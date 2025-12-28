Megkondultak a vészharangok: több tucat gyártó sorsa dőlhet el a világ legnagyobb autópiacán

Mintegy ötven, tartósan veszteséges kínai elektromosautó-gyártóra nehezedik egyre nagyobb nyomás, hogy visszafogja tevékenységét, vagy teljesen beszüntesse működését.

Az ágazatban 2026-ban az értékesítések visszaesése várható – ilyenre 2020 óta nem volt példa. A gyengülés mögött elsősorban a túltermelés és a kormányzati támogatások fokozatos leépítése áll.

Az idő azok ellen dolgozik, akiknek az autói nem tudják lenyűgözni a fiatal vásárlókat

– mondta Csien Kang, egy Csöcsiang tartománybeli, autóipari nyomtatott áramköröket gyártó üzem tulajdonosa.

A legtöbb veszteséges gyártó számára a jövő évi teljesítmény lesz a döntő.

A kifutó támogatások és adókedvezmények miatt az elemzők szerint jövőre, a meredek árengedmények ellenére is visszaeshet az értékesítés. Peking várhatóan januárban jelenti be, hogy meghosszabbítja-e a 20 ezer jüanos csereprogramot. Az elektromos autók vásárlói jelenleg mentesülnek a 10 százalékos vásárlási adó alól, januártól azonban 5 százalékos adót kell fizetniük, mielőtt 2028-ban visszaáll a szokásos, 10 százalékos adókulcs.

A Deutsche Bank novemberi előrejelzése szerint a teljes járműértékesítés 2026-ban 5 százalékkal eshet vissza. A JP Morgan októberi becslése úgy számol, hogy a kínai autópiac teljes forgalma – a benzines és az elektromos járművek együtt – 3–5 százalékkal csökkenhet.

Ezek a számok jól mutatják, hogy a túlkapacitás az elmúlt három évben több, rendkívül éles árháborút váltott ki, ami jelentősen rontotta a gyártók jövedelmezőségét. Emellett a kínai elektromosautó-gyártók dollármilliárdokat költöttek kutatás-fejlesztésre, hogy technológiai előnyhöz jussanak versenytársaikkal szemben, ami tovább faragta a profitot.

Az elmúlt időszakban mindössze néhány kínai elektromosautó-gyártó vált nyereségessé, köztük a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD, valamint a Huawei által támogatott Seres.

A kínai elektromosautó-gyártók és kulcsfontosságú alkatrész-beszállítók körüli tőkebevonási láz véget ért

– mondta Csin Zsan, sanghaji üzleti angyalbefektető.

Mostantól a puszta túlélés a tét: a nyereséges gyártók maradnak talpon, a veszteségeseknek pedig hamarosan elfogy a pénzük.

A jövedelmezőség javítása érdekében egyre több kínai elektromosautó-gyártó próbál a külföldi értékesítés bővítésére összpontosítani. Ennek része, hogy kifejezetten a fő exportpiacokra tervezett modelleket vezetnek be. A JP Morgan ázsiai–csendes-óceáni autóipari elemzési részlegének vezetője, Nick Lai októberben úgy becsülte, hogy Kína teljes járműgyártása – a buszokat, teherautókat és személyautókat is beleszámítva – 2025-ben elérheti a 33 millió darabot, miközben a névleges kapacitás mintegy 50 millió. A kínai gyártók átlagos nettó árrése járművenként – vagyis az eladási ár és a gyártási költség különbsége – jelenleg körülbelül 5000 jüan. Ez az összeg akár a négyszeresére, 20 ezer jüanra is nőhet, ha sikerül nagyobb arányban exportra termelniük, mivel külföldön magasabb árakat érhetnek el.

Az AlixPartners szakértője, Stephen Dyer júliusban úgy nyilatkozott, hogy a következő öt évben a kínai elektromosautó-márkák mindössze 10 százaléka, nagyjából 15 szereplő lesz nyereséges, mert az árverseny tovább szűkíti a haszonkulcsokat. Az árháború a konszolidációt is felgyorsíthatja: a havi ezernél kevesebb autót értékesítő gyártók várhatóan hamarosan kiszorulnak a piacról.

A China EV100 elektromosautó-ipari szervezet friss jelentése szerint öt-hat olyan kínai–külföldi vegyesvállalat, amelynek éves eladásai nem érik el a 100 ezer darabot, az elkövetkező években felszámolással nézhet szembe.

A hivatalos statisztikák alapján a Ford, a Mazda és a Lincoln kínai vegyesvállalatai is ebbe a kategóriába tartoznak.

A Deutsche Bank becslése alapján a kínai személyautók külföldi értékesítése 2026-ban is kétszámjegyű ütemben bővülhet: éves szinten mintegy 13 százalékos növekedés várható. Ez nagyjából 750 ezer darabbal növelné a nagykereskedelmi eladásokat, amit a helyi gyártókapacitás felfutása, a bővülő modellkínálat és az új piacokra történő belépés hajthat. A többlet a 2026-ra becsült teljes éves eladás körülbelül 3 százalékának felelne meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images