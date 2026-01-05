Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Erős napja volt a részvénypiacoknak

Emelkednek az európai részvények a védelmi szektor vezetésével, a Stoxx 600 0,5 százalékos pluszban áll, a DAX 1 százalékot emelkedett és új történelmi csúcsra ment ma, a CAC-40 0,6 százalékot, az FTSE-100 0,2 százalékot erősödött.

A védelmi papírok mellett a Stoxx szektorindexek közül felülteljesítenek ma reggel a nyersanyagszektor és a technológiai papírok is.