Megkondultak a vészharangok: több tucat gyártó sorsa dőlhet el a világ legnagyobb autópiacán

Mintegy ötven, tartósan veszteséges kínai elektromosautó-gyártóra nehezedik egyre nagyobb nyomás, hogy visszafogja tevékenységét, vagy teljesen beszüntesse működését.
Az ágazatban 2026-ban az értékesítések visszaesése várható – ilyenre 2020 óta nem volt példa. A gyengülés mögött elsősorban a túltermelés és a kormányzati támogatások fokozatos leépítése áll.
Az idő azok ellen dolgozik, akiknek az autói nem tudják lenyűgözni a fiatal vásárlókat
– mondta Csien Kang, egy Csöcsiang tartománybeli, autóipari nyomtatott áramköröket gyártó üzem tulajdonosa.
A legtöbb veszteséges gyártó számára a jövő évi teljesítmény lesz a döntő.
A kifutó támogatások és adókedvezmények miatt az elemzők szerint jövőre, a meredek árengedmények ellenére is visszaeshet az értékesítés. Peking várhatóan januárban jelenti be, hogy meghosszabbítja-e a 20 ezer jüanos csereprogramot. Az elektromos autók vásárlói jelenleg mentesülnek a 10 százalékos vásárlási adó alól, januártól azonban 5 százalékos adót kell fizetniük, mielőtt 2028-ban visszaáll a szokásos, 10 százalékos adókulcs.
A Deutsche Bank novemberi előrejelzése szerint a teljes járműértékesítés 2026-ban 5 százalékkal eshet vissza. A JP Morgan októberi becslése úgy számol, hogy a kínai autópiac teljes forgalma – a benzines és az elektromos járművek együtt – 3–5 százalékkal csökkenhet.
Ezek a számok jól mutatják, hogy a túlkapacitás az elmúlt három évben több, rendkívül éles árháborút váltott ki, ami jelentősen rontotta a gyártók jövedelmezőségét. Emellett a kínai elektromosautó-gyártók dollármilliárdokat költöttek kutatás-fejlesztésre, hogy technológiai előnyhöz jussanak versenytársaikkal szemben, ami tovább faragta a profitot.
Az elmúlt időszakban mindössze néhány kínai elektromosautó-gyártó vált nyereségessé, köztük a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD, valamint a Huawei által támogatott Seres.
A kínai elektromosautó-gyártók és kulcsfontosságú alkatrész-beszállítók körüli tőkebevonási láz véget ért
– mondta Csin Zsan, sanghaji üzleti angyalbefektető.
Mostantól a puszta túlélés a tét: a nyereséges gyártók maradnak talpon, a veszteségeseknek pedig hamarosan elfogy a pénzük.
A jövedelmezőség javítása érdekében egyre több kínai elektromosautó-gyártó próbál a külföldi értékesítés bővítésére összpontosítani. Ennek része, hogy kifejezetten a fő exportpiacokra tervezett modelleket vezetnek be. A JP Morgan ázsiai–csendes-óceáni autóipari elemzési részlegének vezetője, Nick Lai októberben úgy becsülte, hogy Kína teljes járműgyártása – a buszokat, teherautókat és személyautókat is beleszámítva – 2025-ben elérheti a 33 millió darabot, miközben a névleges kapacitás mintegy 50 millió. A kínai gyártók átlagos nettó árrése járművenként – vagyis az eladási ár és a gyártási költség különbsége – jelenleg körülbelül 5000 jüan. Ez az összeg akár a négyszeresére, 20 ezer jüanra is nőhet, ha sikerül nagyobb arányban exportra termelniük, mivel külföldön magasabb árakat érhetnek el.
Az AlixPartners szakértője, Stephen Dyer júliusban úgy nyilatkozott, hogy a következő öt évben a kínai elektromosautó-márkák mindössze 10 százaléka, nagyjából 15 szereplő lesz nyereséges, mert az árverseny tovább szűkíti a haszonkulcsokat. Az árháború a konszolidációt is felgyorsíthatja: a havi ezernél kevesebb autót értékesítő gyártók várhatóan hamarosan kiszorulnak a piacról.
A China EV100 elektromosautó-ipari szervezet friss jelentése szerint öt-hat olyan kínai–külföldi vegyesvállalat, amelynek éves eladásai nem érik el a 100 ezer darabot, az elkövetkező években felszámolással nézhet szembe.
A hivatalos statisztikák alapján a Ford, a Mazda és a Lincoln kínai vegyesvállalatai is ebbe a kategóriába tartoznak.
A Deutsche Bank becslése alapján a kínai személyautók külföldi értékesítése 2026-ban is kétszámjegyű ütemben bővülhet: éves szinten mintegy 13 százalékos növekedés várható. Ez nagyjából 750 ezer darabbal növelné a nagykereskedelmi eladásokat, amit a helyi gyártókapacitás felfutása, a bővülő modellkínálat és az új piacokra történő belépés hajthat. A többlet a 2026-ra becsült teljes éves eladás körülbelül 3 százalékának felelne meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Putyin ultimátumot adott - ezt meglépi Ukrajna, vagy marad a háború
"Ellenkező esetben Oroszország katonai erővel éri el célját".
Jövőre 77 400 milliárd forint sorsáról döntenek Brüsszelben – mutatjuk, hova ömlenek az uniós pénzek!
Az EU saját magán vágja a legtöbbet, hogy nagyobb mozgástere legyen.
Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?
Következő Signature befektetői klubunkon kiderül. Most érdemes regisztrálni!
Váratlan időpontban tartják meg a vasárnapi Trump-Zelenszkij csúcstalálkozót
A 20 pontos béketerv lesz a fő téma.
Figyelem: több napos fennakadásra kell készülni az egyik magyar banknál
Érdemes előre tervezni.
Váratlan fordulat a tejpiacon - visszatérhet a külföldi vevő, akit korábban kitiltott a kormány
Folytatódhatnak az Alföldi Tej felvásárlásáról szóló egyeztetések.
Napokon belül indul az adómentesség - akár havi 180 ezer forint maradhat a zsebekben
Januártól él az szja-mentesség.
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, historikus adatokkal, képletezett lapokkal), és az adatokat időnként megpróbálom feldolgozni. Ez
Az olvadt só adhat megoldást a hosszabb távú energiatárolásra?
Egy új technológia megoldást jelenthet a hosszabb távú energiatárolás kérdésére: az olvadt sóra építő rendszer akár két hétig is megőrizheti a napelemek és széltur
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Boldog, meghitt karácsonyt kívánunk mindenkinek! A HOLD-csapat. The post Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! appeared first on HOLDBLOG.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.