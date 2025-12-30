Gigantikus buborék fenyeget: 9 ezer milliárd dolláros piacért harcolnak a nagyhatalmak

Kína jelenleg vezet az Egyesült Államokkal szemben a humanoid robotok korai kereskedelmi forgalmazásában
– mondta Andreas Brauchle, a Horváth tanácsadócég partnere. Hosszabb távon szerinte mindkét ország hasonló méretű piacot építhet ki, ám ebben a kezdeti szakaszban Kína gyorsabban halad.
A humanoid robotokat úgy tervezik, hogy az emberi alkatot és mozgást utánozzák. Működésüket mesterséges intelligencia és összetett hardverelemek biztosítják. A koncepció támogatói szerint a gyáraktól kezdve a vendéglátáson át egészen az otthonokig számos területen alkalmazhatók lennének.
Kína az elmúlt években a robotikát technológiai stratégiájának kulcselemévé tette. Hszi Csin-ping elnök és a legfelsőbb vezetés októberben tette közzé a következő ötéves terv javaslatait, amelyben a "megtestesült mesterséges intelligencia" – azaz a robotikához és önvezető járművekhez hasonló, MI-alapú hardverek – kiemelt prioritást kaptak.
Peking számára
a humanoid robotok egyszerre jelentenek eszközt a munkaerőpiaci kihívások kezelésére és a technológiai fölény megszerzésére.
"Kína humanoid robotikai fejlesztéseit a demográfiai nyomás, a gazdasági növekedés új motorjainak keresése és a globális versenyben betöltött szerepének erősítése hajtja" – magyarázta Karel Eloot, a McKinsey vezető partnere. Az ország születési rátája csökken, a társadalom öregszik, ami munkaerőhiányhoz és emelkedő bérköltségekhez vezet.
Az RBC Capital Markets elemzői úgy becsülik, hogy
2050-re a globális humanoidrobot-piac elérheti a 9 ezer milliárd dolláros méretet, amelynek több mint 60 százalékát Kína adhatja.
A kínai robotikai cégek közül a Unitree készül tőzsdére lépni, mintegy 7 milliárd dolláros értékeléssel. A UBTech Robotics ipari és kereskedelmi célú humanoid robotokat gyárt; zászlóshajó-modellje, a Walker S2 képes saját maga kicserélni az akkumulátorát, így elvileg napi 24 órában üzemelhet. A vállalat idén 500 ipari robotot szállít, 2026-ban 5000-et, 2027-ben pedig már 10 000 darabot tervez piacra vinni. Az AgiBot nemrég jelentette be, hogy az 5000. humanoid robotja gördült le a gyártósorról, az elektromosjármű-gyártó Xpeng pedig jövőre kezdi meg Iron nevű robotjának tömeggyártását. Kínában jelenleg több mint 150, humanoid robotok fejlesztésével és gyártásával foglalkozó vállalat működik.
A kínai ellátási láncok mélysége jelentős költségelőnyt biztosít más régiókkal szemben
– hangsúlyozta Ethan Qi, a Counterpoint Research elemzője. A UBTech évente 20–30 százalékos gyártási költségcsökkenéssel számol, miközben a helyi önkormányzatok támogatási programokkal ösztönzik az ágazat fejlődését.
Kína robotikai iparát ugyanakkor számos kihívás nehezíti. Az egyik szűk keresztmetszet a fejlett chipekhez – például az Nvidia termékeihez – való korlátozott hozzáférés. További akadályt jelentenek a mesterséges intelligencia korlátai kiszámíthatatlan, valós környezetben, valamint a tisztázatlan szabályozási kérdések. A legnagyobb kihívást azonban a költségek leszorítása jelenti. A jelenlegi, fejlett humanoid prototípusok darabonként 150 000 és 500 000 dollár közötti költséggel készülnek. Ahhoz, hogy versenyképesek legyenek az emberi munkaerővel, ezt 20 000–50 000 dollár közé kellene csökkenteni.
Bár a robotika stratégiai prioritás Peking számára, a szabályozó hatóságok már figyelmeztetnek a piac túlhevülésének veszélyére. A Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság novemberben arra figyelmeztetett, hogy a humanoidrobot-piacon buborék kialakulásának kockázata áll fenn, mivel a több mint 150 vállalat közül sokan nagyon hasonló termékeket kínálnak.
"Sokan feltételezik, hogy a humanoid robotok hamarosan felülmúlják az emberi szintű sokoldalúságot és gyorsaságot. A gyártók gondosan megkomponált bemutatóvideókkal és vásári előadásokkal erősítik ezt a képet, amelyek azonban olyan képességeket mutatnak be, amelyek valós ipari környezetben még nem reprodukálhatók" – figyelmeztet Brauchle.
Az észlelés és a valóság közötti szakadék növeli a befektetési buborék kockázatát.
Eközben az Egyesült Államok sem tétlenkedik. A Politico értesülései szerint Howard Lutnick kereskedelmi miniszter robotikai cégek vezetőivel egyeztet, és
Washington már jövőre kiadhat egy, a robotikára fókuszáló elnöki rendeletet.
Az USA a mesterséges intelligencia, az autonóm rendszerek és az algoritmusok terén rendelkezik előnnyel. Az amerikai cégek jellemzően a vertikális integrációra építenek, vagyis arra törekednek, hogy az ellátási lánc minél nagyobb részét – a mozgást biztosító aktuátoroktól az AI-szoftverekig – saját kézben tartsák.
