Hajszálon múlhat az európai fizetésekről szóló mesterterv sorsa

A tagállamok a javaslat mellé álltak, amely nagyobb beleszólást adna az európai jegybankároknak az elektronikus kiskereskedelmi fizetésekben. Ezt a területet jelenleg nagyrészt amerikai cégek uralják. Egyáltalán nem biztos azonban, hogy a kezdeményezés elnyeri a 720 európai parlamenti képviselő többségének támogatását is. A vitát közelről figyelő egyik tisztviselő szerint a szavazás "hajszálon múlhat".
A szkeptikusok meggyőzése érdekében az EKB – amely 2020-ban kezdte vizsgálni a digitális jegybankpénz bevezetésének lehetőségét – kommunikációs offenzívába kezdett. Piero Cipollone, a projektért felelős igazgatósági tag 2025-ben 21 beszédben, hat interjúban és két blogbejegyzésben érvelt a digitális euró mellett. Christine Lagarde, az EKB elnöke decemberben azt ígérte, hogy "minden erejükkel azon lesznek, hogy a digitális euró mielőbb megvalósuljon".
A jegybank 2027-re kísérleti szakaszt, 2029-re pedig az első digitális eurók kibocsátását tervezi.
A jelenlegi szabályok csak a fizikai készpénz forgalmazását engedélyezik, ezért a törvényhozóknak előbb új jogszabályokat kell elfogadniuk.
A központi bank fő érve a digitális euró mellett a pénzügyi szabadság és az európai szuverenitás erősítése. A készpénzmentes fizetések terjedésével Európa kártyás és online tranzakcióinak jelentős részét amerikai vállalatok – a Visa, a Mastercard és a PayPal – ellenőrzik.
A balközép frakciók és a liberálisok támogatják a tervet, de így is több mint 40 szavazattal elmaradnak az abszolút többségtől. A szélsőjobboldali pártok határozottan ellenzik. A döntő szavazatok várhatóan a jobbközép Európai Néppárt, illetve az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciója felől érkeznek majd, ahol megoszlanak a vélemények.
A többség kialakítása nehéznek ígérkezik
– mondta a Financial Timesnak Markus Ferber német néppárti képviselő, aki szkeptikusan viszonyul az EKB terveihez. Hozzátette: "az álláspontok jelentősen eltérnek". Fernando Navarrete, a parlament által a digitális euró értékelésére kijelölt spanyol néppárti képviselő egy szűkített változat mellett érvel. Kezdetben csak személyek közötti offline fizetésekre korlátozná a rendszert. Ferber is ezt a megközelítést támogatja, mondván, hogy az offline fizetések az egyetlen terület, ahol a meglévő magánszektorbeli megoldásoknak "valódi hiányosságai" vannak – például áramszünet vagy internetkimaradás esetén.
A digitális eurónak csak akkor van értelme, ha egyértelmű és közérthető hozzáadott értéket kínál a polgároknak és a vállalkozásoknak
– hangsúlyozta Ferber. Hozzátette: "nem válhat politikai presztízsprojektté". Arra is figyelmeztetett, hogy "egyáltalán nem biztos, hogy valódi igény mutatkozik" egy, az EKB által támogatott online fizetési rendszerre.
Mindeközben a kontinens nagyobb bankjai milliókat fektetnek be egy európai vetélytárs kifejlesztésébe az amerikai fizetési rendszerekkel szemben. Attól tartanak, hogy a digitális euró kisiklatja ezeket a kezdeményezéseket. A bankárok szerint a projekt óriási költségekkel, nagyfokú bonyolultsággal és magas bukási kockázattal járna.
Az EKB-nak fogalma sincs, mit jelent egy, több mint 350 millió ember számára működő fizetési rendszer bevezetése
– mondta névtelenséget kérve egy nagy európai hitelintézet lakossági üzletágának vezetője.
A PwC, amely banki lobbicsoportok megbízásából készített tanulmányt, tavaly nyáron úgy becsülte, hogy a projekt teljes költsége az euróövezeti bankok számára elérheti a 18 milliárd eurót. Az EKB szerint ez az összeg inkább 6 milliárd euró körül alakulna.
A szélsőjobboldali politikusok más okokból utasítják el a projektet. A német Alternatíva Németországért párt arra figyelmeztetett, hogy a digitális euró "a készpénz fokozatos kiszorításához" vezethet. Szerintük a készpénz az egyetlen fizetési mód, amely garantálja az anonimitást. Ezzel szemben Luděk Niedermayer cseh néppárti képviselő úgy véli, a digitális euró "stratégiailag, gazdaságilag és politikailag fontos", és prioritásként kezeli, hogy "a szükséges technológiai tesztelést és esetleges kísérleti szakaszokat követően mielőbb bevezessék".
Niedermayer elégedett azzal, hogy "megfelelő biztosítékok vannak érvényben azok számára, akik aggódnak az érmék és bankjegyek szerepe miatt". Elismerte, hogy a Néppárton belüli támogatottság "jelentősen eltérhet" majd a plenáris szavazáson, de hangsúlyozta, hogy még korai lenne a végkimenetelt találgatni.
Lagarde decemberben kijelentette, hogy az amerikai fizetési szolgáltatók globális dominanciája politikai befolyást ad az Egyesült Államoknak. Példaként a Nemzetközi Büntetőbíróság szankcióval sújtott bíráira hivatkozott. "Embereket zárhatnak ki bármilyen finanszírozáshoz való hozzáféréstől egy, az óceán túloldalán hozott döntés miatt" – mondta. Majd így fogalmazott: "Nem vagyunk ténylegesen szuverének a saját portánkon."
Sok megfigyelő – köztük az EKB-n belül is néhányan – attól tart, hogy az amerikai kormány határozott támogatása a dollárban denominált stablecoinok iránt tovább növelheti Európa függőségét Amerikától, ha ezek a digitális tokenek elterjedtebbé válnak. A fogyasztóvédelmi fókuszú Positive Money Europe lobbicsoport egy "valóban közösségi európai pénzformát" szorgalmaz egy olyan digitális világban, amelyet szerintük egyébként "amerikai pénzügyi érdekek uralnak".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
