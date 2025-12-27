  • Megjelenítés
Vége a hagyományos nyaralásnak? Máshogy fogunk utazni jövőre
Vége a hagyományos nyaralásnak? Máshogy fogunk utazni jövőre

Portfolio
Az utazás ma már nem csupán az úti célról szól, hanem elsősorban azokról az élményekről, amelyeket hazaviszünk magunkkal. Az elmúlt években erősödő élményközpontú turizmus jövőre is meghatározza a nyaralásainkat - írja a Cnbc, amely cikkében összegyűjtötte 2026 legmeghatározóbb utazási trendjeit.
A járvány óta az élményközpontú turizmus folyamatosan erősödik. A látványosságok rutinszerű kipipálása helyett egyre többen keresnek olyan utakat, amelyek valódi kapcsolatot teremtenek a meglátogatott helyekkel és emberekkel. A CNBC év végi utazási jelentését elemezve

öt meghatározó trend rajzolódik ki, amelyek a következő évet formálják.

A főszezon és a tömeg kerülése

A helyi kultúra mélyebb megismerése, a túlturizmus elkerülése és a költségek csökkentése érdekében az utazók egyre inkább kerülik a főszezont és a túlzsúfolt célpontokat. A Virtuoso utazási iroda tanácsadóinak 45 százaléka szerint ügyfeleik a klímaváltozás miatt módosítják terveiket: 76 százalékuk a holtszezont részesíti előnyben, 75 százalékuk pedig mérsékelt éghajlatú úti célokat keres.

Ez a szemléletváltás azon városok térnyerését hozta magával, amelyek a nagy turisztikai központokon kívül fekszenek, és mélyebb élményeket kínálnak. Az Agoda adatai szerint Ázsiában ezekben a másodlagos célpontokban 15 százalékkal gyorsabban nő a szállásfoglalások száma, mint a hagyományos gócpontokban. A kormányok is alkalmazkodnak: Indonézia a "Turizmus 5.0" stratégiával öt kiemelt másodlagos célpontot fejleszt, hogy a turistákat Balin túlra irányítsa, Japán pedig regionális kampányokkal tereli el a látogatókat Tokiótól.

Döntésdetox

A hagyományos all inclusive utazás korábban elsősorban a hatékonyságról szólt. Ma azonban sokan már a kimozdulás előtt mentálisan kimerültek, ezért egyre többen bízzák a tervezést utazási irodákra vagy szállodákra. A kognitív túlterheltség korszakában a döntésmentes utazás már nem extra wellness-szolgáltatás, hanem alapelvárás, különösen az időhiánnyal küzdő, stresszes utazók körében. A luxusszektorban ez a trend a végtelen választékot gondosan összeállított, átlátható kínálatra cserélte. Így a vendégeknek nem kell a költségek és a logisztika miatt aggódniuk, hanem valóban az élményekre koncentrálhatnak.

Túllépünk a hagyományos wellnessen

A wellness-turizmus túllépett a hagyományos spa-csomagokon. Ma már tudományosan megalapozott, hosszú életet célzó programokat és a mentális egészségre fókuszáló utakat kínál. Az ajánlatok között indiai ájurvédikus kúrák, Costa Rica-i jóga- és szörfelvonulások, valamint kanadai csendes visszavonulások is szerepelnek.

Ezekre az utakra egyre többen tekintenek hosszú távú egészségbefektetésként. A wellness-turizmus vonzereje társadalmi rétegektől függetlenül érvényesül: a költségkímélő természetjárástól az "egészséges gazdagok" látványos trendjéig. A 35 év alatti amerikai utazók kétharmada aktív, mozgásközpontú nyaralást választ – túrázást, raftingot, kerékpározást –, és több mint felük utazás közben is ragaszkodik a saját wellness-rutinjához.

Nosztalgia

A fiatalabb generáció olyan nyaralásokat keres, amelyek visszarepítik a múltba. A 35 év alatti amerikaiak közel 80 százaléka újra szeretné élni gyerekkori utazásait, vagy már meg is tette ezt. A nosztalgia biztonságérzetet és ismerősséget ad, miközben lehetőséget teremt az emlékek újraértelmezésére.

Ezzel párhuzamosan a friss nyugdíjasok – köztük az X generáció legidősebb tagjai – hosszabb utazásokkal ünneplik újonnan megszerzett szabadságukat. Főnök és gyerekek nélkül, rugalmasabban és hosszabb időre kelnek útra, mint a korábbi nyugdíjas nemzedékek. Egy brit kutatás szerint a nyugdíjasok közel 25 százaléka már utazott egy teljes évig, vagy komolyan fontolgatja ezt.

A mesterséges intelligencia segít

Miközben egyre több utazó használ mesterséges intelligenciát a tervezéshez és foglaláshoz, a szállodák is egyre szélesebb körben vetik be a technológiát vendégeik jobb megismerésére. A következő évben várhatóan fordulópont következik: a szállodák nemcsak reagálnak a kérésekre, hanem prediktív intelligenciával előre jelzik az igényeket, és már az érkezés előtt személyre szabják a tartózkodást.

Egyes szállodákban ma már szinte minden részlet testre szabható: a Pilates-gép bekészítésétől a sötétítőfüggöny típusán át egészen addig, hogy a vendég a reggelizőhöz legközelebbi szobát kapja-e. A mesterséges intelligencia terjedésével a személyre szabott kiszolgálás nem luxus lesz, hanem a szállodai működés alapértelmezett módja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

