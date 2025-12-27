  • Megjelenítés
Peking drasztikus lépésre szánta el magát az embereket utánzó AI ellen, szigorú szabályok jönnek
Peking drasztikus lépésre szánta el magát az embereket utánzó AI ellen, szigorú szabályok jönnek

Portfolio
Kína kiberbiztonsági hatósága szombaton olyan szabálytervezetet tett közzé, amely szigorítaná az emberi személyiséget utánzó, a felhasználókkal érzelmi kapcsolatba lépő mesterségesintelligencia-szolgáltatások felügyeletét.
A lépés Peking azon törekvését tükrözi, hogy a fogyasztóknak szánt AI-alkalmazások gyors terjedését szigorúbb biztonsági és etikai követelményekkel fékezze és szabályozza.

A tervezet azokra a Kínában nyújtott AI-termékekre és -szolgáltatásokra vonatkozna, amelyek emberi személyiségjegyeket, gondolkodási mintákat és kommunikációs stílust szimulálnak. Ide tartoznak azok a rendszerek is, amelyek szöveges, képi, hang- vagy videótartalmak révén érzelmi interakcióba lépnek a felhasználókkal.

A javaslat szerint a szolgáltatóknak figyelmeztetniük kell a felhasználókat a túlzott használat kockázataira, és be kell avatkozniuk, ha a függőségre utaló jeleket észlelnek.

A szolgáltatóknak a termék teljes életciklusa során biztonsági felelősséget kell vállalniuk, valamint ki kell építeniük az algoritmusok felülvizsgálatára, az adatbiztonságra és a személyes adatok védelmére szolgáló rendszereket.

A tervezet a pszichológiai kockázatokra is kitér. Előírja, hogy a szolgáltatóknak fel kell mérniük a felhasználók érzelmi állapotát és a szolgáltatástól való függőségük mértékét, és szélsőséges érzelmi megnyilvánulások vagy függő viselkedés esetén kötelesek beavatkozni.

Az intézkedések tartalmi és magatartási tilalmakat is meghatároznak. A szolgáltatások nem hozhatnak létre olyan tartalmakat, amelyek veszélyeztetik a nemzetbiztonságot, álhíreket terjesztenek, illetve erőszakot vagy obszcén tartalmakat népszerűsítenek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images

