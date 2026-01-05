  • Megjelenítés
Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Erős napja volt a részvénypiacoknak
Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Erős napja volt a részvénypiacoknak

Portfolio
A venezuelai hírekre figyel ma a világ, miután a hétvégén az Egyesült Államok átvette az irányítást az ország felett. Az ázsiai részvénypiacok közül több történelmi csúcsra ment a védelmi részvények vezetésével a geopolitikai feszültségek erősödése közepette, Európában is pluszokkal indult a hét, a DAX, a FTSE és a Stoxx 600 új csúcsra emelkedett. Jól teljesítenek az európai védelmi cégek és az amerikai olajóriások, a magyar piacon pedig a 4iG és a Rába volt izgalmas ma, amit hír is támogatott. Mindeközben a nemesfémek is lendületet kaptak, különösen az ezüst szárnyalt a mai kereskedésben.
Pozitívban zárt Amerika

Bár a nap második felében inkább csökkentek a vezető részvényindexek árfolyamai, összességében a nap végéig kitartott a jó hangulat az amerikai tőzsdéken. A Dow Jones részvényindex 1,2, az S&P 500 0,7, míg a Nasdaq 0,9 százalékos pluszban zárta a napot.

S&P vége
Kitart a jó hangulat a fémek piacán

Jelentős emelkedésben vannak a nemesfémek az amerikai piacokon. Az USA venezuelai hatalomátvételéről érkező hírek miatt kitart a nemesfémek iránti nagy kereslet, ez pedig az árfolyamokban is megmutatkozik. Az arany jelenleg 2,5, az ezüst pedig 4,5 százalékos pluszban van.

Kapcsolódó cikkünk

Keresik a menedéket a befektetők, szárnyal az arany és az ezüst a venezuelai hírekre

Újabb nyersanyag ment történelmi csúcsra ma

Hatalomátvétel Venezuelában: mutatjuk a legfontosabb kérdéseket – és néhány választ

Arany
Az arany árfolyamának alakulása. Forrás: Trading View.
Ezüst
Az ezüst árfolyamának alakulása. Forrás: Trading View.
Továbbra is zöldben Amerika

A pozitív tartományban nyitottak ma a vezető amerikai részvényindexek, a jó hangulat pedig azóta is töretlen. A legnagyobb napi növekedést a Dow Jones index produkálta, 1,6 százalékkal, az S&P 500 0,8, a Nasdaq pedig 0,9 százalékos pluszban áll jelenleg.

Dow Jones
S&P
Nasdaq
Erős napot zárt Európa

Pozitívban zártak a vezető európai részvényindexek. A francia CAC 40 index 0,2, a német DAX 1,2, míg a brit FTSE index mintegy 0,6 százalékos napi növekedést tudhat magáénak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Történelmi csúcsra ment Európa vezető részvényindexe

Történelmi csúcsot ért el ma a STOXX 600, miután az irányadó európai részvényindex először lépte át a 600 pontos határt.

Tovább a cikkhez
Történelmi csúcsra ment Európa vezető részvényindexe
A 2008-as válság óta nem látott mérföldkövet ért el Németország pénzügyi zászlóshajója

A Deutsche Bank részvényei hétfőn 2008 óta először kerültek a könyv szerinti érték fölé: az árfolyam a kora reggeli kereskedésben 33,95 eurón állt, ezzel meghaladva az egy részvényre jutó, legutóbb jelentett 33,66 eurós könyv szerinti értéket - tudósított a Financial Times.

Tovább a cikkhez
A 2008-as válság óta nem látott mérföldkövet ért el Németország pénzügyi zászlóshajója
Nagyon erős lett a zárás

Végül 1,9 százalékos emelkedéssel zárta a mai napot a magyar tőzsde, a hazai blue chipek közül az OTP teljesített a legjobban a maga 2,7 százalékos pluszával.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Itt a friss brókersorrend: mutatjuk, ki lett a legnagyobb 2025-ben

Sorra döntötte tavaly a történelmi csúcsokat a BUX index, végül 40 százalékos emelkedéssel zárta a 2025-ös évet. A piaci forgalom közel 4500 milliárd forintot tett ki tavaly, decemberben napi átlagban 20 milliárd forint értékben cseréltek gazdát részvények, a brókertoplistát pedig a Wood vezette.

Tovább a cikkhez
Itt a friss brókersorrend: mutatjuk, ki lett a legnagyobb 2025-ben
Szárnyal az ezüst

Kifejezetten jó a hangulat a fémek piacán, az ezüst árfolyama valósággal elszállt, közel 8 százalékos pluszban áll.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az arany 3 százalékot emelkedett, a platina 7,4 százalékkal, a palládium pedig 5,3 százalékkal került feljebb.

Újabb nyersanyag ment történelmi csúcsra ma

Az arany és az ezüst mellett nagy emelkedésben van ma a réz árfolyama is, olyannyira, hogy új történelmi csúcsot döntött. A mai szárnyalást segíti, hogy az ellátási zavarok és a kereskedelmi feszültségek tovább fűtik a tavaly óta tartó árfolyamemelkedést.

Tovább a cikkhez
Újabb nyersanyag ment történelmi csúcsra ma
Pluszokkal nyitott Amerika

Emelkednek az irányadó amerikai indexek a nyitást követő percekben,

a Dow 1,1 százalékkal, az S&P 500 0,7 százalékkal, a Nasdaq 0,7 százalékkal került feljebb.

Jól teljesítenek a nagy olajcégek, mint az Exxon és a Chevron, valamint a szolgáltatócégek, mint a Halliburton és az SLB. Az Exxon Mobil 1,8 százalékot, a Chevron 4,4 százalékot emelkedett, míg a Halliburton 8 százalékot, az SLB 8,9 százalékot erősödött.

Emelkedésbe fordult az olajár

Pluszba fordult az olajár, a WTI 1,1 százalékos emelkedést mutat, 56 dollárra emelkedett, a brent pedig 0,9 százalékot erősödött.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Közel 132 milliárd forintot költött sajátrészvény-vásárlásra az OTP

Az 2025. december 31. napján lejárt az OTP Bank számára a Magyar Nemzeti Banktól 2025. április 24. napján kézhez vett, elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély – tette közzé a bank. A 150 milliárd forintnak megfelelő saját részvény visszavásárlására szóló engedély keretében az OTP Bank

131,8 milliárd forint összegben vásárolt vissza saját részvényeket.

Lemondott a Gloster egyik igazgatósági tagja

Lemondott a Gloster igazgatóságának egyik tagja – jelentette be a vállalat.

Tovább a cikkhez
Lemondott a Gloster egyik igazgatósági tagja
A Rába a nap sztárja a magyar tőzsdén

Jó hangulatban zajlik a kereskedés az európai tőzsdéken, a BUX is emelkedik, a magyar index szemmel látható pluszban áll. A blue chipek közül az OTP halad az élen, míg a midcapek közül a Rába megy ma nagyot hírekre.

Tovább a cikkhez
A Rába a nap sztárja a magyar tőzsdén
Hasít a mesterséges intelligencia: jó hírt közölt az Nvidia tajvani partnere

A Foxconn, az Nvidia egyik legfontosabb partnere 22 százalékos bevételnövekedésről számolt be 2025 utolsó negyedévére, miután a technológiai vállalatok jelentős összegeket költenek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztésekre - számolt be a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Hasít a mesterséges intelligencia: jó hírt közölt az Nvidia tajvani partnere
Sokan utaztak decemberben, erős lett a karácsonyi szezon a Wizz Airnél

Erős volt a karácsonyi szezon a két nagy európai fapados légitársaságnál, a Ryanair és a Wizz Air hétfőn közzétett forgalmi adatai szerint mindkét fapados légitársaság jelentős utasszám-növekedést ért el decemberben az egy évvel korábbihoz képest.

Tovább a cikkhez
Sokan utaztak decemberben, erős lett a karácsonyi szezon a Wizz Airnél
Nagy pluszban a 4iG és a Rába

A Rába árfolyama már 15 százalékos pluszban áll az átlagosnál magasabb forgalom mellett, míg a 4iG részvényei 4,5 százalékot erősödtek az elmúlt 30 nap átlagának megfelelő forgalom mellett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Visszatérhetnek az olajóriások Venezuelába, máris kilőttek a részvényárfolyamok

Miközben az olaj árfolyama esik a venezuelai híreket követően, a nagy amerikai olajcégek részvényei erőteljes emelkedéseket mutatnak az európai részvénypiacokon és az amerikai nyitás előtti kereskedésben is.

Tovább a cikkhez
Visszatérhetnek az olajóriások Venezuelába, máris kilőttek a részvényárfolyamok
1 százalék feletti mínuszban az olaj

1 százalék feletti esések bontakoztak ki az olaj piacán, a WTI 1,3 százalékot, a brent 1,1 százalékot veszített értékéből.

wtioil
Új csúcsra ment a DAX

Emelkednek az európai részvények a védelmi szektor vezetésével, a Stoxx 600 0,5 százalékos pluszban áll, a DAX 1 százalékot emelkedett és új történelmi csúcsra ment ma, a CAC-40 0,6 százalékot, az FTSE-100 0,2 százalékot erősödött.

A védelmi papírok mellett a Stoxx szektorindexek közül felülteljesítenek ma reggel a nyersanyagszektor és a technológiai papírok is.

daxujcsucs
Kilőttek a védelmi részvények a venezuelai hírekre

A venezuelai események hírére fokozódó geopolitikai feszültségek közepette emelkednek a védelmi részvények az európai tőzsdéken, a Rheinmetall közel 7 százalékot ugrott, de nagyot emelkedett a magyar tőzsdén a 4iG és a Rába is.

Tovább a cikkhez
Kilőttek a védelmi részvények a venezuelai hírekre
Keresik a menedéket a befektetők, szárnyal az arany és az ezüst a venezuelai hírekre

Jelentősen drágult hétfőn az arany és több más nemesfém, miután az Egyesült Államok hétvégén elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt. A lépés tovább fokozta a geopolitikai feszültséget, és erősítette a biztonságos menedékeszközök iránti keresletet.

Tovább a cikkhez
Keresik a menedéket a befektetők, szárnyal az arany és az ezüst a venezuelai hírekre
Erősen kezdi az évet a BUX

Emelkedéssel kezdik a hetet az európai tőzsdék, a BUX is felfelé vette az irányt a magyar tőzsde idei első kereskedési napján, a Mol és az OTP vezetésével emelkedik az index.

Tovább a cikkhez
Erősen kezdi az évet a BUX
Megállapodást kötött a 4iG a Tatrával: akár teljes katonai járművek gyártása kezdődhet itthon

A 4iG űripari és védelmi leányvállalata, a 4iG SDT együttműködési megállapodást kötött a CSG Csoport többségi tulajdonában lévő járműgyártó Tatra Trucks vállalattal. A megállapodás értelmében a 4iG SDT kizárólagos képviseleti és értékesítési jogokat szerez Magyarországon a Tatra katonai és speciális járműveire, valamint az azokhoz kapcsolódó megoldásokra. Az együttműködés keretében a felek vizsgálják a Rába Járműipari Holding gyártási kapacitásaira támaszkodó magyarországi alkatrészgyártás, a teljes járművek gyártásának és összeszerelésének, valamint az egyes rendszerek közös fejlesztésének lehetőségeit, hozzájárulva a hazai védelmi kapacitások bővítéséhez.

Tovább a cikkhez
Megállapodást kötött a 4iG a Tatrával: akár teljes katonai járművek gyártása kezdődhet itthon
Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,2 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdék ma reggel többségében emelkednek, a Nikkei 3 százalékos pluszban áll és új történelmi csúcsra ment ma, a dél-koreai Kospi szintén rekordot döntött 3 százalék feletti plusszal, a Hang Seng 0,1 százalékkal került feljebb, míg a Shanghai Composite 1,3 százalékot erősödött.

  • A geopolitikai feszültségek erősödése közepette nagyot emelkedtek a védelmi részvények az ázsiai tőzsdéken, a tokiói tőzsdén az IHI Corp. közel 10 százalékot emelkedett, a Mitsibishi Industries 9, a Kawasaki Heavy Industries pedig közel 7 százalékot emelkedett, míg a dél-koreai Hanwha Aerospace 6 százalékot ugrott.

  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,5 százalékot emelkedhet, a CAC 0,6 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal kerülhet feljebb.
  • A venezuelai hírek közepette az olajpiacon kis esések látszanak ma reggel, a WTI 0,7, a brent 0,6 százalékkal került lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Itthon ma minden szem Orbán Viktor miniszterelnök hagyományos nemzetközi sajtótájékoztatójára szegeződik, melyen a kormányfő a hazai és a nemzetközi újságírók kérdéseire válaszol majd várhatóan órákon keresztül. A témák között biztosan lesznek gazdasági jellegűek is, így kiemelt figyelem övezheti például a költségvetés helyzetéről vagy az általános gazdasági kilátásokról szóló esetleges kommentárokat. A nap második felében az ISM beszerzési menedzserindexe érkezik Amerikából, mely a szolgáltató szektor számaival egészíti ki a múlt héten már megjelent feldolgozóipari konjunktúraindikátort.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 2,8 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 0,2 százalékos eséssel a Nasdaq index.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 382,39 0,7% -0,7% 1,9% 0,7% 14,1% 58,1%
S&P 500 6 858,47 0,2% -1,0% 0,4% 0,2% 16,9% 82,6%
Nasdaq 25 206,17 -0,2% -1,7% -1,4% -0,2% 20,2% 95,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 339,48 0,0% -0,8% 2,1% 0,0% 26,2% 83,4%
Hang Seng 26 338,47 2,8% 2,0% 0,9% 2,8% 34,2% -3,3%
CSI 300 4 629,94 0,0% -0,6% 1,7% 0,0% 21,2% -11,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 539,34 0,2% 0,8% 3,5% 0,2% 22,5% 78,9%
CAC 8 195,21 0,6% 1,1% 1,5% 0,6% 10,8% 47,6%
FTSE 9 951,14 0,2% 0,8% 2,6% 0,2% 20,5% 54,0%
FTSE MIB 45 374,03 1,0% 1,7% 4,7% 1,0% 32,0% 104,1%
IBEX 17 492,4 1,1% 1,9% 6,2% 1,1% 49,8% 116,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 111 031,8 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 39,2% 163,7%
ATX 5 351,75 0,5% 2,0% 5,5% 0,5% 46,4% 92,5%
PX 2 700,62 0,6% 1,1% 7,6% 0,6% 53,1% 162,9%
Magyar blue chipek              
OTP 35 100 0,0% -1,0% 2,1% 0,0% 62,9% 162,7%
Mol 2 940 0,0% 1,4% -0,3% 0,0% 6,1% 34,2%
Richter 9 865 0,0% 1,5% 1,7% 0,0% -6,9% 32,6%
Magyar Telekom 1 792 0,0% -0,4% 1,8% 0,0% 39,3% 371,6%
Nyersanyagok              
WTI 57,21 -0,1% 1,1% -2,7% -0,1% -22,5% 18,5%
Brent 60,83 0,0% -2,4% -2,7% 0,0% -20,3% 17,2%
Arany 4 322,48 -0,1% -4,8% 3,5% -0,1% 62,9% 127,8%
Devizák              
EURHUF 383,5750 -0,1% -1,0% 0,7% -0,1% -7,3% 5,8%
USDHUF 326,4052 -0,2% -0,8% -0,5% -0,2% -18,9% 10,1%
GBPHUF 440,0500 -0,1% -0,8% 1,7% -0,1% -11,8% 8,4%
EURUSD 1,1752 0,1% -0,2% 1,2% 0,1% 14,4% -4,0%
USDJPY 156,7450 0,0% 0,6% 0,6% 0,0% -0,3% 52,1%
GBPUSD 1,3500 0,4% -0,1% 2,3% 0,4% 9,1% -1,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 89 952 1,4% 3,0% -1,5% 1,4% -7,2% 205,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,19 0,7% 2,1% 3,1% 0,7% -8,3% 360,0%
10 éves német állampapírhozam 2,9 1,4% 2,5% 6,9% 1,4% 22,5% -604,5%
10 éves magyar állampapírhozam 6,87 0,0% -0,1% -2,4% 0,0% 3,0% 219,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Lehet még egyszer ilyen jó éve a forintnak? Tényleg áprilisban dől el a magyar deviza sorsa?

Óriási dologra készül Trump, örülhetnek a befektetők

A kamatdöntés, ami meghatározza, milyen éve lehet a befektetéseidnek

Címlapkép forrása: Getty Images

Rögtön ránk rúgja az ajtót 2026 – Olyan hírek jönnek, melyek eldönthetik a befektetéseink sorsát

2025-ben nem panaszkodhatott a részvénypiaci befektetők többsége, hiszen vaskos hozamokat lehetett zsebre tenni. Néhányan most talán még pihennének egy kicsit az év elején, erre azonban nem nagyon lesz lehetőségük, mivel rögtön beindul az adatdömping, érkeznek a friss inflációs statisztikák, az amerikai munkanélküliségi adatok, illetve a külkereskedelem és a kiskereskedelem aktuális számai. Így a befektetéseink sorsát is rögtön érdemes lesz közelről követni, hiszen ezek a bejelentések akár komolyabb piaci kilengéseket is hozhatnak. És akkor még nem ejtettünk szót az orosz-ukrán háború alakulásáról, vagy a legfrissebb venezuelai konfliktus jövőjéről.

Tovább a cikkhez
Rögtön ránk rúgja az ajtót 2026 – Olyan hírek jönnek, melyek eldönthetik a befektetéseink sorsát
Az USA átvette Venezuela irányítását - Mutatjuk, milyen befektetésekben van most fantázia!

Az elmúlt napok eseményei újra reflektorfénybe helyezték Venezuelát, miután az Egyesült Államok átvette az irányítást az ország felett, és Donald Trump nyíltan stratégiai célként beszélt az amerikai gazdasági érdekek érvényesítéséről. A hivatalos indoklás szerint drogkereskedelem és pénzmosás áll a beavatkozás hátterében, a nyilatkozatok és a geopolitikai realitások azonban ennél jóval összetettebbek. Egy olyan ország került most a globális figyelem középpontjába, amely hatalmas, évtizedek óta alulhasznosított nyersanyagvagyonnal rendelkezik, miközben a nagyhatalmi érdekek nyíltabban ütköznek benne, mint bármikor az elmúlt években. Nem véletlen, hogy a piacok is egyre feszültebben figyelik, mi következik ebből gazdasági és befektetési szempontból. Mutatjuk, milyen befektetésekben van most fantázia, mutatunk olyan részvényt, amint most a csúcshoz képest 70 százalékkal lejjebb lehet megvenni, és több olyat is, ami kitörés előtt áll!

Tovább a cikkhez
Az USA átvette Venezuela irányítását - Mutatjuk, milyen befektetésekben van most fantázia!

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

