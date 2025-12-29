Fontos határidő közeleg: rengeteg magyar vállalkozó bukhatja el az adókedvezményt, ha lemarad róla

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hétfői tájékoztatása szerint a kis- és középvállalkozások számára fontos döntési határidő közeleg az év végével. December 31-ig kell nyilatkozniuk azoknak a vállalkozásoknak, amelyek 2026-ban szeretnének élni valamelyik speciális adózási lehetőséggel.
Az adóhivatal adatai alapján a különböző kedvezményes adózási formák közül jelenleg az alanyi áfamentesség a legnépszerűbb, ezt közel 870 ezer vállalkozás alkalmazza.
Ez a lehetőség 2026-tól még vonzóbbá válik, mivel az eddigi 18 millió forintos értékhatár 20 millió forintra emelkedik.
Az általános forgalmi adó alóli alanyi mentességet mindig a következő adóévre lehet igényelni. Ez azt jelenti, hogy ha egy vállalkozó a 2026-os évben szeretne élni ezzel a kedvezménnyel, azt legkésőbb az idei év utolsó napjáig kell jeleznie az adóhatóság felé.
A határidő elmulasztása esetén újra csak a 2027-es adóévre választható az alanyi mentesség.
Az alanyi adómentes státusz előnye, hogy a vállalkozásnak nem kell áfát felszámítania és befizetnie, továbbá mentesül az áfabevallás benyújtási kötelezettsége alól is.
A kisvállalati adó (kiva) esetében jelentős változás, hogy megduplázódik a választhatósági értékhatár, így várhatóan több vállalkozás tud majd áttérni erre az adózási módra. Bár a kivát év közben is lehet választani, a 2025-ös üzleti év lezárása miatt célszerű még december 31-ig dönteni róla.
Hasonló szabályok vonatkoznak a kisadózó vállalkozások tételes adójára (kata) is. Azok a vállalkozók, akik még az idén bejelentkeznek a katába, a teljes 2026-os évben alkalmazhatják ezt az adózási formát. Január 1. után is lehetséges a váltás, azonban ilyenkor figyelembe kell venni, hogy a bejelentkezés hónapjának végéig még az eredeti adózási mód szerinti bevallást kell elkészíteni az addig eltelt időszakról.
A katás vállalkozók számára további lehetőség, hogy áttérjenek az átalányadózásra. Amennyiben ezt a döntést december 31-ig bejelentik, január 1-jétől már az átalányadózás szabályai szerint adózhatnak. A nem katás egyéni vállalkozók ezt később, 2026. május 20-ig tehetik meg a személyi jövedelemadó-bevallásukban.
Az adóhivatal felhívja a figyelmet, hogy a 2026-tól érvényes változásokról és az év végi teendőkről részletes tájékoztatás olvasható a NAV honlapján, a "Felkészülés 2026-ra" menüpont alatt.
Címlapkép forrása: Portfolio
