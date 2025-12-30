Remek a hangulat a tőzsdéken

Bár a legtöbben a karácsonyi meghittség jegyében töltötték és töltik ezeket a napokat, de a kriptopiaci szabályozás számára nem volt karácsony, sőt: épp az ünnepek előtt és alatt pörögtek fel igazán az események, és miközben sokan az ajándékokat bontogatták, aközben a fontosabb nemzetközi és hazai szereplők is nagy meglepetést okoztak, hiszen fogták magukat, és kivonultak Magyarországról, hoppon hagyva befektetők százezreit. A hazai kriptósok tömegei most még lehet, hogy az ünnepi bejglimámor forgatagában lubickolnak, de január elején vélhetően egyre többen fogják feltenni a kérdést: akkor most mi van, hol és hogyan tudok bitcoint venni Magyarországon? Mit lehet tudni az új rendszerről? Mi lesz a hazai kriptopiac sorsa? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ Ács Zoltánnal, a Magyar Fintech Szövetség elnökével.