  • Megjelenítés
Karácsony Gergely megszólalt:
Üzlet

Karácsony Gergely megszólalt: "Nem megy csődbe Budapest"

Portfolio
Karácsony Gergely, Budapest Főpolgármestere az év utolsó napján egy Facebookon közzétett videóban úgy nyilatkozott, hogy Budapest nem ment csődbe, a Fővárosi Önkormányzat képes volt minden idei évben esedékes banki tartozását rendezni.

Budapest esetleges csődbe meneteléről szóltak a hírek az elmúlt hetekben. Karácsony Gergely Főpolgármester többször is a főváros felé fennálló tartozások (köztük egy 12 milliárd forint összértékű normatív támogatással a BKV részére) rendezésére szólította fel a kormányt, miközben a fővárosi közgyűlés tagjai több ízben kijelentették, hogy Budapest a fizetésképtelenség határán táncol. A hírekre a Moody's hitelminősítő is reagált és tegnap befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába húzta le a főváros adósbesorolását.

Kapcsolódó cikkünk

Rendkívüli gyűlést hív össze Karácsony Gergely a csőd elkerüléséért

Itt a törvényjavaslat, így segítené meg a kormány a fővárost, máris megszólalt Karácsony Gergely

Segélyhitelt adna a kormány Budapestnek, de Karácsony nem kér belőle

Végső visszaszámlálás indult a fővárosban: napok kérdése, hogy elkerülik-e a pénzügyi összeomlást

Bóvliba vágta Budapest hitelminősítését a Moody's

A kormány kezében Budapest sorsa, egyetlen nap van hátra a fizetésképtelenségig

Bár a kormánytól követelt 12 milliárd forintos közlekedési normatíva elutalásáról nem érkezett hír, Karácsony Gergely ma délután megtörte a csöndet és kijelentette:

a Fővárosi Önkormányzat rendezte összes banki tartozását, így tudjuk zárni az évet.

Ezzel Budapest megmenekült az azonnali fizetésképtelenségtől.

Még több Üzlet

Őrült mozgások a nemesfémpiacon - Még nagyon nincs vége ennek az évnek

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Mínuszban zárt az amerikai piac.

A Főpolgármester elmondása szerint a tartozások rendezése különböző számlák 2026-ra történő átcsoportosítása miatt sikerült. Ezek közé beletartoznak például a BKV járműveinek üzemanyagszámlái is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bekerítette Tajvant a kínai hadsereg, aztán rakétákat lőttek ki - Ma megtörtént a fordulat, amire mindenki várt
Váratlan lépésre szánta el magát Oroszország: két megyével bővítenék a "pufferzónát"
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility