Keresik a menedéket a befektetők, szárnyal az arany és az ezüst a venezuelai hírekre

Az arany azonnali árfolyama 2,4 százalékkal 4433,9 dollárra emelkedett unciánként,
ami egyhetes csúcsnak felel meg. Az amerikai arany határidős ügyletek februári szállításra 2,4 százalékkal 4434,20 dollárra drágultak.
A geopolitikai feszültségek, a kamatcsökkentések, a jegybanki vásárlások és a tőzsdén kereskedett alapokba áramló tőke együttesen 64 százalékos éves drágulást eredményeztek az arany esetében tavaly, ami 1979 óta a legnagyobb éves emelkedés. Az árfolyam 2025. december 26-án történelmi csúcsra ment.
Az ezüst azonnali árfolyama 3,9 százalékkal 75,50 dollárra emelkedett unciánként. A fém december 29-én szintén történelmi csúcsot ért el. Az ezüst 147 százalékos éves áremelkedéssel zárta eddigi legjobb évét, amit többek között az is támogatott, hogy az Egyesült Államokban tavaly kritikus ásványkincsnek minősítették, miközben a kínálat szűkössé vált az ipari és befektetési kereslet növekedésével szemben.
A platina azonnali árfolyama 3,9 százalékkal erősödött, miután múlt hétfőn történelmi csúcsot ért el. A palládium ára 1,6 százalékkal emelkedett.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
