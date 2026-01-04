Hamarosan megérkezik a levél: kiderül, ki járhat jobban, ha másik számlacsomagot választ

A magyar bankszektor ügyfelei minden év január 31-ig megkapják a szabványosított éves díjkimutatást, amely összesíti az előző évben felmerült valamennyi, bankszámlához kapcsolódó költséget. A dokumentum átlátható formában tartalmazza azokat a díjtételeket is, amelyek a rendszeres havi kivonatok alapján nehezebben követhetők nyomon, így az ügyfelek teljesebb képet kaphatnak számlavezetési kiadásaikról.
A díjkimutatás rendszerét egy 2013-ban elfogadott európai irányelv szabályozza, amelyet Magyarország 2016-ban ültetett át a hazai jogrendbe. A szabályozás célja a pénzforgalmi szolgáltatások átláthatóságának növelése, az ajánlatok összehasonlíthatóságának javítása, valamint az egyablakos bankváltás révén a pénzügyi mobilitás megkönnyítése.
A Bankmonitor elemzője, Argyelán József a Pénzcentrumnak elmondta, hogy az éves díjkimutatás formátuma és tartalma 2026-ban alapvetően változatlan marad.
Fontos újítás lesz azonban az MNB előírása szerinti kiegészítő dokumentum, amely azt szemlélteti majd, mekkora összeget takaríthatott volna meg az ügyfél, ha bankjának egy költséghatékonyabb számlacsomagját választja.
Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, novemberben a Magyar Nemzeti Bank vezetői körlevélben hívta fel a pénzforgalmi szolgáltatók figyelmét, hogy miképp tájékoztassák lakossági ügyfeleiket az azok számára rendelkezésre álló, az eddiginél kedvezőbb árazású számlacsomagjaikról.
A kalkuláció során úgy számolnak, mintha az ügyfél az adott időszakban ténylegesen az alternatív konstrukciót használta volna.
Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy nem minden számlatulajdonos részesül majd ebből a kiegészítő szolgáltatásból. Nem kapnak ilyen tájékoztatást azok,
- akik nemrég nyitották számlájukat,
- a közelmúltban váltottak számlacsomagot,
- vagy akiknél egy másik konstrukció választása sem jelentene érdemi költségmegtakarítást.
Az egységes szerkezetű díjkimutatás részletesen bemutatja a számlavezetés, az átutalások, a készpénzfelvételek, a bankkártya-használat és az értesítések költségeit. Ez nemcsak az egyes számlacsomagok házon belüli összevetését teszi lehetővé, hanem különböző pénzintézetek ajánlatainak összehasonlítását is megkönnyíti.
Az elemző tapasztalatai szerint az év eleje hagyományosan aktívabb időszak a bankszámlaváltások szempontjából, tömeges elvándorlás azonban egyelőre nem figyelhető meg.
