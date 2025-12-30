Vigyázat, Budapest odacsap a tűzijátékozóknak, új szintre lépett a tilalom

Lakóingatlanok udvarában és azok 50 méteres köretében - vagyis gyakorlatilag Budapest minden utcájában tilos a tűzijátékok használata - hívja fel a figyelmet a Levegő Munkacsoport.

Új fejezet kezdődött a szilveszteri tűzijáték korlátozás terén: a Fővárosi Közgyűlés 2025 októberében szigorú pirotechnikai rendeletet fogadott el, amely december 15-én lépett hatályba - írja a budappest.hu, hozzátéve, hogy a rendelet 200 000 forintos büntetést helyez kilátásba a szabályok megszegése esetén.

Ezzel véget ért az eddigi, viszonylag szabad szilveszteri durrogtatás korszaka Budapesten.

A döntéssel, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester és Béres András, a Párbeszéd-Zöldek képviselője jegyez, a főváros megpróbálja megteremteni az egyensúlyt az ünnepléshez való jog és a lakosság, valamint az állatok nyugalmához való alapvető jog között.

Az ezen a linken elérhető térképen kizárólag a fehérrel jelölt területeken szabad december 31. 20:00 óra és január 1 2:00 között tűzijátékozni (ez alig 4 órányi időtartam), míg petárdákat továbbra is szigorúan tilos értékesíteni, birtokolni és felhasználni.

Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője elmondta, hogy a mentők megerősített szolgálattal készülnek szilveszterre, Budapesten és a nagyvárosokban plusz egységek állnak szolgálatba, és mentőirányítás létszámát is megemelik. A legtöbb riasztás este 10 és hajnali 3-4 óra között van, elsősorban Budapest belvárosi területére koncentrálódnak a hívások.

Győrfi a pirotechnikai eszközök használatának veszélyeire is felhívta a figyelmet.

Az elmúlt években két halálos tűzijáték-baleset is történt, amikor az eszközt használók az indítócső fölé hajoltak, és a rakéta fejen találta őket. Múlt pénteken az ünnepi időszak első petárdabalesete is megtörtént, Pest megyében egy 15 éves fiú kezét roncsolta egy pirotechnikai eszköz.

Az OMSZ szóvivője hangsúlyozta: az illegálisan beszerzett és otthon barkácsolt eszközök különösen veszélyesek, ezért inkább a trombita használatára ösztönöznék az embereket.

