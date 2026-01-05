Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Erős napja volt a részvénypiacoknak

Pozitívban zárt Amerika
Bár a nap második felében inkább csökkentek a vezető részvényindexek árfolyamai, összességében a nap végéig kitartott a jó hangulat az amerikai tőzsdéken. A Dow Jones részvényindex 1,2, az S&P 500 0,7, míg a Nasdaq 0,9 százalékos pluszban zárta a napot.
Kitart a jó hangulat a fémek piacán
Jelentős emelkedésben vannak a nemesfémek az amerikai piacokon. Az USA venezuelai hatalomátvételéről érkező hírek miatt kitart a nemesfémek iránti nagy kereslet, ez pedig az árfolyamokban is megmutatkozik. Az arany jelenleg 2,5, az ezüst pedig 4,5 százalékos pluszban van.
Továbbra is zöldben Amerika
A pozitív tartományban nyitottak ma a vezető amerikai részvényindexek, a jó hangulat pedig azóta is töretlen. A legnagyobb napi növekedést a Dow Jones index produkálta, 1,6 százalékkal, az S&P 500 0,8, a Nasdaq pedig 0,9 százalékos pluszban áll jelenleg.
Erős napot zárt Európa
Pozitívban zártak a vezető európai részvényindexek. A francia CAC 40 index 0,2, a német DAX 1,2, míg a brit FTSE index mintegy 0,6 százalékos napi növekedést tudhat magáénak.
Történelmi csúcsra ment Európa vezető részvényindexe
Történelmi csúcsot ért el ma a STOXX 600, miután az irányadó európai részvényindex először lépte át a 600 pontos határt.
A 2008-as válság óta nem látott mérföldkövet ért el Németország pénzügyi zászlóshajója
A Deutsche Bank részvényei hétfőn 2008 óta először kerültek a könyv szerinti érték fölé: az árfolyam a kora reggeli kereskedésben 33,95 eurón állt, ezzel meghaladva az egy részvényre jutó, legutóbb jelentett 33,66 eurós könyv szerinti értéket - tudósított a Financial Times.
Nagyon erős lett a zárás
Végül 1,9 százalékos emelkedéssel zárta a mai napot a magyar tőzsde, a hazai blue chipek közül az OTP teljesített a legjobban a maga 2,7 százalékos pluszával.
Itt a friss brókersorrend: mutatjuk, ki lett a legnagyobb 2025-ben
Sorra döntötte tavaly a történelmi csúcsokat a BUX index, végül 40 százalékos emelkedéssel zárta a 2025-ös évet. A piaci forgalom közel 4500 milliárd forintot tett ki tavaly, decemberben napi átlagban 20 milliárd forint értékben cseréltek gazdát részvények, a brókertoplistát pedig a Wood vezette.
Szárnyal az ezüst
Kifejezetten jó a hangulat a fémek piacán, az ezüst árfolyama valósággal elszállt, közel 8 százalékos pluszban áll.
Az arany 3 százalékot emelkedett, a platina 7,4 százalékkal, a palládium pedig 5,3 százalékkal került feljebb.
Újabb nyersanyag ment történelmi csúcsra ma
Az arany és az ezüst mellett nagy emelkedésben van ma a réz árfolyama is, olyannyira, hogy új történelmi csúcsot döntött. A mai szárnyalást segíti, hogy az ellátási zavarok és a kereskedelmi feszültségek tovább fűtik a tavaly óta tartó árfolyamemelkedést.
Pluszokkal nyitott Amerika
Emelkednek az irányadó amerikai indexek a nyitást követő percekben,
a Dow 1,1 százalékkal, az S&P 500 0,7 százalékkal, a Nasdaq 0,7 százalékkal került feljebb.
Jól teljesítenek a nagy olajcégek, mint az Exxon és a Chevron, valamint a szolgáltatócégek, mint a Halliburton és az SLB. Az Exxon Mobil 1,8 százalékot, a Chevron 4,4 százalékot emelkedett, míg a Halliburton 8 százalékot, az SLB 8,9 százalékot erősödött.
Emelkedésbe fordult az olajár
Pluszba fordult az olajár, a WTI 1,1 százalékos emelkedést mutat, 56 dollárra emelkedett, a brent pedig 0,9 százalékot erősödött.
Közel 132 milliárd forintot költött sajátrészvény-vásárlásra az OTP
Az 2025. december 31. napján lejárt az OTP Bank számára a Magyar Nemzeti Banktól 2025. április 24. napján kézhez vett, elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély – tette közzé a bank. A 150 milliárd forintnak megfelelő saját részvény visszavásárlására szóló engedély keretében az OTP Bank
131,8 milliárd forint összegben vásárolt vissza saját részvényeket.
Lemondott a Gloster egyik igazgatósági tagja
Lemondott a Gloster igazgatóságának egyik tagja – jelentette be a vállalat.
A Rába a nap sztárja a magyar tőzsdén
Jó hangulatban zajlik a kereskedés az európai tőzsdéken, a BUX is emelkedik, a magyar index szemmel látható pluszban áll. A blue chipek közül az OTP halad az élen, míg a midcapek közül a Rába megy ma nagyot hírekre.
Hasít a mesterséges intelligencia: jó hírt közölt az Nvidia tajvani partnere
A Foxconn, az Nvidia egyik legfontosabb partnere 22 százalékos bevételnövekedésről számolt be 2025 utolsó negyedévére, miután a technológiai vállalatok jelentős összegeket költenek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztésekre - számolt be a Cnbc.
Sokan utaztak decemberben, erős lett a karácsonyi szezon a Wizz Airnél
Erős volt a karácsonyi szezon a két nagy európai fapados légitársaságnál, a Ryanair és a Wizz Air hétfőn közzétett forgalmi adatai szerint mindkét fapados légitársaság jelentős utasszám-növekedést ért el decemberben az egy évvel korábbihoz képest.
Nagy pluszban a 4iG és a Rába
A Rába árfolyama már 15 százalékos pluszban áll az átlagosnál magasabb forgalom mellett, míg a 4iG részvényei 4,5 százalékot erősödtek az elmúlt 30 nap átlagának megfelelő forgalom mellett.
Visszatérhetnek az olajóriások Venezuelába, máris kilőttek a részvényárfolyamok
Miközben az olaj árfolyama esik a venezuelai híreket követően, a nagy amerikai olajcégek részvényei erőteljes emelkedéseket mutatnak az európai részvénypiacokon és az amerikai nyitás előtti kereskedésben is.
1 százalék feletti mínuszban az olaj
1 százalék feletti esések bontakoztak ki az olaj piacán, a WTI 1,3 százalékot, a brent 1,1 százalékot veszített értékéből.
Új csúcsra ment a DAX
Emelkednek az európai részvények a védelmi szektor vezetésével, a Stoxx 600 0,5 százalékos pluszban áll, a DAX 1 százalékot emelkedett és új történelmi csúcsra ment ma, a CAC-40 0,6 százalékot, az FTSE-100 0,2 százalékot erősödött.
A védelmi papírok mellett a Stoxx szektorindexek közül felülteljesítenek ma reggel a nyersanyagszektor és a technológiai papírok is.
Kilőttek a védelmi részvények a venezuelai hírekre
A venezuelai események hírére fokozódó geopolitikai feszültségek közepette emelkednek a védelmi részvények az európai tőzsdéken, a Rheinmetall közel 7 százalékot ugrott, de nagyot emelkedett a magyar tőzsdén a 4iG és a Rába is.
Keresik a menedéket a befektetők, szárnyal az arany és az ezüst a venezuelai hírekre
Jelentősen drágult hétfőn az arany és több más nemesfém, miután az Egyesült Államok hétvégén elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt. A lépés tovább fokozta a geopolitikai feszültséget, és erősítette a biztonságos menedékeszközök iránti keresletet.
Erősen kezdi az évet a BUX
Emelkedéssel kezdik a hetet az európai tőzsdék, a BUX is felfelé vette az irányt a magyar tőzsde idei első kereskedési napján, a Mol és az OTP vezetésével emelkedik az index.
Megállapodást kötött a 4iG a Tatrával: akár teljes katonai járművek gyártása kezdődhet itthon
A 4iG űripari és védelmi leányvállalata, a 4iG SDT együttműködési megállapodást kötött a CSG Csoport többségi tulajdonában lévő járműgyártó Tatra Trucks vállalattal. A megállapodás értelmében a 4iG SDT kizárólagos képviseleti és értékesítési jogokat szerez Magyarországon a Tatra katonai és speciális járműveire, valamint az azokhoz kapcsolódó megoldásokra. Az együttműködés keretében a felek vizsgálják a Rába Járműipari Holding gyártási kapacitásaira támaszkodó magyarországi alkatrészgyártás, a teljes járművek gyártásának és összeszerelésének, valamint az egyes rendszerek közös fejlesztésének lehetőségeit, hozzájárulva a hazai védelmi kapacitások bővítéséhez.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,2 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdék ma reggel többségében emelkednek, a Nikkei 3 százalékos pluszban áll és új történelmi csúcsra ment ma, a dél-koreai Kospi szintén rekordot döntött 3 százalék feletti plusszal, a Hang Seng 0,1 százalékkal került feljebb, míg a Shanghai Composite 1,3 százalékot erősödött.
-
A geopolitikai feszültségek erősödése közepette nagyot emelkedtek a védelmi részvények az ázsiai tőzsdéken, a tokiói tőzsdén az IHI Corp. közel 10 százalékot emelkedett, a Mitsibishi Industries 9, a Kawasaki Heavy Industries pedig közel 7 százalékot emelkedett, míg a dél-koreai Hanwha Aerospace 6 százalékot ugrott.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,5 százalékot emelkedhet, a CAC 0,6 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal kerülhet feljebb.
- A venezuelai hírek közepette az olajpiacon kis esések látszanak ma reggel, a WTI 0,7, a brent 0,6 százalékkal került lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Itthon ma minden szem Orbán Viktor miniszterelnök hagyományos nemzetközi sajtótájékoztatójára szegeződik, melyen a kormányfő a hazai és a nemzetközi újságírók kérdéseire válaszol majd várhatóan órákon keresztül. A témák között biztosan lesznek gazdasági jellegűek is, így kiemelt figyelem övezheti például a költségvetés helyzetéről vagy az általános gazdasági kilátásokról szóló esetleges kommentárokat. A nap második felében az ISM beszerzési menedzserindexe érkezik Amerikából, mely a szolgáltató szektor számaival egészíti ki a múlt héten már megjelent feldolgozóipari konjunktúraindikátort.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 2,8 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 0,2 százalékos eséssel a Nasdaq index.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 382,39
|0,7%
|-0,7%
|1,9%
|0,7%
|14,1%
|58,1%
|S&P 500
|6 858,47
|0,2%
|-1,0%
|0,4%
|0,2%
|16,9%
|82,6%
|Nasdaq
|25 206,17
|-0,2%
|-1,7%
|-1,4%
|-0,2%
|20,2%
|95,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 339,48
|0,0%
|-0,8%
|2,1%
|0,0%
|26,2%
|83,4%
|Hang Seng
|26 338,47
|2,8%
|2,0%
|0,9%
|2,8%
|34,2%
|-3,3%
|CSI 300
|4 629,94
|0,0%
|-0,6%
|1,7%
|0,0%
|21,2%
|-11,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 539,34
|0,2%
|0,8%
|3,5%
|0,2%
|22,5%
|78,9%
|CAC
|8 195,21
|0,6%
|1,1%
|1,5%
|0,6%
|10,8%
|47,6%
|FTSE
|9 951,14
|0,2%
|0,8%
|2,6%
|0,2%
|20,5%
|54,0%
|FTSE MIB
|45 374,03
|1,0%
|1,7%
|4,7%
|1,0%
|32,0%
|104,1%
|IBEX
|17 492,4
|1,1%
|1,9%
|6,2%
|1,1%
|49,8%
|116,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|111 031,8
|0,0%
|0,0%
|1,1%
|0,0%
|39,2%
|163,7%
|ATX
|5 351,75
|0,5%
|2,0%
|5,5%
|0,5%
|46,4%
|92,5%
|PX
|2 700,62
|0,6%
|1,1%
|7,6%
|0,6%
|53,1%
|162,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 100
|0,0%
|-1,0%
|2,1%
|0,0%
|62,9%
|162,7%
|Mol
|2 940
|0,0%
|1,4%
|-0,3%
|0,0%
|6,1%
|34,2%
|Richter
|9 865
|0,0%
|1,5%
|1,7%
|0,0%
|-6,9%
|32,6%
|Magyar Telekom
|1 792
|0,0%
|-0,4%
|1,8%
|0,0%
|39,3%
|371,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|57,21
|-0,1%
|1,1%
|-2,7%
|-0,1%
|-22,5%
|18,5%
|Brent
|60,83
|0,0%
|-2,4%
|-2,7%
|0,0%
|-20,3%
|17,2%
|Arany
|4 322,48
|-0,1%
|-4,8%
|3,5%
|-0,1%
|62,9%
|127,8%
|Devizák
|EURHUF
|383,5750
|-0,1%
|-1,0%
|0,7%
|-0,1%
|-7,3%
|5,8%
|USDHUF
|326,4052
|-0,2%
|-0,8%
|-0,5%
|-0,2%
|-18,9%
|10,1%
|GBPHUF
|440,0500
|-0,1%
|-0,8%
|1,7%
|-0,1%
|-11,8%
|8,4%
|EURUSD
|1,1752
|0,1%
|-0,2%
|1,2%
|0,1%
|14,4%
|-4,0%
|USDJPY
|156,7450
|0,0%
|0,6%
|0,6%
|0,0%
|-0,3%
|52,1%
|GBPUSD
|1,3500
|0,4%
|-0,1%
|2,3%
|0,4%
|9,1%
|-1,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|89 952
|1,4%
|3,0%
|-1,5%
|1,4%
|-7,2%
|205,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,19
|0,7%
|2,1%
|3,1%
|0,7%
|-8,3%
|360,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,9
|1,4%
|2,5%
|6,9%
|1,4%
|22,5%
|-604,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,87
|0,0%
|-0,1%
|-2,4%
|0,0%
|3,0%
|219,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
Rögtön ránk rúgja az ajtót 2026 – Olyan hírek jönnek, melyek eldönthetik a befektetéseink sorsát
2025-ben nem panaszkodhatott a részvénypiaci befektetők többsége, hiszen vaskos hozamokat lehetett zsebre tenni. Néhányan most talán még pihennének egy kicsit az év elején, erre azonban nem nagyon lesz lehetőségük, mivel rögtön beindul az adatdömping, érkeznek a friss inflációs statisztikák, az amerikai munkanélküliségi adatok, illetve a külkereskedelem és a kiskereskedelem aktuális számai. Így a befektetéseink sorsát is rögtön érdemes lesz közelről követni, hiszen ezek a bejelentések akár komolyabb piaci kilengéseket is hozhatnak. És akkor még nem ejtettünk szót az orosz-ukrán háború alakulásáról, vagy a legfrissebb venezuelai konfliktus jövőjéről.
Az USA átvette Venezuela irányítását - Mutatjuk, milyen befektetésekben van most fantázia!
Az elmúlt napok eseményei újra reflektorfénybe helyezték Venezuelát, miután az Egyesült Államok átvette az irányítást az ország felett, és Donald Trump nyíltan stratégiai célként beszélt az amerikai gazdasági érdekek érvényesítéséről. A hivatalos indoklás szerint drogkereskedelem és pénzmosás áll a beavatkozás hátterében, a nyilatkozatok és a geopolitikai realitások azonban ennél jóval összetettebbek. Egy olyan ország került most a globális figyelem középpontjába, amely hatalmas, évtizedek óta alulhasznosított nyersanyagvagyonnal rendelkezik, miközben a nagyhatalmi érdekek nyíltabban ütköznek benne, mint bármikor az elmúlt években. Nem véletlen, hogy a piacok is egyre feszültebben figyelik, mi következik ebből gazdasági és befektetési szempontból. Mutatjuk, milyen befektetésekben van most fantázia, mutatunk olyan részvényt, amint most a csúcshoz képest 70 százalékkal lejjebb lehet megvenni, és több olyat is, ami kitörés előtt áll!
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Rossz hírek érkeztek Amerikából, nagy bajban a feldolgozóipar
Donald Trump vámjai felelősek a romló kilátásokért.
Kaszinóból aranybánya: elképesztő fordulatot a venezuelai piacokon
Óriási profitot tesznek zsebre a kitartó befektetők.
Drámai jelenet a magyar repülőtéren: elakadt egy gép, 176 utas rekedt a fővárosban
Ferihegyet sem kíméli a hó.
Gigászi csúszásban a délszláv szupersztráda, de 2026 az áttörés éve lehet
Megvan, mikorra lehet kész a Budapestet Dél-Horvátországgal összekötő autópálya.
Hét év után is vitáznak a halálos robbantásokról: a kormányfő szerint egyértelmű, ki áll mögötte
A Krím megszállásakor repült levegőbe a cseh lőszerraktár.
Óriási bajban az IKEA, irányváltásra készülnek a vállalat vezetői
80 éves történetének legnehezebb időszakát éli a svéd gigász.
Hatalomátvétel Venezuelában: mutatjuk a legfontosabb kérdéseket – és néhány választ
Sorsdöntő időszak jöhet.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
Babaváró 2026 - A legfrissebb feltételek, igénylés, buktatók
A népszerű Babaváró hitel 2026-ban 11 milliós támogatás vagy még nagyobb csapda? A támogatott kölcsön 2019-es indulása óta számos fontos változás lépett életbe, amelyek részben kiterjesz
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Mi változik 2026-tól az adózásban?
2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a
Legnépszerűbb írásaink voltak 2025-ben
2025-ben a mesterséges intelligenciáról, az egyetemi rangsorokról, a születés időzítéséről és a pénzről egyaránt szívesen olvastak olvasóink. A legnépszerűbb témának mégis az bizonyul
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.