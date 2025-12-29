  • Megjelenítés
Fontos határidő közeleg: rengeteg magyar vállalkozó bukhatja el az adókedvezményt, ha lemarad róla
Fontos határidő közeleg: rengeteg magyar vállalkozó bukhatja el az adókedvezményt, ha lemarad róla

MTI
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felhívja a figyelmet, hogy december 31-ig több kedvező adózási forma választható a 2026-os évre, köztük a kisvállalati adó, a kata és az áfa alanyi mentesség. Az alanyi mentesség értékhatára jövőre 20 millió forintra emelkedik, az ezzel élő vállalkozásoknak nem kell áfát felszámítania és fizetnie, illetve áfabevallást sem kell benyújtania. Aki jogosult a mentességre, de nem igényli, egy egész évre bukhatja a kedvezményt.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hétfői tájékoztatása szerint a kis- és középvállalkozások számára fontos döntési határidő közeleg az év végével. December 31-ig kell nyilatkozniuk azoknak a vállalkozásoknak, amelyek 2026-ban szeretnének élni valamelyik speciális adózási lehetőséggel.

Az adóhivatal adatai alapján a különböző kedvezményes adózási formák közül jelenleg az alanyi áfamentesség a legnépszerűbb, ezt közel 870 ezer vállalkozás alkalmazza.

Ez a lehetőség 2026-tól még vonzóbbá válik, mivel az eddigi 18 millió forintos értékhatár 20 millió forintra emelkedik.

Az általános forgalmi adó alóli alanyi mentességet mindig a következő adóévre lehet igényelni. Ez azt jelenti, hogy ha egy vállalkozó a 2026-os évben szeretne élni ezzel a kedvezménnyel, azt legkésőbb az idei év utolsó napjáig kell jeleznie az adóhatóság felé.

A határidő elmulasztása esetén újra csak a 2027-es adóévre választható az alanyi mentesség.

Az alanyi adómentes státusz előnye, hogy a vállalkozásnak nem kell áfát felszámítania és befizetnie, továbbá mentesül az áfabevallás benyújtási kötelezettsége alól is.

A kisvállalati adó (kiva) esetében jelentős változás, hogy megduplázódik a választhatósági értékhatár, így várhatóan több vállalkozás tud majd áttérni erre az adózási módra. Bár a kivát év közben is lehet választani, a 2025-ös üzleti év lezárása miatt célszerű még december 31-ig dönteni róla.

Hasonló szabályok vonatkoznak a kisadózó vállalkozások tételes adójára (kata) is. Azok a vállalkozók, akik még az idén bejelentkeznek a katába, a teljes 2026-os évben alkalmazhatják ezt az adózási formát. Január 1. után is lehetséges a váltás, azonban ilyenkor figyelembe kell venni, hogy a bejelentkezés hónapjának végéig még az eredeti adózási mód szerinti bevallást kell elkészíteni az addig eltelt időszakról.

A katás vállalkozók számára további lehetőség, hogy áttérjenek az átalányadózásra. Amennyiben ezt a döntést december 31-ig bejelentik, január 1-jétől már az átalányadózás szabályai szerint adózhatnak. A nem katás egyéni vállalkozók ezt később, 2026. május 20-ig tehetik meg a személyi jövedelemadó-bevallásukban.

Az adóhivatal felhívja a figyelmet, hogy a 2026-tól érvényes változásokról és az év végi teendőkről részletes tájékoztatás olvasható a NAV honlapján, a "Felkészülés 2026-ra" menüpont alatt.

