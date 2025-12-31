Karácsony Gergely megszólalt: "Nem megy csődbe Budapest"

Karácsony Gergely, Budapest Főpolgármestere az év utolsó napján egy Facebookon közzétett videóban úgy nyilatkozott, hogy Budapest nem ment csődbe, a Fővárosi Önkormányzat képes volt minden idei évben esedékes banki tartozását rendezni.

Budapest esetleges csődbe meneteléről szóltak a hírek az elmúlt hetekben. Karácsony Gergely Főpolgármester többször is a főváros felé fennálló tartozások (köztük egy 12 milliárd forint összértékű normatív támogatással a BKV részére) rendezésére szólította fel a kormányt, miközben a fővárosi közgyűlés tagjai több ízben kijelentették, hogy Budapest a fizetésképtelenség határán táncol. A hírekre a Moody's hitelminősítő is reagált és tegnap befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába húzta le a főváros adósbesorolását.

Bár a kormánytól követelt 12 milliárd forintos közlekedési normatíva elutalásáról nem érkezett hír, Karácsony Gergely ma délután megtörte a csöndet és kijelentette:

a Fővárosi Önkormányzat rendezte összes banki tartozását, így tudjuk zárni az évet.

Ezzel Budapest megmenekült az azonnali fizetésképtelenségtől.

A Főpolgármester elmondása szerint a tartozások rendezése különböző számlák 2026-ra történő átcsoportosítása miatt sikerült. Ezek közé beletartoznak például a BKV járműveinek üzemanyagszámlái is.

