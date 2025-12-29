  • Megjelenítés
Egy Nobel-díjas AI-kutató szerint a mesterséges intelligencia jövőre tömegével válthat ki teljes munkaköröket
Üzlet

Egy Nobel-díjas AI-kutató szerint a mesterséges intelligencia jövőre tömegével válthat ki teljes munkaköröket

Portfolio
Geoffrey Hinton, Nobel-díjas számítógéptudós a CNN-nek adott interjújában azt jósolta, hogy 2026-ra a mesterséges intelligencia még tovább fejlődik, és egyre több munkakört válthat majd ki - írta meg a Fortune.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

A sokak által a mesterséges intelligencia keresztapjaként ('godfather of AI') emlegetett Hinton szerint az AI már most rendkívül fejlett, és

hamarosan nemcsak a call centerekben, hanem számtalan más területen is képes lesz helyettesíteni az embereket.

A tudós úgy látja, hogy a technológia nagyjából hét hónaponként megduplázza a hatékonyságát.

Ma már percek alatt elvégez olyan programozási feladatokat, amelyek korábban egy órát vettek igénybe. Néhány éven belül pedig olyan szoftverfejlesztési munkákat is el tud majd látni, amelyekhez most egy hónapnyi emberi munka szükséges.

Még több Üzlet

Fontos határidő közeleg: rengeteg magyar vállalkozó bukhatja el az adókedvezményt, ha lemarad róla

Az év vége is tartogat még bőven izgalmakat a tőzsdéken

Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

A kutató 2023-ban távozott a Google-től, hogy szabadon beszélhessen a mesterséges intelligencia jelentette veszélyekről. Elmondása szerint azóta csak nőttek az aggodalmai.

A fejlődés még gyorsabb, mint vártam. Az MI egyre jobban képes az érvelésre, de a megtévesztésre is

– figyelmeztetett.

Úgy véli, ha egy mesterséges intelligencia úgy érzékeli, hogy akadályozzák a céljai elérésében, megpróbálhatja félrevezetni az embereket. Szerinte ezért különösen fontos, hogy a fejlesztések mellett a kockázatok csökkentésébe is sokkal több energiát fektessenek.

Hinton elismerte, hogy a technológia hatalmas áttöréseket hozhat az orvostudományban, az oktatásban és a klímavédelemben is. Ugyanakkor úgy gondolja, hogy jelenleg nem fordítanak elegendő figyelmet a lehetséges károk megelőzésére.

A nagy technológiai cégekről szólva megjegyezte, hogy a profitérdek gyakran felülírja a biztonsági szempontokat.

Az önvezető autók is fognak embereket ölni, de jóval kevesebbet, mint az emberi sofőrök

– tette hozzá.

Hinton szerint a befektetők abban bíznak, hogy az mesterséges intelligencia tömeges munkaerő-kiváltást tesz lehetővé, mert ebben rejlik az igazi profit. Úgy fogalmazott, hogy a ChatGPT elindítása óta az álláshirdetések száma mintegy harminc százalékkal csökkent. "Ez néhány embert sokkal gazdagabbá tesz majd, a többséget viszont szegényebbé" – összegezte a kutató.

Kapcsolódó cikkünk

Brutális ütemben fejlődött idén a mesterséges intelligencia - Karnyújtásnyira lehet az AGI?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
A háború kitörése óta nem volt ilyen nagy bajban Oroszország
Karácsony után veszít el rengeteg EU-pénzt Magyarország, pedig ezen múlhat a 2026-os növekedés
Megjött a kijózanodás az elektromos autóknál: átírják a terveket a világ legnagyobb gyártói
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility