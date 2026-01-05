  • Megjelenítés
Lemondott a Gloster egyik igazgatósági tagja
Lemondott a Gloster egyik igazgatósági tagja

Lemondott a Gloster igazgatóságának egyik tagja – jelentette be a vállalat.

2026. január 5-én lemondott a Gloster Digital Group egyik igazgatósági tagja, Járdán Tamás.

A cég közleményében hozzátette, hogy a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a társaság alapszabálya alapján az igazgatóság létszáma és működése továbbra is megfelel a jogszabályi és alapszabályi előírásoknak, így az Igazgatóság a feladatkörét jogszerűen és zavartalanul el tudja látni.

