Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Az év utolsó keddjén a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 4-4 forinttal emelkedik.

Így a több hétig tartó árcsökkenő tendencia megfordul.

2025.12.29-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 556 Ft/liter

Gázolaj: 568 Ft/liter

Fenti átlagárak emelkedhetnek holnaptól.

