A piac már előre árazza: brutális drágulás jöhet egy kevésbé ismert tőzsdei terméknél

December végén már a 90 eurót közelíti 1 tonna szén-dioxid kibocsátásának az ára az Európai Unió kötelező kibocsátáskereskedelmi rendszerében (EU ETS). A kibocsátási engedélyek (EUA) jegyzése december 24-én meghaladta a 88 eurót –
ezen a szinten legutóbb 2023 októberében tartózkodott az árfolyam.
Az abszolút rekord megdöntése ugyanakkor egyelőre várat magára, miután 2023 február-áprilisában jóval 100 euró fölé is benézett az árfolyam.
A karbonkvóták jegyzésének emelkedése jellemző az év végi időszakra, de a drágulás hajtóerői között az is megemlítendő, hogy
a piac már a 2026-ban várható kínálati szűkületre és az ennek következtében várható felfelé irányuló ármozgásokra is készül.
- A befektetési alapok jelentős vételi pozíciókat építettek fel, és a forgatókönyvet befolyásolhatja az ingyen kiosztott kvótamennyiség csökkentésének elhalasztására irányuló, a karbonvám (CBAM) végrehajtásához kapcsolódó nyomás is.
- A piacot mozgató tényezők között azt is érdemes megjegyezni, hogy az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament kompromisszumos megállapodásra jutott arról, a jogilag kötelező érvényű klímapolitikai célkitűzésről, miszerint az uniós karbonemissziót 2040-ig 90%-kal kell csökkenteni az 1990-es szinthez képest.
- Emellett a társjogalkotók jóváhagyták azt is, hogy 2036-tól az önkéntes karbonpiacon kereskedett kiváló minőségű nemzetközi karbonkrediteket is fel lehessen használni a 2040-es cél teljesítéséhez, mégpedig legfeljebb az 1990-es uniós nettó kibocsátások 5%-áig. Ez lényegében azt jelenti, hogy az Unión belüli kibocsátást 2040-ig 85%-kal kell csökkenteni.
- Mindezen túl a megállapodás 2027-ről 2028-ra halasztja az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozó felülvizsgált uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS2) alkalmazásának kezdetét is.
A követelmények szigorodásával és a piacon forgó kvóták mennyiségének fokozatos csökkentésével párhuzamosan az elemzői várakozások további jelentős áremelkedést prognosztizálnak a kvótapiacon a következő évekre.
A BloombergNEF (BNEF) előrejelzése
a kibocsátási engedélyek 90%-os drágulását valószínűsíti az évtized végéig,
így a kvóták árfolyama 2030-ban elérheti a 142 eurót, ami 2035-ig 185 euróra emelkedhet, de akár a 200 eurót is meghaladhatja.
A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó iparágak képviselői ingyenes kiosztással és az EEX-en tartott árveréseken juthatnak a karbonemissziójuknak megfelelő mennyiségű kvótához, amelyekkel kereskedni is lehet. A kvóták számát, illetve az általuk lefedett szén-dioxid-kibocsátás volumenét fokozatosan csökkentik az EU klímacéljaival összhangban, ezzel biztosítandó, hogy a kvóták árfolyama emelkedjen, az Unió emissziója pedig mérséklődjön.
Azok az energiaigényes európai iparágak, amelyek olyan régiókkal versenyeznek, ahol a karbonkibocsátás árazása alacsony vagy nem létezik, ingyenes kibocsátási engedélyekben részesülnek.
A versenyképességi, piacvédelmi megfontolásokkal magyarázható
ingyenes kvótaosztás által lefedett kibocsátás mennyisége a következő években jelentősen csökken majd
- a BNEF adatai szerint a jelenlegi közel 500 millió tonnáról 2035-ig 121 tonnára.
Ez a csökkenés elsősorban az ingyenes kibocsátási egységek fokozatos kivezetésével magyarázható, ami pedig összefügg az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus (CBAM), vagyis a karbonvám fokozatos bevezetésével. Ezenkívül az iparági referenciaértékek 2026 és 2030 közötti aktualizálásai is tovább csökkentik majd az ingyenes kibocsátási egységek mennyiségét.
Az árverezett kibocsátási egységek mennyisége várhatóan szintén csökkenni fog a következő években.
Az árverésen értékesített kínálat 2026-ban máris 27%-kal zuhanhat, 2025 és 2035 között pedig a felére eshet, 589 millió tonnáról 294 millió tonnára.
Ahogy a szén-dioxid-kibocsátás költségei emelkednek, a tiszta technológiák ára pedig csökken, a jelentősebb emissziójú vállalatok egyre inkább ösztönözve vannak arra, hogy alacsony szén-dioxid-kibocsátású ipari megoldásokat, például a szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és -tárolást (CCUS) alkalmazzák, ami felgyorsíthatja a nehezebben zöldíthető ágazatok, például az acél- és cementipar dekarbonizációját.
Az Európai Bizottság szerint 2005 és 2023 között az EU ETS elősegítette, hogy körülbelül 47%-kal csökkenjen az európai erőművek és ipari üzemek kibocsátása.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Meghozta a döntést Ukrajna: bejelentették a tömeges evakuáció megkezdését
30 nap alatt kell végrehajtani a műveletet.
Támadás Putyin háza ellen: bejelentette Oroszország, mi lesz a megtorlás
Ukrajna továbbra is mindent tagad.
Súlyos válság árnyékolja be Bulgária évtizedes sikerét
Nem látszik a kiút.
Ilyet még nem látott a világ: legnagyobb riválisa körözheti le Amerikát az egyik legfontosabb területen
Sok a megválaszolatlan kérdés.
Már 2028 az új dátum, tovább csúsznak a Kossuth téri felújítások
Még sokáig megmaradnak a lezárások a Parlamenttel átellenben.
Figyelmet kér a MÁV: így közlekednek Szilveszter éjjelén a vonatok és a buszok
Kiderült a HÉV menetrendje is.
Élre menő kitiltási botrány fenyeget, az USA új neveket rakhat a Magnyickij-listára
A beutazást már többeknek megtiltották, de a könnyen a vagyoneleme befagyasztásáig is mehet a történet.
Jézus Krisztus hozta el az ötszöröző hozamot
Számomra az év legcukibb - egyben a legfontosabb lényegtelen (vagy a leglényegtelenebb fontos?) sztorija - az volt, hogy egy elsőre végtelenül hülyének tűnő fogadás végül... The post Jézus K
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
A tapogatózások ideje lejárt: most már tényleg a béke a cél?
Mit hozhat 2026 az orosz-ukrán háborúban?