosz Oresnyik ballisztikus rakétarendszert – amelyről Vlagyimir Putyin azt állította, hogy lehetetlen elfogni – már telepítették Belaruszba, és aktív harci szolgálatba állt. Két amerikai kutató elemzése szerint Moszkva valószínűleg egy egykori kelet-belaruszi katonai repülőtéren állomásoztatja a nukleáris töltet hordozására is alkalmas, hiperszonikus Oresnyiket. Ez jelentősen növelheti Oroszország képességét rakéták célba juttatására Európa-szerte.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images