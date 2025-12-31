Őrült mozgások a nemesfémpiacon - Még nagyon nincs vége ennek az évnek

Hatalmas segítséget kaphat a forint 2026-ban
Az évvégi kereskedés is meglehetősen izgalmasan, eseménydúsan telt a forint piacán. Hamarosan ráadásul hatalmas támogatást kaphat a magyar fizetőeszköz, ez pedig az egész évet meghatározhatja.
Ez lehet 2026 egyik sztárrészvénye a profik szerint
Nem sok maradt már hátra a 2025-ös évből, a befektetők pedig már a 2026-os stratégiájukat finomhangolják. Az új esztendőben a mesterséges intelligencia fejlődése és térnyerése is új fázisba léphet, és van egy részvény, amely ebből most különösen nagy nyertesként kerülhet ki. Mutatjuk, mit érdemes tudni erről a vállalatról.
1997 óta nem volt ilyen jó évük az európai bankrészvényeknek
Az európai bankszektornak 2025-ben rendkívül sikeres éve volt: a Stoxx 600 Banks Index közel 60 százalékkal emelkedett, ami 1997 óta a legerősebb éves teljesítmény. A régió pénzintézetei kiváló eredményeket értek el: a HSBC és az UBS is felülmúlta a várakozásokat a harmadik negyedévben, miközben egyes szereplők, köztük a Commerzbank és a Société Générale, részvényárfolyama az elmúlt egy évben több mint a duplájára nőtt - hívta fel a figyelmet a CNBC.
Nagyon érdekes amit az ezüstnél látunk
A hétfői éles lefordulást követően az ezüst árfolyama kedden 6 százalékot emelkedett, ezt követően ismét az esésé a főszerep az év utolsó napján. Szerda reggel 5,5 százalékos az esés mértéke.
Megsúgták a magyar profik: ilyen portfólióval érdemes most nekimenni az új évnek
Növekvő kockázatvállalást hozott az idei év a magyar portfóliómenedzserek körében, míg a forinttal kapcsolatban a többség egyre pesszimistább – derül ki a friss ajánlókból, melyeket olvasóink számára készítettek az alapkezelők képviselői. Év végi utolsó írásaikban a profi befektetők levonják a 2025-ös tanulságokat, és azt is elárulják, mennyi részvényt, kötvényt, aranyat vagy akár kriptót tartanának a portfóliójukban az új év kezdetén.
Kis mozgások jöhetnek Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,17 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,91 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,05 százalékkal került lejjebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,17 százalékot eshet, míg a FTSE 0,2 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,12 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,21 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,33 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel az MNB az év utolsó statisztikáját teszi közzé, a harmadik negyedéves pénzügyi számlák előzetes adata már ismert, így nagy meglepetésre nem számíthatunk. Kínában beszerzési menedzserindexre figyelhetnek a befektetők az év utolsó napján, míg a tengerentúlon a heti munkaerőpiaci adatok jelennek meg.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 52,6 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 10,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 61,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,1 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 66,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 367,06
|-0,2%
|-0,2%
|1,4%
|13,7%
|13,6%
|59,1%
|S&P 500
|6 896,24
|-0,1%
|-0,2%
|0,7%
|17,3%
|16,7%
|84,8%
|Nasdaq
|25 462,56
|-0,2%
|-0,5%
|0,1%
|21,2%
|20,1%
|98,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 339,48
|-0,4%
|-0,1%
|0,2%
|26,2%
|26,2%
|83,4%
|Hang Seng
|25 854,6
|0,9%
|0,3%
|0,0%
|28,9%
|29,0%
|-4,8%
|CSI 300
|4 651,28
|0,3%
|0,7%
|2,8%
|18,2%
|16,3%
|-9,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 490,41
|0,6%
|0,6%
|2,7%
|23,0%
|23,0%
|78,5%
|CAC
|8 168,15
|0,7%
|0,8%
|0,6%
|10,7%
|11,7%
|45,9%
|FTSE
|9 940,71
|0,8%
|0,5%
|2,3%
|21,6%
|22,4%
|51,6%
|FTSE MIB
|44 944,54
|1,1%
|0,8%
|3,7%
|31,5%
|31,5%
|102,2%
|IBEX
|17 354,9
|0,9%
|1,0%
|6,0%
|49,7%
|50,4%
|112,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|111 031,8
|0,1%
|0,0%
|1,4%
|40,0%
|40,0%
|163,7%
|ATX
|5 326,33
|1,5%
|1,5%
|6,3%
|45,4%
|45,4%
|91,6%
|PX
|2 685,65
|0,8%
|0,5%
|7,7%
|52,6%
|52,6%
|161,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 100
|0,3%
|-1,0%
|2,6%
|61,8%
|61,8%
|162,7%
|Mol
|2 940
|-0,5%
|1,4%
|1,0%
|7,7%
|7,7%
|34,2%
|Richter
|9 865
|-0,2%
|1,5%
|1,3%
|-5,1%
|-5,1%
|32,6%
|Magyar Telekom
|1 792
|-0,3%
|-0,4%
|1,9%
|40,7%
|40,7%
|371,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|57,79
|-0,2%
|-1,3%
|-1,3%
|-20,2%
|-19,4%
|19,7%
|Brent
|61,9
|-0,1%
|-0,8%
|-2,1%
|-17,2%
|-16,8%
|20,2%
|Arany
|4 358,5
|0,6%
|-2,3%
|3,8%
|66,0%
|67,6%
|131,2%
|Devizák
|EURHUF
|385,5900
|-0,2%
|-1,2%
|1,1%
|-6,3%
|-6,3%
|5,6%
|USDHUF
|327,9245
|-0,1%
|-1,1%
|-0,2%
|-17,5%
|-17,2%
|10,5%
|GBPHUF
|442,4500
|-0,2%
|-1,2%
|1,6%
|-11,1%
|-10,8%
|9,4%
|EURUSD
|1,1759
|-0,1%
|-0,1%
|1,3%
|13,6%
|13,3%
|-4,4%
|USDJPY
|155,9300
|0,0%
|-0,3%
|-0,1%
|-0,8%
|-0,8%
|51,0%
|GBPUSD
|1,3474
|-0,2%
|-0,1%
|1,7%
|7,6%
|7,7%
|-1,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|88 390
|1,5%
|1,1%
|-2,8%
|-6,4%
|-4,6%
|206,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,1
|0,4%
|-1,1%
|2,6%
|-10,3%
|-9,7%
|342,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,82
|1,0%
|-0,4%
|6,2%
|19,2%
|19,3%
|-595,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,87
|-0,3%
|-0,1%
|-2,7%
|3,8%
|3,8%
|219,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Alan Schein Photography
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
