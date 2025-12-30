Ez vár rád, ha Magyarországon akarsz kriptózni

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Bár a legtöbben a karácsonyi meghittség jegyében töltötték és töltik ezeket a napokat, de a kriptopiaci szabályozás számára nem volt karácsony, sőt: épp az ünnepek előtt és alatt pörögtek fel igazán az események, és miközben sokan az ajándékokat bontogatták, aközben a fontosabb nemzetközi és hazai szereplők is nagy meglepetést okoztak, hiszen fogták magukat, és kivonultak Magyarországról, hoppon hagyva befektetők százezreit. A hazai kriptósok tömegei most még lehet, hogy az ünnepi bejglimámor forgatagában lubickolnak, de január elején vélhetően egyre többen fogják feltenni a kérdést: akkor most mi van, hol és hogyan tudok bitcoint venni Magyarországon? Mit lehet tudni az új rendszerről? Mi lesz a hazai kriptopiac sorsa? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ Ács Zoltánnal, a Magyar Fintech Szövetség elnökével.

A kriptovaluta-kereskedelem hazai szabályozása miatt december végére számos fontos nemzetközi és hazai szereplő kivonult a magyar piacról (lehet itt gondolni a Revolutra, a CoinCash-re, az eToro-ra, a Skrillre és a Kriptomatra), miközben december 19-én az első validátor, a Caduceus Zrt. megkapta az engedélyt a kriptoeszköz-átváltások validálására. Jogilag így senkinek sem lehet kifogása, az üzleti környezet azonban továbbra is bizonytalan, még akkor is, ha előrelépés történt a szabályozás tisztázása körül - foglalta össze a hazai kriptovilágot érintő fontos, friss fejleményeket Ács Zoltán, a Magyar Fintech Szövetség elnöke a Portfolio-nak.

Túl későn jött az első validátor

A jelenleg hatályban lévő, Btk. bűncselekmény formákat is tartalmazó szabályozás szerint december 27-től illegálissá vált a kripto-kereskedés Magyarországon azon szolgáltatók számára, akik nem regisztráltak validátornál, és tranzakcióikat nem validáltatják a szolgáltatóval, és így akár börtönbüntetést is kockáztatnak.

Igen ám, de az első validátort csak december 19-én jelentették be, ami azt jelenti, hogy a kriptoszolgáltatást nyújtóknak mindössze pár munkanapjuk maradt arra, hogy az új rendszernek megfeleljenek. Márpedig a megfelelés a szerződéskötéssel, az üzleti modellek finomhangolásával és a szükséges IT -fejlesztésekkel együtt

inkább 2-3 hónapos, mint pár napos feladat

- hangsúlyozta Ács Zoltán.

Mit is csinál a validátor?



A Caduceus Zrt. weboldala szerint a validáció egy on-chain adatokon alapuló kockázatelemzési szolgáltatás, amely a kriptoeszköz-tranzakciókhoz kapcsolódó megfelelőségi és AML-kockázatok feltárását és értékelését szolgálja az alkalmazandó európai uniós és magyar jogszabályokkal összhangban. A validáció eredményeként a Caduceus Zrt. megfelelőségi nyilatkozatot állít ki a vizsgált kriptoeszköz-címekre vonatkozóan. A validáció nem helyettesíti az üzleti partner KYC- és AML-rendszerét.

A rövidre szabott átállási idő és a nagyfokú bizonytalanság miatt nem meglepő, hogy a decemberi határidő közeledtével egyre több szereplő dobta be a törölközőt és hagyott fel a magyarországi kripto szolgáltatással,

többek között a Revolut is, márpedig a Magyarországon kriptózó kb. 600 ezer emberből mintegy 500 ezer ügyfél náluk folytatta ezt a tevékenységet.

A validátorral való szerződés - azon felül, hogy ilyen rövid időablakon belül gyakorlatilag lehetetlen lett volna - ráadásul többletköltségekkel is jár, amelyek viselése nem feltétlenül éri meg a kriptoszolgáltatóknak: a validátor díjszabása a honlapjuk alapján nettó 5000 Ft/tranzakció, de Ács Zoltán szerint a legtöbb nagy platform valószínűleg egyedi ajánlatok mentén szerződik majd, ezek részletei viszont még nem nyilvánosak. Így az csak spekuláció, hogy pontosan milyen hatása lehet a szolgáltatók üzleti modelljére a pluszköltségnek. Egyelőre azt sem látjuk, hogy a validációs modell lassítja-e majd a tranzakciókat, de ami kedvező, hogy a magyar példa nem követi a törökök mechanizmusát, ahol a tranzakciókat 1-3 nappal késleltetteti az ottani hatóság, hogy a szolgáltató minden tranzakcióra elvégezhesse az ügyfélazonosítást, kockázatelemzést és tranzakcióelemzést.

Csak hogy egy gyakorlati példát nézzünk az imént bemutatott díjszabás szemléltetésére: azok a kisbefektetők, akik olyan befektetési stratégiát alkalmaztak, hogy heti vagy havi rendszerességgel vásároltak pár tízezer forintért bitcoint,

a jelen állás szerint stratégiát kell, hogy váltsanak, az 5000 Ft+Áfa/tranzakciós validációs díj mellett ugyanis ez már nem éri meg.

Ki jöhet ki ebből nyertesként?

Míg tehát a legtöbb szereplő a szabályozói bizonytalanság miatt kivonult már Magyarországról, addig van olyan vállalat, aki pont most tervezi megvetni a lábát hazánkban és jelentős piacot szeretne foglalni: az elmúlt időszakban agresszív expanzióba kezdett az osztrák Bitpanda.

Hogy ez egyáltalán miért történhet és mi is itt az üzleti modell, annak megértéséhez fontos tudni, hogy validátori kötelezettséget csak azok a kripto ügyletek vonnak maguk után, amelyeknél felszámítanak tranzakciós díjat, legalábbis a Fintech Szövetség értelmezése szerint (az SZTFH 10/2010-es elnöki rendelete így fogalmaz: „1. § A kriptoeszközök piacáról szóló 2024. évi VII. törvény (a továbbiakban: Kriptotv.) 9/A. § (1) bekezdése alapján nem szükséges a kriptoeszköz más kriptoeszközre, illetve pénzre történő átváltását validálni, ha a) e tevékenység nem minősül ellenérték fejében nyújtott kriptoeszköz-átváltási szolgáltatásnak”)

Normál piaci környezetben ezt minden szereplő megteszi, hiszen így éri meg számukra egyáltalán nyújtani ezt a szolgáltatást. A Bitpanda gerilla stratégiája tehát az lehet, hogy tőkeerős vállalatként a jogbizonytalanság idején

átmenetileg nem számít fel tranzakciós díjat, így elkerüli a validátori kötelezettséget, és a kvázi versenymentes piacon megszerzi a rengeteg magyar ügyfelet.

A nagy ügyfélszámmal rendelkező nagy platformok számára (pl. a Binance, a Coinbase vagy Kraken mellet ilyen a Bitpanda is) még akár az is megérheti, hogy a saját validátort regisztráljanak, így csökkentve ügyfeleik számára a tranzakciós költségeket.

De nem csak az osztrák székhelyű vállalat kerülhet lépéselőnybe, az Európai Unió szintű MiCA szabályozás megnyithatja az utat a magyar bankok előtt is. "A MiCA szabályozás már életbe lépett, emiatt sokkal átláthatóbb lett az infrastruktúra,

és ez nyitja meg az utat afelé, hogy például bankok is tudjanak prudensen kriptokereskedelmi szolgáltatást nyújtani Magyarországon

- magyarázta Ács Zoltán.

MiCA: a MiCA a Markets in Crypto-Assets rövidítése, vagyis az Európai Unió egységes kriptoszabályozása. Ez az első olyan átfogó jogszabálycsomag, amely EU-szinten rendezi a kriptoeszközök piacát.

Mi lesz ebből?

Továbbra is hatalmas tehát a bizonytalanság a magyarországi kriptopiac számára, ám nem kizárt, hogy rövidesen javulni fog a helyzet: Ács szerint lehet, hogy hamarosan kialakul egy ökoszisztéma, amiben lesz 5-6 versenyző validátor, akiknek az ügyfélszerzés érdekében alacsonyan kell tartaniuk a tranzakciós költségeket, ebben az esetben nem lesz nagyon feltűnő az ő megjelenésük a tranzakcióknál, azaz nem lesz sokkal drágább egy-egy bitcoin-vétel például.

Ha viszont nem lesz kiszámítható a rendszer, és tovább folytatódik a bizonytalanság, akkor

a kriptós cégek nagy része és az ügyfelek is külföldre fognak menni

- hangsúlyozza Ács Zoltán. A szakember hozzáteszi, hogy jelenleg is lehet külföldi bankszámlával kriptózni, ez a megoldás bonyolultabb, de nem lehetetlen.

Most egy exodus van, gyorsan vonulnak ki szolgáltatásaikkal a cégek.

Emellett van néhány világszínvonalú, tehetséges magyar kriptós csapat, mindenkinek érdeke őket itthon tartani, ezért bízzunk abban, hogy az optimista forgatókönyv valósul meg. A változtatás nem ördögtől való, egy tisztább, átláthatóbb ökoszisztéma tényleg lehet versenyelőny, akár nemzetközileg is, ennek viszont az átlátható, kiszámítható törvényalkotás alapfeltétele" - zárta gondolatait az elnök.

Címlapkép forrása: Shutterstock