Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Portfolio
Holnap a benzin és a dízel ára is emelkedni fog - írja a holtankoljak.

Az év utolsó keddjén a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 4-4 forinttal emelkedik.

Így a több hétig tartó árcsökkenő tendencia megfordul. 

2025.12.29-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 556 Ft/liter
  • Gázolaj: 568 Ft/liter 

Fenti átlagárak emelkedhetnek holnaptól. 

Címlapkép forrása: Shutterstock

