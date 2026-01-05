A Rába a nap sztárja a magyar tőzsdén

Jó hangulatban zajlik a kereskedés az európai tőzsdéken, a BUX is emelkedik, a magyar index szemmel látható pluszban áll. A blue chipek közül az OTP halad az élen, míg a midcapek közül a Rába megy ma nagyot hírekre.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,7 százalékos pluszban áll.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a Rába és a 4iG vezeti a sort 13,7 illetve 4,1 százalékos emelkedéssel hírt követően, a lista végén pedig a Graphisoft Park áll 2,9 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 8,02 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

