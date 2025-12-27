Vége a hagyományos nyaralásnak? Máshogy fogunk utazni jövőre

A járvány óta az élményközpontú turizmus folyamatosan erősödik. A látványosságok rutinszerű kipipálása helyett egyre többen keresnek olyan utakat, amelyek valódi kapcsolatot teremtenek a meglátogatott helyekkel és emberekkel. A CNBC év végi utazási jelentését elemezve
öt meghatározó trend rajzolódik ki, amelyek a következő évet formálják.
A főszezon és a tömeg kerülése
A helyi kultúra mélyebb megismerése, a túlturizmus elkerülése és a költségek csökkentése érdekében az utazók egyre inkább kerülik a főszezont és a túlzsúfolt célpontokat. A Virtuoso utazási iroda tanácsadóinak 45 százaléka szerint ügyfeleik a klímaváltozás miatt módosítják terveiket: 76 százalékuk a holtszezont részesíti előnyben, 75 százalékuk pedig mérsékelt éghajlatú úti célokat keres.
Ez a szemléletváltás azon városok térnyerését hozta magával, amelyek a nagy turisztikai központokon kívül fekszenek, és mélyebb élményeket kínálnak. Az Agoda adatai szerint Ázsiában ezekben a másodlagos célpontokban 15 százalékkal gyorsabban nő a szállásfoglalások száma, mint a hagyományos gócpontokban. A kormányok is alkalmazkodnak: Indonézia a "Turizmus 5.0" stratégiával öt kiemelt másodlagos célpontot fejleszt, hogy a turistákat Balin túlra irányítsa, Japán pedig regionális kampányokkal tereli el a látogatókat Tokiótól.
Döntésdetox
A hagyományos all inclusive utazás korábban elsősorban a hatékonyságról szólt. Ma azonban sokan már a kimozdulás előtt mentálisan kimerültek, ezért egyre többen bízzák a tervezést utazási irodákra vagy szállodákra. A kognitív túlterheltség korszakában a döntésmentes utazás már nem extra wellness-szolgáltatás, hanem alapelvárás, különösen az időhiánnyal küzdő, stresszes utazók körében. A luxusszektorban ez a trend a végtelen választékot gondosan összeállított, átlátható kínálatra cserélte. Így a vendégeknek nem kell a költségek és a logisztika miatt aggódniuk, hanem valóban az élményekre koncentrálhatnak.
Túllépünk a hagyományos wellnessen
A wellness-turizmus túllépett a hagyományos spa-csomagokon. Ma már tudományosan megalapozott, hosszú életet célzó programokat és a mentális egészségre fókuszáló utakat kínál. Az ajánlatok között indiai ájurvédikus kúrák, Costa Rica-i jóga- és szörfelvonulások, valamint kanadai csendes visszavonulások is szerepelnek.
Ezekre az utakra egyre többen tekintenek hosszú távú egészségbefektetésként. A wellness-turizmus vonzereje társadalmi rétegektől függetlenül érvényesül: a költségkímélő természetjárástól az "egészséges gazdagok" látványos trendjéig. A 35 év alatti amerikai utazók kétharmada aktív, mozgásközpontú nyaralást választ – túrázást, raftingot, kerékpározást –, és több mint felük utazás közben is ragaszkodik a saját wellness-rutinjához.
Nosztalgia
A fiatalabb generáció olyan nyaralásokat keres, amelyek visszarepítik a múltba. A 35 év alatti amerikaiak közel 80 százaléka újra szeretné élni gyerekkori utazásait, vagy már meg is tette ezt. A nosztalgia biztonságérzetet és ismerősséget ad, miközben lehetőséget teremt az emlékek újraértelmezésére.
Ezzel párhuzamosan a friss nyugdíjasok – köztük az X generáció legidősebb tagjai – hosszabb utazásokkal ünneplik újonnan megszerzett szabadságukat. Főnök és gyerekek nélkül, rugalmasabban és hosszabb időre kelnek útra, mint a korábbi nyugdíjas nemzedékek. Egy brit kutatás szerint a nyugdíjasok közel 25 százaléka már utazott egy teljes évig, vagy komolyan fontolgatja ezt.
A mesterséges intelligencia segít
Miközben egyre több utazó használ mesterséges intelligenciát a tervezéshez és foglaláshoz, a szállodák is egyre szélesebb körben vetik be a technológiát vendégeik jobb megismerésére. A következő évben várhatóan fordulópont következik: a szállodák nemcsak reagálnak a kérésekre, hanem prediktív intelligenciával előre jelzik az igényeket, és már az érkezés előtt személyre szabják a tartózkodást.
Egyes szállodákban ma már szinte minden részlet testre szabható: a Pilates-gép bekészítésétől a sötétítőfüggöny típusán át egészen addig, hogy a vendég a reggelizőhöz legközelebbi szobát kapja-e. A mesterséges intelligencia terjedésével a személyre szabott kiszolgálás nem luxus lesz, hanem a szállodai működés alapértelmezett módja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
