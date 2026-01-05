Hasít a mesterséges intelligencia: jó hírt közölt az Nvidia tajvani partnere

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A Hon Hai néven is ismert vállalat a decemberrel záruló negyedévben 2,6 ezer milliárd tajvani dollár (83 milliárd amerikai dollár) bevételt ért el. Ezt elsősorban az alkatrész- és a felhőszolgáltatási üzletágak erőteljes bővülése hajtotta. Az eredmény felülmúlta az elemzők 2,4 ezer milliárd tajvani dolláros várakozását.

A Foxconn a világ legnagyobb szerződéses elektronikai gyártója: többek között az adatközpontok chipjeit tartalmazó szervereket állítja elő, emellett az Apple iPhone-jait is összeszereli.

A vállalat kulcsszereplővé vált a mesterséges intelligencia területén.

Novemberben a cég partnerséget kötött az OpenAI-jal a következő generációs AI-infrastruktúrához szükséges hardverek fejlesztésére. Májusban pedig bejelentették, hogy az Nvidiával és a tajvani kormánnyal együttműködve egy nagy AI-gyár infrastruktúráját biztosítják Tajvanon.

A Foxconn közleménye szerint az első negyedévben is erős lehet, amit elsősorban az AI-hoz kapcsolódó szállítások folyamatos növekedése támogat, jóllehet ez az időszak hagyományosan gyengébb az infokommunikációs termékek piacán.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images