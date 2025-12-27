Rekordnyeremény: 7 milliárd forintot lehet hazavinni idén szilveszterkor Ötöslottóval

Pár nap és kiderül lesz-e gazdája az Ötöslottóval megnyerhető eddigi legnagyobb nyereménynek, azaz 7 milliárd forintnak – derül ki a Szerencsejáték Zrt. közleményéből.

A Szilveszteri Szuperlottó főnyereménye történelmi mértékű összeg az Ötöslottó életében. A nagyságrendet érzékeltetve, ha hétmilliárd forint értékben 20 ezer forintosokat tennénk egymásra, abból 35 méter magas tornyot kapnánk, ami nagyjából akkora, mint egy 12 emeletes toronyház – írja a közlemény.

Az eltelt egy hétben – a karácsonyi ünnep ellenére – 248 százalékkal nagyobb volt a forgalom, mint az ilyenkor megszokott. A legtöbben offline, azaz lottózókban vásárolnak, de az online felületeken is magasabb a forgalom a megszokottnál.

A december 20-tól megvásárolt Ötöslottóval - és az erre az időszakra érvényes öthetes szelvényekkel – lehet megnyerni Szilveszteri Szuperlottó extra nyereményét. A nyereményjáték miatt december 27-én szombaton Ötöslottó nem, csak Luxor és Joker sorsolás. Az Ötöslottó fogadási idejét a nemzeti lottótársaság meghosszabbította december 31-én 23 óráig, hogy aztán

2026. január 1-jén 0 óra 20 perckor sorsolja ki a rekordösszeget érő öt számot.

A különleges sorsolást élőben lehet figyelemmel kísérni a Duna csatornán, amelynek ismétlése 17:45-kor lesz a TV2-n.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images