Keresik a menedéket a befektetők, szárnyal az arany és az ezüst a venezuelai hírekre
Keresik a menedéket a befektetők, szárnyal az arany és az ezüst a venezuelai hírekre

Portfolio
Jelentősen drágult hétfőn az arany és több más nemesfém, miután az Egyesült Államok hétvégén elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt. A lépés tovább fokozta a geopolitikai feszültséget, és erősítette a biztonságos menedékeszközök iránti keresletet.

Az arany azonnali árfolyama 2,4 százalékkal 4433,9 dollárra emelkedett unciánként,

ami egyhetes csúcsnak felel meg. Az amerikai arany határidős ügyletek februári szállításra 2,4 százalékkal 4434,20 dollárra drágultak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A geopolitikai feszültségek, a kamatcsökkentések, a jegybanki vásárlások és a tőzsdén kereskedett alapokba áramló tőke együttesen 64 százalékos éves drágulást eredményeztek az arany esetében tavaly, ami 1979 óta a legnagyobb éves emelkedés. Az árfolyam 2025. december 26-án történelmi csúcsra ment.

Az Arany Nagy Éve: megérkeztünk a csúcsra, vagy most indul csak az igazi menet?

Az ezüst azonnali árfolyama 3,9 százalékkal 75,50 dollárra emelkedett unciánként. A fém december 29-én szintén történelmi csúcsot ért el. Az ezüst 147 százalékos éves áremelkedéssel zárta eddigi legjobb évét, amit többek között az is támogatott, hogy az Egyesült Államokban tavaly kritikus ásványkincsnek minősítették, miközben a kínálat szűkössé vált az ipari és befektetési kereslet növekedésével szemben.

Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Mi történik a tőzsdéken?

Kilőttek a védelmi részvények a venezuelai hírekre

Erősen kezdi az évet a BUX

A platina azonnali árfolyama 3,9 százalékkal erősödött, miután múlt hétfőn történelmi csúcsot ért el. A palládium ára 1,6 százalékkal emelkedett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

