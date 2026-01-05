  • Megjelenítés
Meghibásodásról jelentett a MÁV
Meghibásodásról jelentett a MÁV

Meghibásodott a jegyértékesítési rendszer, lelassult a jegyáltás - közölte a MÁV.

A jegyértékesítési rendszer meghibásodása miatt az állomásokon és az automatáknál, valamint a fedélzeteken a jegyváltás lelassult. 

A vasúttársaság azt javasolja, hogy az utasok MÁV és MÁVplusz applikációval vagy a jegy.mav.hu/ oldalon váltsák meg jegyeket.

