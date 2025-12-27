Véget ért a véres határháború: több százezer menekült térhet haza

A megállapodást a két ország védelmi minisztere írta alá több napon át tartó tárgyalásokat követően, és a kambodzsai tárca hozta nyilvánosságra. Közölték, hogy annak értelmében
mindkét oldalon leállítják a csapatmozgásokat.
A két ország 800 kilométeres közös határán júliusban öt napon át tartó összecsapások voltak, amelyek során negyvenhárman meghaltak és 300 ezren elmenekültek otthonukból.
A Donald Trump amerikai elnök közvetítésével októberben aláírt tűzszüneti megállapodást december elején felfüggesztették, miután thaiföldi katonák aknára lépve megsebesültek, amelyről Bangkok azt mondta, hogy a kambodzsaiak rakták le nemrégiben. Az újabb harcokban legkevesebb negyvennégy ember halt meg, és a határ két oldalán ismét több százezer embert kellett evakuálni.
A mostani megállapodás szerint az elmenekült polgári lakosságnak lehetővé teszik, hogy biztonságban hazatérjen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
