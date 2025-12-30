A piac már előre árazza: brutális drágulás jöhet egy kevésbé ismert tőzsdei terméknél

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Több mint kétéves csúcsra emelkedett az uniós szén-dioxid-kibocsátási kvóták árfolyama az év végén. Az emelkedés főként a befektetési alapok élénk aktivitásának, illetve azoknak a piaci várakozásoknak tudható be, melyek szerint a kvótakínálat a következő években szűkülni fog. A követelmények szigorodásával és a piacon forgó kvóták mennyiségének fokozatos csökkentésével párhuzamosan az elemzői várakozások további jelentős áremelkedést prognosztizálnak a kvótapiacon a következő évekre.

December végén már a 90 eurót közelíti 1 tonna szén-dioxid kibocsátásának az ára az Európai Unió kötelező kibocsátáskereskedelmi rendszerében (EU ETS). A kibocsátási engedélyek (EUA) jegyzése december 24-én meghaladta a 88 eurót –

ezen a szinten legutóbb 2023 októberében tartózkodott az árfolyam.

Az abszolút rekord megdöntése ugyanakkor egyelőre várat magára, miután 2023 február-áprilisában jóval 100 euró fölé is benézett az árfolyam.

A karbonkvóták jegyzésének emelkedése jellemző az év végi időszakra, de a drágulás hajtóerői között az is megemlítendő, hogy

a piac már a 2026-ban várható kínálati szűkületre és az ennek következtében várható felfelé irányuló ármozgásokra is készül.

A befektetési alapok jelentős vételi pozíciókat építettek fel, és a forgatókönyvet befolyásolhatja az ingyen kiosztott kvótamennyiség csökkentésének elhalasztására irányuló, a karbonvám (CBAM) végrehajtásához kapcsolódó nyomás is.

végrehajtásához kapcsolódó nyomás is. A piacot mozgató tényezők között azt is érdemes megjegyezni, hogy az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament kompromisszumos megállapodásra jutott arról, a jogilag kötelező érvényű klímapolitikai célkitűzésről, miszerint az uniós karbonemissziót 2040-ig 90%-kal kell csökkenteni az 1990-es szinthez képest.

Emellett a társjogalkotók jóváhagyták azt is, hogy 2036-tól az önkéntes karbonpiacon kereskedett kiváló minőségű nemzetközi karbonkrediteket is fel lehessen használni a 2040-es cél teljesítéséhez, mégpedig legfeljebb az 1990-es uniós nettó kibocsátások 5%-áig. Ez lényegében azt jelenti, hogy az Unión belüli kibocsátást 2040-ig 85%-kal kell csökkenteni.

Mindezen túl a megállapodás 2027-ről 2028-ra halasztja az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozó felülvizsgált uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS2) alkalmazásának kezdetét is.

A követelmények szigorodásával és a piacon forgó kvóták mennyiségének fokozatos csökkentésével párhuzamosan az elemzői várakozások további jelentős áremelkedést prognosztizálnak a kvótapiacon a következő évekre.

A BloombergNEF (BNEF) előrejelzése

a kibocsátási engedélyek 90%-os drágulását valószínűsíti az évtized végéig,

így a kvóták árfolyama 2030-ban elérheti a 142 eurót, ami 2035-ig 185 euróra emelkedhet, de akár a 200 eurót is meghaladhatja.

A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó iparágak képviselői ingyenes kiosztással és az EEX-en tartott árveréseken juthatnak a karbonemissziójuknak megfelelő mennyiségű kvótához, amelyekkel kereskedni is lehet. A kvóták számát, illetve az általuk lefedett szén-dioxid-kibocsátás volumenét fokozatosan csökkentik az EU klímacéljaival összhangban, ezzel biztosítandó, hogy a kvóták árfolyama emelkedjen, az Unió emissziója pedig mérséklődjön.

Azok az energiaigényes európai iparágak, amelyek olyan régiókkal versenyeznek, ahol a karbonkibocsátás árazása alacsony vagy nem létezik, ingyenes kibocsátási engedélyekben részesülnek.

A versenyképességi, piacvédelmi megfontolásokkal magyarázható

ingyenes kvótaosztás által lefedett kibocsátás mennyisége a következő években jelentősen csökken majd

- a BNEF adatai szerint a jelenlegi közel 500 millió tonnáról 2035-ig 121 tonnára.

Ez a csökkenés elsősorban az ingyenes kibocsátási egységek fokozatos kivezetésével magyarázható, ami pedig összefügg az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus (CBAM), vagyis a karbonvám fokozatos bevezetésével. Ezenkívül az iparági referenciaértékek 2026 és 2030 közötti aktualizálásai is tovább csökkentik majd az ingyenes kibocsátási egységek mennyiségét.

Az árverezett kibocsátási egységek mennyisége várhatóan szintén csökkenni fog a következő években.

Az árverésen értékesített kínálat 2026-ban máris 27%-kal zuhanhat, 2025 és 2035 között pedig a felére eshet, 589 millió tonnáról 294 millió tonnára.

Ahogy a szén-dioxid-kibocsátás költségei emelkednek, a tiszta technológiák ára pedig csökken, a jelentősebb emissziójú vállalatok egyre inkább ösztönözve vannak arra, hogy alacsony szén-dioxid-kibocsátású ipari megoldásokat, például a szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és -tárolást (CCUS) alkalmazzák, ami felgyorsíthatja a nehezebben zöldíthető ágazatok, például az acél- és cementipar dekarbonizációját.

Az Európai Bizottság szerint 2005 és 2023 között az EU ETS elősegítette, hogy körülbelül 47%-kal csökkenjen az európai erőművek és ipari üzemek kibocsátása.

