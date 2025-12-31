  • Megjelenítés
Őrült mozgások a nemesfémpiacon - Még nagyon nincs vége ennek az évnek
Őrült mozgások a nemesfémpiacon - Még nagyon nincs vége ennek az évnek

Portfolio
Ugyan a vezető börzéken világszerte már csak mérsékeltebb mozgásokat láthatunk, de a nemesfémpiacon még nagyon nincs vége az idei évnek. A tegnapi látványos felpattanást követően nagy mínuszban van az ezüst szerdán. Gazdasági események szempontjából nem várhatóak már nagy izgalmak.
Hatalmas segítséget kaphat a forint 2026-ban

Az évvégi kereskedés is meglehetősen izgalmasan, eseménydúsan telt a forint piacán. Hamarosan ráadásul hatalmas támogatást kaphat a magyar fizetőeszköz, ez pedig az egész évet meghatározhatja.

Tovább a cikkhez
Hatalmas segítséget kaphat a forint 2026-ban
Ez lehet 2026 egyik sztárrészvénye a profik szerint

Nem sok maradt már hátra a 2025-ös évből, a befektetők pedig már a 2026-os stratégiájukat finomhangolják. Az új esztendőben a mesterséges intelligencia fejlődése és térnyerése is új fázisba léphet, és van egy részvény, amely ebből most különösen nagy nyertesként kerülhet ki. Mutatjuk, mit érdemes tudni erről a vállalatról.

Tovább a cikkhez
Ez lehet 2026 egyik sztárrészvénye a profik szerint
1997 óta nem volt ilyen jó évük az európai bankrészvényeknek

Az európai bankszektornak 2025-ben rendkívül sikeres éve volt: a Stoxx 600 Banks Index közel 60 százalékkal emelkedett, ami 1997 óta a legerősebb éves teljesítmény. A régió pénzintézetei kiváló eredményeket értek el: a HSBC és az UBS is felülmúlta a várakozásokat a harmadik negyedévben, miközben egyes szereplők, köztük a Commerzbank és a Société Générale, részvényárfolyama az elmúlt egy évben több mint a duplájára nőtt - hívta fel a figyelmet a CNBC.

Tovább a cikkhez
1997 óta nem volt ilyen jó évük az európai bankrészvényeknek
Nagyon érdekes amit az ezüstnél látunk

A hétfői éles lefordulást követően az ezüst árfolyama kedden 6 százalékot emelkedett, ezt követően ismét az esésé a főszerep az év utolsó napján. Szerda reggel 5,5 százalékos az esés mértéke.

SILVER_2025-12-31_08-26-59
Megsúgták a magyar profik: ilyen portfólióval érdemes most nekimenni az új évnek

Növekvő kockázatvállalást hozott az idei év a magyar portfóliómenedzserek körében, míg a forinttal kapcsolatban a többség egyre pesszimistább – derül ki a friss ajánlókból, melyeket olvasóink számára készítettek az alapkezelők képviselői. Év végi utolsó írásaikban a profi befektetők levonják a 2025-ös tanulságokat, és azt is elárulják, mennyi részvényt, kötvényt, aranyat vagy akár kriptót tartanának a portfóliójukban az új év kezdetén.

Tovább a cikkhez
Megsúgták a magyar profik: ilyen portfólióval érdemes most nekimenni az új évnek
Kis mozgások jöhetnek Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,17 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,91 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,05 százalékkal került lejjebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,17 százalékot eshet, míg a FTSE 0,2 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,12 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,21 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,33 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel az MNB az év utolsó statisztikáját teszi közzé, a harmadik negyedéves pénzügyi számlák előzetes adata már ismert, így nagy meglepetésre nem számíthatunk. Kínában beszerzési menedzserindexre figyelhetnek a befektetők az év utolsó napján, míg a tengerentúlon a heti munkaerőpiaci adatok jelennek meg.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 52,6 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 10,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 61,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,1 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 66,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 367,06 -0,2% -0,2% 1,4% 13,7% 13,6% 59,1%
S&P 500 6 896,24 -0,1% -0,2% 0,7% 17,3% 16,7% 84,8%
Nasdaq 25 462,56 -0,2% -0,5% 0,1% 21,2% 20,1% 98,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 339,48 -0,4% -0,1% 0,2% 26,2% 26,2% 83,4%
Hang Seng 25 854,6 0,9% 0,3% 0,0% 28,9% 29,0% -4,8%
CSI 300 4 651,28 0,3% 0,7% 2,8% 18,2% 16,3% -9,0%
Európai részvényindexek              
DAX 24 490,41 0,6% 0,6% 2,7% 23,0% 23,0% 78,5%
CAC 8 168,15 0,7% 0,8% 0,6% 10,7% 11,7% 45,9%
FTSE 9 940,71 0,8% 0,5% 2,3% 21,6% 22,4% 51,6%
FTSE MIB 44 944,54 1,1% 0,8% 3,7% 31,5% 31,5% 102,2%
IBEX 17 354,9 0,9% 1,0% 6,0% 49,7% 50,4% 112,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 111 031,8 0,1% 0,0% 1,4% 40,0% 40,0% 163,7%
ATX 5 326,33 1,5% 1,5% 6,3% 45,4% 45,4% 91,6%
PX 2 685,65 0,8% 0,5% 7,7% 52,6% 52,6% 161,5%
Magyar blue chipek              
OTP 35 100 0,3% -1,0% 2,6% 61,8% 61,8% 162,7%
Mol 2 940 -0,5% 1,4% 1,0% 7,7% 7,7% 34,2%
Richter 9 865 -0,2% 1,5% 1,3% -5,1% -5,1% 32,6%
Magyar Telekom 1 792 -0,3% -0,4% 1,9% 40,7% 40,7% 371,6%
Nyersanyagok              
WTI 57,79 -0,2% -1,3% -1,3% -20,2% -19,4% 19,7%
Brent 61,9 -0,1% -0,8% -2,1% -17,2% -16,8% 20,2%
Arany 4 358,5 0,6% -2,3% 3,8% 66,0% 67,6% 131,2%
Devizák              
EURHUF 385,5900 -0,2% -1,2% 1,1% -6,3% -6,3% 5,6%
USDHUF 327,9245 -0,1% -1,1% -0,2% -17,5% -17,2% 10,5%
GBPHUF 442,4500 -0,2% -1,2% 1,6% -11,1% -10,8% 9,4%
EURUSD 1,1759 -0,1% -0,1% 1,3% 13,6% 13,3% -4,4%
USDJPY 155,9300 0,0% -0,3% -0,1% -0,8% -0,8% 51,0%
GBPUSD 1,3474 -0,2% -0,1% 1,7% 7,6% 7,7% -1,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 88 390 1,5% 1,1% -2,8% -6,4% -4,6% 206,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,1 0,4% -1,1% 2,6% -10,3% -9,7% 342,9%
10 éves német állampapírhozam 2,82 1,0% -0,4% 6,2% 19,2% 19,3% -595,4%
10 éves magyar állampapírhozam 6,87 -0,3% -0,1% -2,7% 3,8% 3,8% 219,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
