Véget ért a véres határháború: több százezer menekült térhet haza
Véget ért a véres határháború: több százezer menekült térhet haza

MTI
Azonnali tűzszünetről állapodott meg Kambodzsa és Thaiföld szombaton, a két ország határán az elmúlt hetekben lezajlott összecsapásokat követően.

A megállapodást a két ország védelmi minisztere írta alá több napon át tartó tárgyalásokat követően, és a kambodzsai tárca hozta nyilvánosságra. Közölték, hogy annak értelmében

mindkét oldalon leállítják a csapatmozgásokat.

A két ország 800 kilométeres közös határán júliusban öt napon át tartó összecsapások voltak, amelyek során negyvenhárman meghaltak és 300 ezren elmenekültek otthonukból.

A Donald Trump amerikai elnök közvetítésével októberben aláírt tűzszüneti megállapodást december elején felfüggesztették, miután thaiföldi katonák aknára lépve megsebesültek, amelyről Bangkok azt mondta, hogy a kambodzsaiak rakták le nemrégiben. Az újabb harcokban legkevesebb negyvennégy ember halt meg, és a határ két oldalán ismét több százezer embert kellett evakuálni.

A mostani megállapodás szerint az elmenekült polgári lakosságnak lehetővé teszik, hogy biztonságban hazatérjen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

