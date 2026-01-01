  • Megjelenítés
55 épület gyulladt ki szilvesztkor Magyarországon
55 épület gyulladt ki szilvesztkor Magyarországon

MTI
Az év utolsó napján országszerte 240 helyszínre riasztották a tűzoltókat, 123 esetben tűz miatt, 117 alkalommal pedig műszaki mentést igénylő helyzethez - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője csütörtökön az MTI-vel.

Mukics Dániel alezredes tájékoztatása szerint

szilveszterkor 55 épület égett, 48 esetben pedig a szabadban keletkezett tűz.

Szén-monoxid miatt kilenc, bajba jutott állatok miatt öt esetben avatkoztak be a tűzoltók.

A szóvivő az MTI-nek elmondta: míg tavaly csak 162 helyszínre vonultak a tűzoltók, idén másfélszer annyi munkájuk akadt az év utolsó napján. Azonban tűzijátékok miatt kevesebbszer riasztották őket, tavaly 45, idén viszont csak 37 esetben kellett vonulniuk - tette hozzá.

Idén 12 alkalommal kigyulladt tűzijátéktelepek, vagy tűzijátékok egyéb visszamaradt részei égtek, nyolc helyszínen a száraz fű, avar, nádas gyulladt meg a pirotechnikai termékek miatt. A tűzijátékok miatt öt melléképület, három hulladékgyűjtő edény, három fa, egy személyautó, illetve több helyen a felhalmozott lomok gyulladtak ki - sorolta.

Jákfán egy személyautó hátulja és csomagtere, Debrecenben 12 négyzetméteres fatároló, Dombóváron egy családi házzal egybeépített szintén 12 négyzetméteres tároló, Szentesen húsz köbméter tűzifa és egy 30 négyzetméteres fatároló, Dunakeszin 150 négyzetméteren nádas, Nagycenken egy hat négyzetméteres udvari fatároló, Kissikátorban egy kertben tűzifa és az annak letakarására szolgáló fólia, Győrben kertben felhalmozott hulladék, Hajdúszoboszlón egy kertben több kartondoboz égett, Újfehértón pedig elhasznált és még forró állapotban kidobott tűzijátékoktól gyulladt ki egy szemétgyűjtő és egy garázs ajtaja, illetve teteje.

Mukics Dániel az MTI érdeklődésére jelezte: a csütörtök hajnali mosonmagyaróvári raktártűznél sem zárható ki, hogy azt valamilyen pirotechnikai eszköz okozta volna, itt a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indított, amelyben feltárják a tűz keletkezésének okát.

A szóvivő arról is beszámolt, hogy a télies időjárás miatt 32, úton elakadt, keresztbe fordult, összeütközött, vagy árokba csúszott autóhoz hívták a tűzoltókat.

Riasztották a tűzoltókat több bajba került állat miatt is: Szentesen csatornába esett kutyát emeltek ki, Cserszegtomajon egy kutya lába kerítésbe szorult, és a tűzoltók a kerítéselemet szétvágva mentették meg az állatot. Velencén a Velencei tóba fagyott hattyút kellett kimenteni, Dunaharasztin egy iszapba szorult őzet szabadítottak ki, Kállón pedig egy vízóraaknába esett pónit mentettek ki a tűzoltók - ismertette Mukics Dániel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

