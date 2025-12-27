  • Megjelenítés
Masszív támadás érte Kijevet, miközben sorsdöntő terv készül a háború lezárására
Üzlet

Masszív támadás érte Kijevet, miközben sorsdöntő terv készül a háború lezárására

Portfolio
Oroszország szombaton rakéta- és dróntámadást indított Kijev és több ukrán régió ellen, alig egy nappal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök tervezett találkozója előtt, amelyen a közel négy éve tartó háború lezárásáról tárgyalnak.

Kijevben robbanások hallatszottak, miközben az ukrán légvédelem akcióba lépett.

A légierő tájékoztatása szerint orosz drónok támadták a fővárost,

valamint az ország északkeleti és déli régióit. A légi riasztás mintegy négy órán át volt érvényben, de károkról vagy áramkimaradásokról nem érkeztek jelentések. Csütörtök éjjel Oroszország már Ukrajna energetikai infrastruktúráját is támadta, és fokozta az Odessza térségét érő csapásokat, ahol az ország legfontosabb tengeri kikötői találhatók.

Az éjszakai támadások előtt Zelenszkij közölte, hogy a floridai megbeszélés fő témája az lesz, melyik fél milyen területeket ellenőrizzen a tűzszünet után. A folyamatos harcok közepette a területi kérdések jelentik a legnagyobb diplomáciai akadályt. Zelenszkij újságíróknak elmondta, hogy az amerikai vezetésű békefolyamat 20 pontos tervezete mintegy kilencven százalékban elkészült.

Még több Üzlet

Sok mindent eldöntő találkozóra készül holnap Trump és Zelenszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Lakóházak tetejéről irányítják a halálos drónokat: megdöbbentő módszerrel kerülik meg az ukrán légvédelmet

Még Trump alatt visszatérne a Holdra Amerika, és nem csak látogatóba

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna közötti biztonsági garanciákról szóló megállapodás is csaknem végleges. Ez azért kulcsfontosságú, mert a korábbi, posztszovjet időszakban vállalt garanciák Ukrajna számára gyakorlatilag értéktelennek bizonyultak.

Sok minden eldőlhet még az újév előtt

– írta Zelenszkij a közösségi médiában.

Trump úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok a folyamat hajtóereje. Bizakodóan nyilatkozott a vasárnapi találkozóról, és közölte, hogy Putyinnal is "hamarosan" beszélni szeretne.

Zelenszkij az Axiosnak elárulta, hogy az amerikaiak 15 éves, megújítható biztonsági garanciát ajánlottak. Kijev azonban ennél hosszabb távú, jogilag kötelező érvényű megállapodást szeretne, amely védelmet nyújtana minden jövőbeli orosz agresszióval szemben.

A területi kérdések mellett kritikus pont a Zaporizzsjai Atomerőmű sorsa is. Európa legnagyobb atomerőművét Oroszország a háború első heteiben foglalta el.

Moszkva azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki Kelet-Ukrajna azon, Donyeck megyéhez tartozó térségeiből, amelyeket az orosz csapatok nem tudtak elfoglalni a Donbasz teljes megszerzéséért folytatott offenzíva során. Kijev ezzel szemben azt szeretné elérni, hogy a harcok a jelenlegi frontvonalaknál álljanak meg.

Egy amerikai kompromisszumos javaslat szerint szabad gazdasági övezetet hoznának létre egyes donyecki területeken, ha Ukrajna kivonná onnan erőit. A részletek azonban még kidolgozásra várnak.

Zelenszkij az Axiosnak azt is elmondta: ha nem tudja rávenni az Egyesült Államokat, hogy támogassa Ukrajna "erős" álláspontját a területi kérdésekben, kész népszavazásra bocsátani a 20 pontos tervet. Ennek feltétele, hogy Oroszország beleegyezzen egy 60 napos tűzszünetbe, amely alatt Ukrajna felkészülhet a szavazásra, és le is bonyolíthatja azt.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szerint a 20 pontos terv kijevi változata eltér attól a verziótól, amelyet Oroszország az Egyesült Államokkal megvitatott. Ennek ellenére optimizmusát fejezte ki, mondván, a rendezés keresése "fordulóponthoz" érkezett.

A Kreml pénteken közölte, hogy Putyin külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov egyeztetett a Trump-adminisztráció tagjaival, miután Moszkva megkapta az amerikai javaslatokat egy lehetséges békemegállapodásról. Azt azonban nem hozták nyilvánosságra, hogyan értékeli az orosz vezetés a dokumentumokat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kijött a lista: ez most a világ 10 legerősebb hadserege
Az amerikai gazdaság olyan csapdába került, amiből nincs kiút – de ezen nagyot nyerhetsz most
Stratégiai fordulat: az orosz határ mellett épül fel az a gyár, ami megváltoztathatja Európa jövőjét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility