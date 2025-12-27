  • Megjelenítés
Részleges leállás lesz az útdíjfizetésben újévkor
Üzlet

Részleges leállás lesz az útdíjfizetésben újévkor

MTI
Informatikai rendszerátállás miatt néhány órán át nem lehet majd útdíjegyenleget feltölteni, jegyet vásárolni, és nem mindenhol lehet majd e-matricát venni, előre kell gondoskodni azok megváltásáról - közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt az MTI-vel szombaton.

A társaság közleménye szerint a 3,5 tonna feletti megengedett legnagyobb össztömegű járművek - tehergépjárművek, buszok - által használt HU-GO e-útdíj-rendszerben 2025. december 31-én 23 óra 15 perctől várhatóan 2026. január 1. 14 óra 15 percig nem lehet majd folyószámlaegyenleget feltölteni, és viszonylati jegyet vásárolni. Ezért fontos, hogy a fuvarozók előre, a technikai átállást megelőzően, a január első napjára tervezett úthasználatukhoz igazodva töltsék fel HU-GO-egyenlegüket. A rendszerátállás előtt banki utalással az egyenlegfeltöltést 2025. december 30-án 16 óráig tudják fogadni, az átállást követően utalással indított egyenlegfeltöltések jóváírása a HU-GO folyószámlán 2026. január 5-én történik meg - közölték, hozzátéve, hogy a HU-GO e-útdíj-rendszerben fedélzeti egységgel közlekedő ügyfeleik útdíjbevallását utólagosan befogadják.

A szolgáltató közleménye szerint e-matricát sem mindenhol lehet majd venni újévkor:

december 31-én 23 óra 15 és január 1-jén reggel 7 óra 15 között a viszonteladók csak egy részénél, a nagyobb benzinkúthálózatok töltőállomásain és az online e-matrica viszonteladóknál lesz erre lehetőség, a nemzetiutdíj.hu oldalon, illetve a kisebb viszonteladóknál nem.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a díjköteles útszakaszokat a rendszerátállás ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni, ezért ügyfeleiknek az útdíjhasználati jogosultságot érdemes előre megvásárolniuk.

Még több Üzlet

Floridán a világ szeme: fontos találkozóra készül holnap Trump és Zelenszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Oroszország bejelentette: február végéig marad az exporttilalom az üzemanyagokra

Kevesebbszer kellett kivonulniuk karácsonykor a tűzoltóknak idén, mint tavaly

Kapcsolódó cikkünk

Figyelem, budapestiek: nagyon nehéz lesz ma közlekedni, mutatjuk az útvonalakat

Megvan a megállapodás: két részletben jön az útdíjemelés, ami minden magyar fuvarozót érint

Bejelentést tett az ÉKM az útdíjemelés után: meghallgatja a fuvarozók üzeneteit

Hétfőtől megvásárolhatóak a jövő évi autópálya-matricák, itt vannak az árak

Döntött a kormány: jön a díjemelés a főutakon

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kijött a lista: ez most a világ 10 legerősebb hadserege
Lakóházak tetejéről irányítják a halálos drónokat: megdöbbentő módszerrel kerülik meg az ukrán légvédelmet
Megjött Amerika engedélye: zöld út nyílt a Mol előtt a hatalmas üzlethez
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility