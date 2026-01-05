Erősen kezdi az évet a BUX

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde,
a BUX 1,6 százalékos pluszban van, így jelenleg 112 780 ponton áll az index értéke.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Appeninn és a Rába teljesít, miután a 4iG bejelentette, hogy kereskedlemi egállapodást kötött a cseh Tartával és vizsgálják a teljes katonai járművek gyártását is, amiben a Rába kapacitásaira támaszkodhatnak. Emelkedik a 4iG is a hírre, 2,6 százalékos pluszban van az árfolyam. A leggyengébben a BIF és a Graphisoft Park indítja a napot a magyar tőzsdén a midcapek között.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.
Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.
Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
