Váratlan húzás a Metától: óriási összeget fizettek egy AI-startupért, ami felülmúlhatja az OpenAI-t

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A Manus eredetileg Kínában alakult, később azonban Szingapúrba helyezte át központját. Az idén bemutatott

AI-ügynöke összetett feladatokra képes, például piackutatásra, programozásra és adatelemzésre.

A cég saját állítása szerint alig nyolc hónappal indulása után már évi százmillió dollárt meghaladó bevételt ért el.

A Meta közleménye szerint a felvásárlással az üzleti célú AI-fejlesztések felgyorsítása a cél. A vállalat a Manus fejlett automatizálási megoldásait be akarja építeni fogyasztói és vállalati termékeibe, többek között a Meta AI asszisztensbe is. A Manus előfizetéses szolgáltatása a tranzakció lezárulta után is zavartalanul működik tovább.

A vételárat hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, de a Wall Street Journal értesülései szerint

kétmilliárd dollárt meghaladó összegről lehet szó.

A startup éppen újabb tőkebevonáson dolgozott, kétmilliárd dolláros értékeléssel, amikor a Meta megkereste.

A Manus a kínai Butterfly Effect startup termékeként indult, majd önálló céggé vált. Az év elején került a figyelem középpontjába, miután azt állította, hogy chatbotja felülmúlja az OpenAI Deep Research ügynökét. Áprilisban 75 millió dolláros B körös befektetést vont be a Benchmark vezetésével. Befektetői között ott van többek között a Tencent és a HongShan Capital Group is. A vállalat júniusban költöztette át hivatalos székhelyét Szingapúrba a globális terjeszkedés jegyében. Júliusban a pekingi munkatársak jelentős részét elbocsátotta. Márciusban stratégiai partnerséget kötött az Alibaba Qwen AI-csapatával.

A felvásárlás illeszkedik a Meta tágabb AI-stratégiájába: a vállalat rendszeresen vásárol fel specializált startupokat, hogy tehetséges szakembereket szerezzen, és felgyorsítsa AI-üzletágának fejlesztését. Júniusban például 14,3 milliárd dollárt fektetett a Scale AI-ba, nemrég pedig megszerezte a viselhető AI-eszközökre szakosodott Limitless startupot is.

A Manus technológiája más nagyvállalatok érdeklődését is felkeltette: októberben a Microsoft kezdte el tesztelni a megoldást Windows 11-es gépeken.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images